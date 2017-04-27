17:11, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

PYD bÃ¶lgesinden AkÃ§akale'ye havan atÄ±ÅŸÄ±





Suriye tarafÄ±ndan AkÃ§akale ve SuruÃ§ ilÃ§eleri arasÄ±ndaki karakola havan mermisi atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ve SuruÃ§ ilÃ§eleri arasÄ±ndaki bÃ¶lgeye Suriye'de PYD kontrolÃ¼nde bulunan bÃ¶lgeden havan atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. Telabyad ile Kobani arasÄ±ndaki bÃ¶lgeden saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda yapÄ±lan havan atÄ±ÅŸÄ±nda, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki Bilece Mahallesi yakÄ±nÄ±nda konuÅŸlu bir tank hedef alÄ±ndÄ±. Birlikler, Suriyeâ€™den havan atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan YPGâ€™ye misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Â

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