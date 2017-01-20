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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:18, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe
Asya
15:11, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

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GÃ¼ney Kore'den Kuzey'e zeytin dalÄ±
GÃ¼ney Kore'den Kuzey'e zeytin dalÄ±

Seul hÃ¼kÃ¼meti, Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer silahlardan vazgeÃ§mesi halinde diyalog kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu bildirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Kore,Â Kuzey Kore'ninÂ nÃ¼kleerÂ programÄ±ndan vazgeÃ§mekte istekli olmasÄ± halinde Pyongyang yÃ¶netimiyleÂ silahsÄ±zlanmaÂ konusunda diyaloÄŸa aÃ§Ä±k olduÄŸunu bildirdi.

Yonhap'Ä±n haberine gÃ¶re, GÃ¼ney Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Cho June-hyuck, "GÃ¼ney Kore'nin ve ABD'nin diyalog yÃ¶nÃ¼ndeki tutumu istikrarlÄ±. Kuzey Kore, samimiyetle, nÃ¼kleer silahlardan arÄ±nma yoluna giderse diyalog kapÄ±sÄ± aÃ§Ä±k." dedi.

Cho, bu yÃ¼zden, Kuzey Kore'ye tek seÃ§eneÄŸinin nÃ¼kleer silahlardan arÄ±nmak olduÄŸunu bir an Ã¶nce anlamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduklarÄ±nÄ± bildirdi.

ABD Savunma Bakan Jim Mattis, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ve Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rÃ¼ Dan Coats tarafÄ±ndan Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer programÄ±na iliÅŸkin dÃ¼n yapÄ±lan ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya deÄŸinen Cho, "ABD yÃ¶netiminin, Kuzey Kore meselesini Ã§ok gerÃ§ekÃ§i bir tehdit olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ aÅŸikar." diye konuÅŸtu.

Beyaz Sarayâ€™da dÃ¼n dÃ¼zenlenen Kuzey Kore zirvesinde yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada, Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer ile balistik fÃ¼ze denemesi konusunda geÃ§miÅŸteki bÃ¼tÃ¼n adÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu ve Pyongyangâ€™Ä±n bÃ¶lgenin istikrarÄ±nÄ± tehdit ettiÄŸi ifade edilmiÅŸti. Kuzey Koreâ€™nin balistik fÃ¼ze programÄ±nÄ±n ABD topraklarÄ±na gittikÃ§e bÃ¼yÃ¼yen bir tehdit oluÅŸturduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmak istendiÄŸi, ABDâ€™nin bu noktada hem kendisini ve mÃ¼ttefiklerini savunmaya hazÄ±r olduÄŸu, ayrÄ±ca, nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rma yolunda mÃ¼zakerelere aÃ§Ä±k kalmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular gÃ¼ney kore Kuzey Kore
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