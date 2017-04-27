Ä°talya'da kaybolan Tunuslu gÃ¶Ã§menler iÃ§in gÃ¶steri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa'ya gÃ¶Ã§ sÄ±rasÄ±nda Ä°talya'da kaybolan Tunuslu genÃ§lerin anneleri, baÅŸkent Tunus'taki hÃ¼kÃ¼met sarayÄ± Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri yaptÄ±.
KayÄ±p genÃ§lerin annelerinin Ã§oÄŸu, evlatlarÄ±nÄ±n saÄŸ olduÄŸuna dair delillere sahip olduklarÄ±nÄ± ancak bu konuda hÃ¼kÃ¼metin hiÃ§bir sonuca ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
GÃ¶steriye katÄ±lan kayÄ±p genÃ§lerin annelerinden Ribh Busuri yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, oÄŸlu Ä°brahim Busuri'nin, baÅŸkent Tunus'tan 60 genÃ§le 29 Mart 2011'de Safaks sahillerinden Ä°talya'ya geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.
Busuri, oÄŸlunun fotoÄŸrafÄ±yla bir baÅŸka resmi gÃ¶stererek, "Bu fotoÄŸrafta oÄŸlum bulunuyor. Ä°talya aÃ§Ä±klarÄ±nda botta yakalandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ã§ekilmiÅŸ bir videodan alÄ±nan fotoÄŸraf. Bu video Ä°talyan kanalÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. Burada benim oÄŸlum Ä°brahim, bu kÄ±z kardeÅŸimin oÄŸlu, bu da komÅŸumuzun oÄŸlu." diyerek, oÄŸlunun Ã¶lmediÄŸini ancak kendisinden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
OÄŸlunun ve beraberindekilerin Ä°talya'ya Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±ndan emin olduÄŸunu sÃ¶yleyen Busuri, "Bu Ã§ocuklar saÄŸ olarak Ä°talya'ya ulaÅŸtÄ±. Orada ne oldu bunlara? En azÄ±ndan Ã¶lÃ¼m belgesini versinler. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z saÄŸ ise neredeler?" ifadelerini kullandÄ±.
Protestoculardan Meryem Sultani, kardeÅŸlerinin akibetine iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"KardeÅŸim ile amca oÄŸlumun kaybolmasÄ± ve akibetlerine iliÅŸkin belirsizlikten CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi sorumludur. Derdimize Ã§are olmuyor. Bu kadar annenin iÃ§i yanÄ±yor, bazÄ±larÄ± evlatlarÄ±nÄ± gÃ¶rmeden hasretten Ã¶ldÃ¼."
Ã‡ocuÄŸunun saÄŸ olarak Ä°talya'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair kesin bilgisinin olduÄŸunu sÃ¶yleyen bir baÅŸka kayÄ±p annesi de "Aradan beÅŸ gÃ¼n sonra evladÄ±mÄ±n telefonu Ã§alÄ±yor. AÃ§an yok. Denizde boÄŸulmuÅŸ olsa bu telefon karaya nasÄ±l Ã§Ä±ktÄ±?" ÅŸeklinde ÅŸÃ¼phelerini dile getirdi.
"Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu" isimli sivil toplum kuruluÅŸunun yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora ve birÃ§ok resmi verilere gÃ¶re 14 Ocak 2011 Devrimi sonrasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 30 bin kiÅŸi Tunus'tan Ä°talya'ya yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan gÃ¶Ã§ etti.
GÃ¶Ã§ edenler arasÄ±nda 504 kiÅŸinin Ä°talya'ya geÃ§tiÄŸi ancak akibetlerinden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. Konunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla 2015'te alÄ±nan resmi kararla "Ä°talya'daki KayÄ±p Tunuslular Komisyonu" kuruldu. KayÄ±p ailelerinden alÄ±nan DNA testleriyle gerekli bilgiler toplanarak komisyona iletildi. Komisyonla Ä°talya'ya giden CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hukuk DanÄ±ÅŸmasÄ± Saide Karray, geÃ§en ÅŸubat ayÄ±nda Ä°talya'da yetkililerle konu hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmuÅŸtu.
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Avrupa'ya gÃ¶Ã§ sÄ±rasÄ±nda Ä°talya'da kaybolduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Tunuslu genÃ§lerin anneleri, hÃ¼kÃ¼met sarayÄ± Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenleyerek, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda bilgi istedi
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