KerkÃ¼k'te 63 DEAÅž Ã¼yesi yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan iÃ§ gÃ¶Ã§menlerin kaldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶rt ayrÄ± kampa yÃ¶nelik yapÄ±lan baskÄ±nda 63 DEAÅž Ã¼yesinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB) KerkÃ¼k AsayiÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Gassan ReÅŸid, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ''KerkÃ¼k'te iÃ§ gÃ¶Ã§menlerin bulunduÄŸu Leylan 1, Leylan 2, Nazrava ve Bava kamplarÄ±na dÃ¼zenlediÄŸimiz baskÄ±nlarda 63 DEAÅž Ã¼yesiniÂ yakaladÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.
DEAÅž'Ä±n Havice ilÃ§esi ve ona baÄŸlÄ± Ã§evre bÃ¶lgelerini elinde tutmasÄ±ndan dolayÄ± Ã§ok sayÄ±da sivilin KerkÃ¼k'e sÄ±ÄŸÄ±nmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ReÅŸid, "DEAÅž Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri kendilerine iÃ§ gÃ¶Ã§men gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ vererek KerkÃ¼k kent merkezine sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettik. Elimizdeki ÅŸÃ¼pheli listesine gÃ¶re operasyon dÃ¼zenleyip, militanlarÄ± yakaladÄ±k." dedi.
MilitanlarÄ±n yakalanmasÄ± konusunda gerek kamplardaki iÃ§ gÃ¶Ã§menler gerekse vatandaÅŸlardan Ã¶nemli destek aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren ReÅŸid, ''Ã–zellikle kamplardaki baskÄ±nlarda gÃ¶Ã§menlerin ihbarlarÄ± oldukÃ§a Ã¶nemliydi. DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerden gelen gÃ¶Ã§menlerin ÅŸahitlik yapmasÄ± ve ihbarda bulunmasÄ± bizim iÃ§in Ã¶nemli bir yÃ¶nlendirme aracÄ± olmuÅŸtur.'' diye konuÅŸtu.
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