16:22, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

MÄ±sÄ±r'da balÄ±k ihracatÄ±na vergi





MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, iÃ§ piyasanÄ±n balÄ±k ihtiyacÄ±nÄ± gÃ¶zetmek iÃ§in ihracattan vergi alacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'da balÄ±k ihracatÄ±na 4 ay sÃ¼reyle vergi uygulanacaÄŸÄ± belirtildi. MÄ±sÄ±r Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Son dÃ¶nemde artan balÄ±k ihracatÄ± dikkate alÄ±narak, iÃ§ piyasanÄ±n balÄ±k ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanabilmesi hedefiyle yeni tedbirler alÄ±nmasÄ±na karar verildi. Bu Ã§erÃ§evede 4 ay boyunca balÄ±k ihracatÄ±nda her bir ton iÃ§in 12 bin cÃ¼neyh (666 dolar) vergi tahsil edilecektir." ifadelerine yer verildi. UygulamanÄ±n ilgili kurum ve kuruluÅŸlarla istiÅŸareler sonucunda baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, MÄ±sÄ±r'da iÃ§ piyasanÄ±n yÄ±llÄ±k 1,8 milyon ton balÄ±k ihtiyacÄ± varken, toplam balÄ±k Ã¼retimi 1,5 milyon ton civarÄ±nda kalÄ±yor. MÄ±sÄ±r'da son aylarda balÄ±k fiyatlarÄ±nda yÃ¼zde 100'e varan artÄ±ÅŸ gÃ¶zlenmiÅŸti.

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