DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:11, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe
OrtadoÄŸu
16:22, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
MÄ±sÄ±r'da balÄ±k ihracatÄ±na vergi
MÄ±sÄ±r'da balÄ±k ihracatÄ±na vergi

MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, iÃ§ piyasanÄ±n balÄ±k ihtiyacÄ±nÄ± gÃ¶zetmek iÃ§in ihracattan vergi alacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r'da balÄ±k ihracatÄ±na 4 ay sÃ¼reyle vergi uygulanacaÄŸÄ± belirtildi.

MÄ±sÄ±r Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Son dÃ¶nemde artan balÄ±k ihracatÄ± dikkate alÄ±narak, iÃ§ piyasanÄ±n balÄ±k ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanabilmesi hedefiyle yeni tedbirler alÄ±nmasÄ±na karar verildi. Bu Ã§erÃ§evede 4 ay boyunca balÄ±k ihracatÄ±nda her bir ton iÃ§in 12 bin cÃ¼neyh (666 dolar) vergi tahsil edilecektir." ifadelerine yer verildi.

UygulamanÄ±n ilgili kurum ve kuruluÅŸlarla istiÅŸareler sonucunda baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, MÄ±sÄ±r'da iÃ§ piyasanÄ±n yÄ±llÄ±k 1,8 milyon ton balÄ±k ihtiyacÄ± varken, toplam balÄ±k Ã¼retimi 1,5 milyon ton civarÄ±nda kalÄ±yor.

MÄ±sÄ±r'da son aylarda balÄ±k fiyatlarÄ±nda yÃ¼zde 100'e varan artÄ±ÅŸ gÃ¶zlenmiÅŸti.



Ä°lgili Konular mÄ±sÄ±r ekonomi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Theresa May'in konutu yakÄ±nda bÄ±Ã§aklÄ± ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Theresa May'in konutu yakÄ±nda bÄ±Ã§aklÄ± ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

Londra Whitehall'da, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in konutuna ve bakanlÄ±klara giden yolu polis trafiÄŸe kapattÄ±!
Ã‡ad'Ä±n devrik lideri Habre'ye mÃ¼ebbet
Ã‡ad'Ä±n devrik lideri Habre'ye mÃ¼ebbet

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Afrika Temyiz Mahkemesi, Habre hakkÄ±nda verilen Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±
MÄ±sÄ±r'da balÄ±k ihracatÄ±na vergi
MÄ±sÄ±r'da balÄ±k ihracatÄ±na vergi

MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, iÃ§ piyasanÄ±n balÄ±k ihtiyacÄ±nÄ± gÃ¶zetmek iÃ§in ihracattan vergi alacak
KerkÃ¼k'te 63 DEAÅž Ã¼yesi yakalandÄ±
KerkÃ¼k'te 63 DEAÅž Ã¼yesi yakalandÄ±

KerkÃ¼k kentinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri iÃ§ gÃ¶Ã§men kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã§adÄ±r kamplarÄ±nda gizlenen 63 DEAÅž Ã¼yesi yakaladÄ±
Tunus'un gÃ¼neyinden kalkÄ±nma isyanÄ±
Tunus'un gÃ¼neyinden kalkÄ±nma isyanÄ±

Tunus'un gÃ¼neyindeki Tatavin ilinde hastane dÄ±ÅŸÄ±ndaki kamu kuruluÅŸlarÄ±, eczane ve fÄ±rÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki esnaf kepenk indirdi
Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸme
Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸme

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Ã–zel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Ä°ran Milli GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Åžemhani ile Tahran'da bir araya geldi
GÃ¼ney Kore'den Kuzey'e zeytin dalÄ±
GÃ¼ney Kore'den Kuzey'e zeytin dalÄ±

Seul hÃ¼kÃ¼meti, Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer silahlardan vazgeÃ§mesi halinde diyalog kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu bildirdi.
AP ve Le Pen arasÄ±nda sahte danÄ±ÅŸman krizi
AP ve Le Pen arasÄ±nda sahte danÄ±ÅŸman krizi

Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le Pen'in Avrupa Parlamentosundaki yolsuzluk iddialarÄ±na yeni bir iddia daha eklendi
Kennedy'nin gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ 718 bin dolara alÄ±cÄ± buldu
Kennedy'nin gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ 718 bin dolara alÄ±cÄ± buldu

