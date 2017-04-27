17:00, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Theresa May'in konutu yakÄ±nda bÄ±Ã§aklÄ± ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±





Londra Whitehall'da, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in konutuna ve bakanlÄ±klara giden yolu polis trafiÄŸe kapattÄ±!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Londra Whitehall'da, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in konutuna ve bakanlÄ±klara giden yolu polis trafiÄŸe kapattÄ±. Elinde ekmek bÄ±Ã§aÄŸÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bir kiÅŸi polis tarafÄ±ndan yalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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