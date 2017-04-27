18:16, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da kendilerini "faÅŸizm ve kapitalizm karÅŸÄ±tÄ±" olarak tanÄ±mlayan liseli Ã¶ÄŸrencilerin,Â cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imininÂ ikinci turuna kalanÂ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi lideri Emmanuel MacronÂ ile aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±Â Marine Le Pen'iÂ protestoÂ ettiÄŸi bildirildi.

BaÅŸkent Paris'in Republique ve Bastille meydanlarÄ±nda toplanan ve seÃ§imin ilk turunda yarÄ±ÅŸan sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Jean-Luc Melenchon taraftarÄ± olduÄŸu belirtilen Ã¶ÄŸrenciler, Le Pen ve Macron aleyhine slogan attÄ±.

GÃ–STERÄ°CÄ°LER POLÄ°SLE Ã‡ATIÅžTI

"Ne Le Pen, ne de Macron" sloganÄ± atan liselilerin bir diÄŸer eylemi ise Paris'teki liselere giriÅŸleri kapatmak oldu. 4 liseyi tamamen bloke eden Ã¶ÄŸrenciler, 6 liseyi ise kÄ±smen bloke etti. Ã–ÄŸrenciler bir sÃ¼re sonra blokajÄ± kaldÄ±rarak sokak gÃ¶sterilerine devam etti.

GÃ¶sterilerde polisle Ã§atÄ±ÅŸan liseliler, birÃ§ok araca zarar verdi. Paris polisi gÃ¶stericileri gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ile daÄŸÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa'nÄ±n kuzeyinde bulanan Rennes kentinde de yÃ¼zlerce Ã¶ÄŸrenci, tren garÄ± raylarÄ±nda toplanarak Le Pen ve Macron'u protesto etti.

Rennes'de gÃ¶stericilerin polise boya dolu ÅŸiÅŸeler fÄ±rlatmasÄ± Ã¼zerine gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±.

Fransa Anayasa Konseyinin cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi ilk tur sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, Macron oylarÄ±n yÃ¼zde 24,01'ini, Le Pen yÃ¼zde 21,30'unu alarak ikinci tura kaldÄ±. Ä°lk tur sonuÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakan Bernard Cazeneuve baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok siyasetÃ§i, seÃ§menleri Le Pen'e karÅŸÄ± Macron'a oy vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Ä°kinci tur 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak.