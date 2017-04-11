Ä°ran'dan Pakistan'a 'sorumluluk' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â PakistanÂ sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Sistan ve Belucistan eyaletine baÄŸlÄ±Â Mircave'de kurulan pusuda 10 askerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden dolayÄ± Ä°slamabad'Ä± sorumluluk almaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Behram KasÄ±mi, bakanlÄ±ÄŸÄ±n resmi internet sitesinde yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Pakistan'Ä±n, silahlÄ± gruplarÄ±n topraklarÄ±ndaki faaliyetleri iÃ§in sorumluluk Ã¼stlenmesi gerektiÄŸini belirtti.
KasÄ±mi aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "TerÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadele birlikleri iÃ§inde yer alan Ã¼lkelerin, kÃ¼Ã§Ã¼k silahlÄ± gruplarÄ±n kendi topraklarÄ±ndaki faaliyetlerini Ã¶nleme noktasÄ±ndaki acziyetleriyle ilgili aÃ§Ä±klama yapmalarÄ± gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°ran'Ä±n sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in diplomatik yollarda atÄ±lacak tÃ¼m siyasi haklarÄ±nÄ± saklÄ± tutacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Kasimi, 10 askerlerinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan saldÄ±rÄ±nÄ±n takipÃ§isi olacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Ä°ran'Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda Pakistan sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±nda, CeyÅŸu'l Adl (Adaletin Ordusu) adlÄ± silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n dÃ¼n kurduÄŸu pusuda 10 Ä°ran askeri Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°ran'daki "SÃ¼nni halkÄ±n haklarÄ±nÄ± koruduÄŸu" iddiasÄ±yla 2003'ten bu yana Ã¼lkede birÃ§ok kez sivil ve askeri hedefe saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen "Cundullah" (Allah'Ä±n Askerleri) adlÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n lideri Abdulmelik Rigi, 2010'da yakalanÄ±p idam edilmiÅŸti. Bunun ardÄ±ndan Cundullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ 2012'de ismini "CeyÅŸu'l Adl" olarak deÄŸiÅŸtirmiÅŸti.
Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Sistan-Belucistan bÃ¶lgesinde zaman zaman Ä°ranlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Ã§atÄ±ÅŸan Ã¶rgÃ¼t, sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rma giriÅŸimlerinde de bulunmuÅŸtu. Ã–rgÃ¼tÃ¼n, yabancÄ± istihbarat servislerince desteklendiÄŸini savunan Ä°ran, Pakistan yÃ¶netimini de sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayamamakla suÃ§luyor.
Kendilerini "faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ±" olarak tanÄ±mlayan Ã¶ÄŸrenciler, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imininde ikinci tura kalan Le Pen ve Macron'u protesto etti
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak topraklarÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k silahlÄ± gruplarÄ±n faaliyetleri konusunda sorumluluk almasÄ±nÄ± istedi
Avrupa'ya gÃ¶Ã§ sÄ±rasÄ±nda Ä°talya'da kaybolduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Tunuslu genÃ§lerin anneleri, hÃ¼kÃ¼met sarayÄ± Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenleyerek, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda bilgi istedi
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