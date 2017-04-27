Ã‡ad'Ä±n devrik lideri Habre'ye mÃ¼ebbet

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Afrika Temyiz Mahkemesi, eski Ã‡ad Devlet BaÅŸkanÄ± Hissene Habre'nin Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± onayladÄ±.
Mahkeme, "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§" ve "savaÅŸ suÃ§u" iÅŸlemekten Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± alan devrik liderin, avukatlarÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine ocak ayÄ±nda baÅŸlayan temyiz sÃ¼recinde nihai kararÄ± verdi.
Habre'ye verilen Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±nÄ± onayan mahkeme, devrik liderin maÄŸdurlara yaklaÅŸÄ±k 136 milyon dolar tazminat Ã¶demesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Mahkeme, Habre'yi, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± tecavÃ¼z davasÄ±nda ise suÃ§suz buldu.
Ã‡ad'da 1970'li yÄ±llarda kÄ±sa sÃ¼re baÅŸbakanlÄ±k yaptÄ±ktan sonra Kuzey Ã‡ad SilahlÄ± Kuvvetlerinin baÅŸÄ±na geÃ§en Habre, 7 Haziran 1982'de yÃ¶netime el koymuÅŸ, 1 AralÄ±k 1990'da mevcut Devlet BaÅŸkanÄ± Ä°driss Deby Itno'nun dÃ¼zenlediÄŸi darbeyle iktidardan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Habre, iktidarÄ± kaybettikten sonra Senegal'e sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡ad Ulusal Tahkikat Komisyonunca 1992'de baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada, Ã¼lkede iÅŸlenen insan haklarÄ± ihlallerinden Habre'nin, 26 Ocak 1983'te Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± yasa ile kurduÄŸu "Belgeleme ve GÃ¼venlik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼"nÃ¼n sorumlu olduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Komisyon kÄ±sa sÃ¼re sonra, Habre ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n iÅŸkence dahil iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ± belgeleyen ilk resmi raporu yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. Raporda, Habre'nin iktidarda kaldÄ±ÄŸÄ± 1982-1990 dÃ¶neminde gÃ¶zaltÄ±ndaki 40 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduÄŸu kaydedilmiÅŸti.
Habre sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Senegal'in baÅŸkenti Dakar'da 2013'te tutuklanmÄ±ÅŸ ve 20 Temmuz 2015'te ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Afrika BirliÄŸince kurulan OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Afrika Mahkemesince Dakar'da yargÄ±lanan Habre, "GÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde binlerce kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, kaybolmasÄ± ve iÅŸkenceye uÄŸramasÄ±nda sorumluluÄŸu bulunduÄŸu" gerekÃ§esiyle geÃ§en mayÄ±sta Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Habre'nin avukatlarÄ± karara itiraz ederek temyiz mahkemesine baÅŸvurmuÅŸ, temyiz sÃ¼reci ocak ayÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Londra Whitehall'da, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in konutuna ve bakanlÄ±klara giden yolu polis trafiÄŸe kapattÄ±!
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Afrika Temyiz Mahkemesi, Habre hakkÄ±nda verilen Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±
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