16:56, 27 Nisan 2017 Perşembe

Zaman gazetesi soruşturmasında iddianame kabul edildi





Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan, daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da bulunduğu 21'i tutuklu 30 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

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