ABD'nin 35. BaÅŸkanÄ± Kennedy'nin Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda tuttuÄŸu gÃ¼nlÃ¼k aÃ§Ä±k artÄ±rmada 718 bin 750 dolara satÄ±ldÄ±
GÃ¼lbeddin Hikmetyar Afganistan'a dÃ¶ndÃ¼
GÃ¼lbeddin Hikmetyar Afganistan'a dÃ¶ndÃ¼

Afganistan'daki silahlÄ± muhalif gruplardan Hizb-i Ä°slami Partisinin lideri GÃ¼lbeddin Hikmetyar'Ä±n Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Ã‡in'den MÃ¼slÃ¼manlar'a isim yasaÄŸÄ± dÃ¼nya gÃ¼ndeminde
Ã‡in'den MÃ¼slÃ¼manlar'a isim yasaÄŸÄ± dÃ¼nya gÃ¼ndeminde

Ã‡in'in Uygur MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yÃ¶nelik baskÄ±cÄ± politikalarÄ±n son halkasÄ± olan â€˜Ä°slami isimleri kullanma yasaÄŸÄ±â€™ birÃ§ok Ã¼lke tarafÄ±ndan tepki ile karÅŸÄ±landÄ±
DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'da genel grev
DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'da genel grev

Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma iÃ§in iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'da genel grev baÅŸlatÄ±ldÄ±
Arakan'da tarihi cami kundaklandÄ±
Arakan'da tarihi cami kundaklandÄ±

Arakan'da kundaklanan HacÄ± Ä°smail Camii'ndeki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸan genÃ§ler polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Cammu KeÅŸmir'de Ã§atÄ±ÅŸma ve sosyal medya yasaÄŸÄ±
Cammu KeÅŸmir'de Ã§atÄ±ÅŸma ve sosyal medya yasaÄŸÄ±

Hindistan iÅŸgali altÄ±nda bulunan Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± direniÅŸÃ§iler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 asker ve 2 direniÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybederken, KeÅŸmir'de sosyal medya yasaÄŸÄ± getirildi
Åžam saldÄ±rÄ±sÄ± Ä°srail tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ
Åžam saldÄ±rÄ±sÄ± Ä°srail tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ

Ä°srail, Åžam yakÄ±nlarÄ±ndaki Hizbullah'Ä±n silah deposunu vurdu. Depo Tahran'dan gÃ¶nderilen silahlardan oluÅŸuyor.
Ä°dlib'te hastane ve ambulans noktasÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ±
Ä°dlib'te hastane ve ambulans noktasÄ±na hava saldÄ±rÄ±sÄ±

Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ilinde yer alan Maaret el-Numan ilÃ§esine baÄŸlÄ± beldelerde dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4'Ã¼ saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 11 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, en az 18 sivil yaralandÄ±

Haberler

Batmak Ã¼zere ama 11.5 milyar dolarlÄ±k silah alacak!
Batmak Ã¼zere ama 11 5 milyar dolarlÄ±k silah alacak

MÄ±sÄ±r, ABD'nin ekonomik yardÄ±mlarÄ±na talip
MÄ±sÄ±r ABD'nin ekonomik yardÄ±mlarÄ±na talip

IMF'den MÄ±sÄ±r'a 2 milyar dolarlÄ±k yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k
IMF'den MÄ±sÄ±r'a 2 milyar dolarlÄ±k yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k

MÄ±sÄ±r'Ä±n sekiz aylÄ±k bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ± 25 milyar dolar
MÄ±sÄ±r'Ä±n sekiz aylÄ±k bÃ¼tÃ§e aÃ§Ä±ÄŸÄ± 25 milyar dolar

MÄ±sÄ±r lirasÄ± dibe vuruyor
MÄ±sÄ±r lirasÄ± dibe vuruyor

MÄ±sÄ±r'da neoliberalizm ve devrim
MÄ±sÄ±r'da neoliberalizm ve devrim

TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±kta MÄ±sÄ±r engeli SÃ¼veyÅŸ KanalÄ± ile aÅŸÄ±lacak
TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±kta MÄ±sÄ±r engeli SÃ¼veyÅŸ KanalÄ± ile aÅŸÄ±lacak

KÃ¶rfez'in parasÄ± yetmedi, Sisi 300 milyar dolar istiyor
KÃ¶rfez'in parasÄ± yetmedi Sisi 300 milyar dolar istiyor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 