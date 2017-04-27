15:16, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸme



Foto: Lavrentiev- Åžemhani

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Ã–zel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Ä°ran Milli GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Åžemhani ile Tahran'da bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ranÂ Milli GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Lavrentiev ve Åžemhani gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Suriye meselesinin yanÄ± sÄ±ra iki Ã¼lke arasÄ±ndaki siyasi ve askeri iliÅŸkileri ele aldÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ä°ran, Suriye veÂ RusyaÂ arasÄ±ndaki "etkili iÅŸ birliÄŸi"ne dikkat Ã§ekilirken, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Suriye konulu mÃ¼zakerelerin, ateÅŸkese olan etkisine de vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Ä°ran, Rusya ve Suriye savunma bakanlarÄ±, Suriye'deki geliÅŸmeleri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere dÃ¼n Moskova'da bir araya gelmiÅŸti.

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