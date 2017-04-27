15:12, 27 Nisan 2017 Perşembe

İsrail Enerji Bakanı'ndan Türkiye'ye gaz açıklaması





İsrail Enerji Bakanlığı Müsteşarı Shaul Meridor, "Türkiye ile İsrail enerji anlaşması birkaç ay içinde imzalanabilir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığı Genel Direktörü Shaul Meridor: "Türkiye'ye boru hattı İsrail için uygun bir ihracat alanı. 2 veya 3 senede İsrail gazı Türkiye'de olabilir."

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