17:36, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

ABD Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askerlerini geri Ã§ekti





Orta Afrika Cumhuriyeti'nde gÃ¶rev yapan ABD askerleri geri Ã§ekildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD, TanrÄ±'nÄ±n DireniÅŸ Ordusu (LRA) lideri Joseph Kony'yi ele geÃ§irmek iÃ§in 2011'de Orta Afrika Cumhuriyeti'nin gÃ¼neydoÄŸusundaki Haut Mbomu bÃ¶lgesine gÃ¶nderdiÄŸi 150 askerini geri Ã§ekti. Savunma BakanÄ± Joseph Yakite de televizyonda konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ABD'nin aldÄ±ÄŸÄ± karara saygÄ± duyduklarÄ±nÄ± belirterek gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin boÅŸluÄŸu doldurmak iÃ§in elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. ABD'nin Bangui BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Jeffrey Howkins iki hafta Ã¶nce gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kony'yi halen ele geÃ§iremediklerini ancak misyonun Ã§abalarÄ±yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Kony'nin birÃ§ok yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸini duyurmuÅŸtu. Kony liderliÄŸinde 1980'lerde kurulan, Ä°ncil'deki 10 Emir'e gÃ¶re bir devlet inÅŸa etmeyi hedefleyen ve Uganda Devlet BaÅŸkanÄ± Yoweri Musevini'ye karÅŸÄ± Ã§Ä±kan "TanrÄ±'nÄ±n DireniÅŸ Ordusu" adlÄ± UgandalÄ± Hristiyan grup cinayet, adam kaÃ§Ä±rma, tecavÃ¼z ve Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na almakla suÃ§lanÄ±yor. LRA, daha Ã§ok Uganda, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doÄŸusunda faal. BM verilerine gÃ¶re Ã¶rgÃ¼t, 100 binden fazla kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, 60 binden fazla Ã§ocuÄŸu militan veya kÃ¶le olarak kullanmak Ã¼zere kaÃ§Ä±rdÄ±.

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