ABD Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askerlerini geri Ã§ekti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD, TanrÄ±'nÄ±n DireniÅŸ Ordusu (LRA) lideri Joseph Kony'yi ele geÃ§irmek iÃ§in 2011'de Orta Afrika Cumhuriyeti'nin gÃ¼neydoÄŸusundaki Haut Mbomu bÃ¶lgesine gÃ¶nderdiÄŸi 150 askerini geri Ã§ekti.
Savunma BakanÄ± Joseph Yakite de televizyonda konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ABD'nin aldÄ±ÄŸÄ± karara saygÄ± duyduklarÄ±nÄ± belirterek gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin boÅŸluÄŸu doldurmak iÃ§in elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD'nin Bangui BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Jeffrey Howkins iki hafta Ã¶nce gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kony'yi halen ele geÃ§iremediklerini ancak misyonun Ã§abalarÄ±yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Kony'nin birÃ§ok yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸini duyurmuÅŸtu.
Kony liderliÄŸinde 1980'lerde kurulan, Ä°ncil'deki 10 Emir'e gÃ¶re bir devlet inÅŸa etmeyi hedefleyen ve Uganda Devlet BaÅŸkanÄ± Yoweri Musevini'ye karÅŸÄ± Ã§Ä±kan "TanrÄ±'nÄ±n DireniÅŸ Ordusu" adlÄ± UgandalÄ± Hristiyan grup cinayet, adam kaÃ§Ä±rma, tecavÃ¼z ve Ã§ocuklarÄ± zorla silah altÄ±na almakla suÃ§lanÄ±yor.
LRA, daha Ã§ok Uganda, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doÄŸusunda faal.
BM verilerine gÃ¶re Ã¶rgÃ¼t, 100 binden fazla kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, 60 binden fazla Ã§ocuÄŸu militan veya kÃ¶le olarak kullanmak Ã¼zere kaÃ§Ä±rdÄ±.
Kendilerini "faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ±" olarak tanÄ±mlayan Ã¶ÄŸrenciler, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imininde ikinci tura kalan Le Pen ve Macron'u protesto etti
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak topraklarÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k silahlÄ± gruplarÄ±n faaliyetleri konusunda sorumluluk almasÄ±nÄ± istedi
Avrupa'ya gÃ¶Ã§ sÄ±rasÄ±nda Ä°talya'da kaybolduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Tunuslu genÃ§lerin anneleri, hÃ¼kÃ¼met sarayÄ± Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenleyerek, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda bilgi istedi
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde gÃ¶rev yapan ABD askerleri geri Ã§ekildi.
Suriye tarafÄ±ndan AkÃ§akale ve SuruÃ§ ilÃ§eleri arasÄ±ndaki karakola havan mermisi atÄ±ldÄ±
Londra Whitehall'da, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in konutuna ve bakanlÄ±klara giden yolu polis trafiÄŸe kapattÄ±
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Afrika Temyiz Mahkemesi, Habre hakkÄ±nda verilen Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±
MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, iÃ§ piyasanÄ±n balÄ±k ihtiyacÄ±nÄ± gÃ¶zetmek iÃ§in ihracattan vergi alacak
KerkÃ¼k kentinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri iÃ§ gÃ¶Ã§men kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã§adÄ±r kamplarÄ±nda gizlenen 63 DEAÅž Ã¼yesi yakaladÄ±
Tunus'un gÃ¼neyindeki Tatavin ilinde hastane dÄ±ÅŸÄ±ndaki kamu kuruluÅŸlarÄ±, eczane ve fÄ±rÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki esnaf kepenk indirdi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Ã–zel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Ä°ran Milli GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Åžemhani ile Tahran'da bir araya geldi
Seul hÃ¼kÃ¼meti, Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer silahlardan vazgeÃ§mesi halinde diyalog kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu bildirdi.
Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le Pen'in Avrupa Parlamentosundaki yolsuzluk iddialarÄ±na yeni bir iddia daha eklendi
ABD'nin 35. BaÅŸkanÄ± Kennedy'nin Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda tuttuÄŸu gÃ¼nlÃ¼k aÃ§Ä±k artÄ±rmada 718 bin 750 dolara satÄ±ldÄ±
Afganistan'daki silahlÄ± muhalif gruplardan Hizb-i Ä°slami Partisinin lideri GÃ¼lbeddin Hikmetyar'Ä±n Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Ã‡in'in Uygur MÃ¼slÃ¼manlarÄ±na yÃ¶nelik baskÄ±cÄ± politikalarÄ±n son halkasÄ± olan â€˜Ä°slami isimleri kullanma yasaÄŸÄ±â€™ birÃ§ok Ã¼lke tarafÄ±ndan tepki ile karÅŸÄ±landÄ±