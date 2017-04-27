PYD bÃ¶lgesinden AkÃ§akale'ye havan atÄ±ÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ve SuruÃ§ ilÃ§eleri arasÄ±ndaki bÃ¶lgeye Suriye'de PYD kontrolÃ¼nde bulunan bÃ¶lgeden havan atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.
Telabyad ile Kobani arasÄ±ndaki bÃ¶lgeden saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda yapÄ±lan havan atÄ±ÅŸÄ±nda, sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki Bilece Mahallesi yakÄ±nÄ±nda konuÅŸlu bir tank hedef alÄ±ndÄ±. Birlikler, Suriyeâ€™den havan atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan YPGâ€™ye misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi.
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Kendilerini "faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ±" olarak tanÄ±mlayan Ã¶ÄŸrenciler, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imininde ikinci tura kalan Le Pen ve Macron'u protesto etti
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak topraklarÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k silahlÄ± gruplarÄ±n faaliyetleri konusunda sorumluluk almasÄ±nÄ± istedi
Avrupa'ya gÃ¶Ã§ sÄ±rasÄ±nda Ä°talya'da kaybolduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Tunuslu genÃ§lerin anneleri, hÃ¼kÃ¼met sarayÄ± Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenleyerek, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda bilgi istedi
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde gÃ¶rev yapan ABD askerleri geri Ã§ekildi.
Suriye tarafÄ±ndan AkÃ§akale ve SuruÃ§ ilÃ§eleri arasÄ±ndaki karakola havan mermisi atÄ±ldÄ±
Londra Whitehall'da, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in konutuna ve bakanlÄ±klara giden yolu polis trafiÄŸe kapattÄ±
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Afrika Temyiz Mahkemesi, Habre hakkÄ±nda verilen Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±
MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, iÃ§ piyasanÄ±n balÄ±k ihtiyacÄ±nÄ± gÃ¶zetmek iÃ§in ihracattan vergi alacak
KerkÃ¼k kentinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri iÃ§ gÃ¶Ã§men kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã§adÄ±r kamplarÄ±nda gizlenen 63 DEAÅž Ã¼yesi yakaladÄ±
Tunus'un gÃ¼neyindeki Tatavin ilinde hastane dÄ±ÅŸÄ±ndaki kamu kuruluÅŸlarÄ±, eczane ve fÄ±rÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki esnaf kepenk indirdi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Ã–zel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Ä°ran Milli GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Åžemhani ile Tahran'da bir araya geldi
Seul hÃ¼kÃ¼meti, Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer silahlardan vazgeÃ§mesi halinde diyalog kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu bildirdi.
Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le Pen'in Avrupa Parlamentosundaki yolsuzluk iddialarÄ±na yeni bir iddia daha eklendi
ABD'nin 35. BaÅŸkanÄ± Kennedy'nin Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda tuttuÄŸu gÃ¼nlÃ¼k aÃ§Ä±k artÄ±rmada 718 bin 750 dolara satÄ±ldÄ±
Afganistan'daki silahlÄ± muhalif gruplardan Hizb-i Ä°slami Partisinin lideri GÃ¼lbeddin Hikmetyar'Ä±n Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Ã‡in'in Uygur MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yÃ¶nelik baskÄ±cÄ± politikalarÄ±n son halkasÄ± olan â€˜Ä°slami isimleri kullanma yasaÄŸÄ±â€™ birÃ§ok Ã¼lke tarafÄ±ndan tepki ile karÅŸÄ±landÄ±