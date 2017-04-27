Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:18, 27 Nisan 2017 Perşembe
Dış Politika
15:12, 27 Nisan 2017 Perşembe

  • Paylaş
İsrail Enerji Bakanı'ndan Türkiye'ye gaz açıklaması
İsrail Enerji Bakanı'ndan Türkiye'ye gaz açıklaması

İsrail Enerji Bakanlığı Müsteşarı Shaul Meridor, "Türkiye ile İsrail enerji anlaşması birkaç ay içinde imzalanabilir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığı Genel Direktörü Shaul Meridor: "Türkiye'ye boru hattı İsrail için uygun bir ihracat alanı. 2 veya 3 senede İsrail gazı Türkiye'de olabilir."



İlgili Konular İsrail Türkiye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
İsrail Enerji Bakanı'ndan Türkiye'ye gaz açıklaması
İsrail Enerji Bakanı'ndan Türkiye'ye gaz açıklaması

İsrail Enerji Bakanlığı Müsteşarı Shaul Meridor, "Türkiye ile İsrail enerji anlaşması birkaç ay içinde imzalanabilir" dedi
Yahya Kemal Beyatlı'nın anlatıldığı gezi programı
Yahya Kemal Beyatlı'nın anlatıldığı gezi programı

Gerçekleşen gezide Yahya Kemal'in için Üsküp'teki önemli mekanlar Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş'un anlatımı eşliğinde ziyaret edildi.
AK Parti'de Olağanüstü Kongre tarihi belli oldu
AK Parti'de Olağanüstü Kongre tarihi belli oldu

AK Parti olağanüstü kongresi 21 Mayıs'ta yapılacak
Rus savaş gemisi Karadeniz'de yük gemisiyle çarpışıp battı
Rus savaş gemisi Karadeniz'de yük gemisiyle çarpışıp battı

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpıştı. Rus askeri gemisideki 78 personelin tamamı kurtarılırken gemi sulara gömüldü
NATO'dan Türkiye'deki FETÖ operasyonları için açıklama
NATO'dan Türkiye'deki FETÖ operasyonları için açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Başarısız darbe girişimine maruz kalan Türkiye'nin kendini savunma ve bunun arkasındaki kişileri bulma hakkı var ama bu, hukukun üstünlüğüne saygı içinde olmalı." dedi.
Tunceli'de çatışma 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Tunceli'de çatışma: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Kentin Aliboğazı mevkisinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, biri ölü, biri yaralı, 7'si de teslim olan 9 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
Merkel'den AGİT-AKPM'nin ortak Türkiye raporuna onay
Merkel'den AGİT-AKPM'nin ortak Türkiye raporuna onay

Almanya Başbakanı Merkel, halk oylaması hakkında, "Oylama süreci ile ilgili olarak AGİT ve AKPM'nin ortak raporundaki büyük endişeleri dikkate almak durumundayız.” dedi.
ALES giriş belgeleri yayımlandı
ALES giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belgelerini yayınlandı.
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017 başladı
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017 başladı

Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017, devlet adamları ile uluslararası enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla başladı
ABD öncülüğündeki koalisyondan Sincar açıklaması
ABD öncülüğündeki koalisyondan Sincar açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Dorrian, Türkiye’nin kendilerini Sincar ve Karaçok dağına yapılan hava harekatından çok kısa bir süre önce bilgilendirdiğini söyledi
Erdoğan'a suikast girişimi davasında ikinci duruşma sürüyor
Erdoğan'a suikast girişimi davasında ikinci duruşma sürüyor

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin üçü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor
Dolar 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
Dolar 2 ayın en düşük seviyesine geriledi

TCMB'nin faiz kararının etkisiyle düşüş eğilimini bugün de sürdüren dolar/TL, 3,5567 ile son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi ve saat 09.50 itibarıyla 3,5585'ten alıcı buluyor
Mersin'de FETÖ operasyonu 22 gözaltı
Mersin'de FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı
TEOG'un ikinci oturumu başladı
TEOG'un ikinci oturumu başladı

Merkezi ortak sınavlar kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ortak sınavların ikinci gün oturumu başladı.
Tunceli kırsalında saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı öldürüldü
Tunceli kırsalında saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı öldürüldü

Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait barınma alanı ve silah mevzilerinin ateş altına alındığı, saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AP'de Türkiye oturumu
AP'de Türkiye oturumu

AP'de, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasından çıkan sonucun yanı sıra AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceği görüşüldü

Haberler

İsrail Türkiye'ye Müslüman diplomat atadı
İsrail Türkiye'ye Müslüman diplomat atadı

İsrail Enerji Bakanı nisanda Türkiye'ye gelecek
İsrail Enerji Bakanı nisanda Türkiye'ye gelecek

Kılıçdaroğlu'ndan, İsrail Büyükelçisine ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan İsrail Büyükelçisine ziyaret

İsrail basketbol takımını Türkiye'ye göndermiyor
İsrail basketbol takımını Türkiye'ye göndermiyor

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'nden Gazze'ye gemi açıklaması
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'nden Gazze'ye gemi açıklaması

İsrai̇l Büyükelçi̇si̇ Na'eh ATO'yu zi̇yaret etti
İsrai l Büyükelçi si Na'eh ATO'yu zi yaret etti

'Normalleşme'den sonra ilk İsrail ziyareti
Normalleşme'den sonra ilk İsrail ziyareti

İsrail'den Türkiye'deki diplomatı hakkında soruşturma
İsrail'den Türkiye'deki diplomatı hakkında soruşturma






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 