15:21, 27 Nisan 2017 Perşembe

Yıldırım'dan Medvedev'e gemi kazası için telefon





Başbakan Yıldırım, Rus mevkidaşı Medvedev'e Karadeniz'de yaşanan gemi kazası nedeniyle üzüntülerini iletti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım bugün Kilyos açıklarında yaşanan Rus savaş gemisinin kazası sebebiyle Rus mevkidaşı Dimitry Medvedev'i arayarak üzüntülerini iletti.

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