Tunus'un gÃ¼neyinden kalkÄ±nma isyanÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tunus'un Tatavin ilinde "hÃ¼kÃ¼metin bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n taleplerini dikkate almaktaki yavaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±" protesto etmek iÃ§in kent genelinde grev yapÄ±lÄ±rken, BaÅŸbakan Yusuf Åžahid de temaslarda bulunmak bÃ¶lgeye gidiyor.
"Ä°stihdam ve kalkÄ±nma" talepleriyle son bir ayda sÄ±kÃ§a protesto ve grevlere sahne olan Tatavin'de bugÃ¼n hastane dÄ±ÅŸÄ±ndaki tÃ¼m kamu kuruluÅŸlarÄ±, eczane ve fÄ±rÄ±n haricindeki esnaf kepenk kapattÄ±.
Ä°ldeki gÃ¶sterileri organize edenlerden TarÄ±k Haddad yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "hÃ¼kÃ¼metin bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n taleplerini dikkate almaktaki yavaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±" protesto etmek iÃ§in kent genelinde grev Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
BAÅžBAKAN TATAVÄ°N'E GÄ°DÄ°YOR
Ã–te yandan, BaÅŸbakan Åžahid ve beraberindeki heyetin de gÃ¼n iÃ§inde Tatavin'de olmasÄ± bekleniyor.
BaÅŸbakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, heyet Ã¶nce Tatavin kent merkezine 40 kilometre uzaklÄ±ktaki Beni Mehira ilÃ§esine uÄŸrayacak ardÄ±ndan STK temsilcileri ve gÃ¶steri organizatÃ¶rleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸerek taleplerini dinleyecek.
Tatavin iline yaklaÅŸÄ±k 110 kilometre mesafedeki El-Kamur bÃ¶lgesinde pazar gÃ¼nÃ¼ toplanan binlerce Tunuslu, hÃ¼kÃ¼metin vaatlerini yerine getirmemesini protesto etmiÅŸ ve yollarÄ± kapatarak petrol ÅŸirketlerine ait tÄ±rlarÄ±n geÃ§iÅŸine izin vermemiÅŸti.
GÃ¶stericiler, daha Ã¶nceki aÃ§Ä±klamalarÄ±nda, bÃ¶lgede faaliyet gÃ¶steren petrol ÅŸirketlerinin gelirlerinden yÃ¼zde 20'sinin bÃ¶lge kalkÄ±nmasÄ±na aktarÄ±lmasÄ±, her aileden bir ferdin petrol ÅŸirketlerinde istihdamÄ± gibi taleplerini belirtmiÅŸti.
TUNUS'TA Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°ÄžÄ°N EN YÃœKSEK OLDUÄžU BÃ–LGE
Tunus Ulusal Ä°statistik EnstitÃ¼sÃ¼, 2016'nÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde Tatavin ilindeki iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30'a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶ylece Tatavin'in Ã¼lkedeki en yÃ¼ksek iÅŸsizlik oranÄ±na sahip bÃ¶lge olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Arap BaharÄ± sÃ¼recinin fitilini 2011 yÄ±lÄ±nda ateÅŸleyen Tunus, daha demokratik bir yÃ¶netim biÃ§imini elde etmeyi baÅŸardÄ± ancak devrim ekonomik vaatleri yerine getiremedi.
Tunus sokaklarÄ±, Ã¼lke genelinde yÃ¼zde 15,2'ye kadar yÃ¼kselen iÅŸsizlikle halen "daha iyi Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±, kalkÄ±nma, istihdam" gibi ekonomik taleplerle birÃ§ok gÃ¶steri ve greve sahne oluyor.
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Tunus'un gÃ¼neyindeki Tatavin ilinde hastane dÄ±ÅŸÄ±ndaki kamu kuruluÅŸlarÄ±, eczane ve fÄ±rÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki esnaf kepenk indirdi
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