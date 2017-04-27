TÄ°KA'dan Kosova'daki sÃ¼t Ã¼reticilerine destek

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â (TÄ°KA) tarafÄ±ndan,Â Kosova'dakiÂ sÃ¼t Ã¼reticilerineÂ sÃ¼t saÄŸma makineleriÂ veÂ sÃ¼t taÅŸÄ±ma bidonlarÄ±Â daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
SÃ¼t Ã¼retimine katkÄ± amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "PriÅŸtine Belediyesi SÃ¼t Ãœreticilerine Makine ve Malzeme DesteÄŸi SaÄŸlanmasÄ± Projesi" kapsamÄ±nda, baÅŸkent PriÅŸtine'ye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerdeki Ã¼Ã§ten fazla ineÄŸi bulunan 70 sÃ¼t Ã¼reticisine birer sÃ¼t saÄŸma makinesi ve 210 sÃ¼t taÅŸÄ±ma bidonu desteÄŸi saÄŸlandÄ±.
YardÄ±mlarÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ± dolayÄ±sÄ±yla Grashtica kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan tÃ¶rende konuÅŸanÂ PriÅŸtine Belediye BaÅŸkanÄ± Shpend Ahmeti, projenin kalkÄ±nmaya Ã¶nemli katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirdi.
Ä°ÅŸsizliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in istikrarlÄ± bir ekonomiye ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± kaydeden Ahmeti, TÃ¼rkiye'ye ve TÄ°KA'ya teÅŸekkÃ¼r ederek, "Gelecekte de benzer iÅŸbirliÄŸi projelerini hayata geÃ§irerek iÅŸbirliÄŸi ve dostluÄŸumuzu pekiÅŸtirmeyi umuyoruz." ifadesini kullandÄ±.
TÃ¶rene katÄ±lan TÃ¼rkiye'nin PriÅŸtine BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±vÄ±lcÄ±m KÄ±lÄ±Ã§ da TÄ°KA'nÄ±n Kosova ekonomisine ve vatandaÅŸlarÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak bir projeyi daha hayata geÃ§irdiÄŸini vurgulayarak, "Bunu TÃ¼rkiye'nin, TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n ve bizlerin size, KosovalÄ± dostlarÄ±mÄ±za sevgimizin, dostluÄŸumuzun ve kardeÅŸliÄŸimizin bir tezahÃ¼rÃ¼ olarak kabul edin." diye konuÅŸtu.
KÄ±lÄ±Ã§, Kosova'da TÄ°KA ile eÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa, tarÄ±mdan hayvancÄ±lÄ±ÄŸa, restorasyon faaliyetlerinden kadÄ±n giriÅŸimciliÄŸinin desteklenmesine kadar pek Ã§ok alanda 600'den fazla proje hayata geÃ§irdiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, "TÄ°KA, gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi projelerle halklarla ve dost Ã¼lkelerle dostluk kÃ¶prÃ¼lerimizi daha da gÃ¼Ã§lendiriyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Destekten yararlanan Ballaban kÃ¶yÃ¼ sakinlerinden Zoja Halimi-Haliti ise TÄ°KA'ya ve TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r ederek, "TarÄ±m, geliÅŸmiÅŸ bir ekonominin en Ã¶nemli unsurudur. Bu yardÄ±mlarÄ±n gelecekte de sÃ¼receÄŸine inanÄ±yorum." dedi.
Kars MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Alp, "Rus TÃ¼mgeneral Vasiliy Geyman Ä°htimaldir olabilir, Adli soruÅŸturma devam ediyor. Bulunan cesedin kimliÄŸinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rma yapmak lazÄ±m, henÃ¼z kimliÄŸi tespit edilmiÅŸ deÄŸil." dedi.
SÃ¼t Ã¼retimine katkÄ± amacÄ±yla baÅŸkent PriÅŸtine'ye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerdeki Ã¼Ã§ten fazla ineÄŸi olan 70 sÃ¼t Ã¼reticisine sÃ¼t saÄŸma makineleri ve sÃ¼t taÅŸÄ±ma bidonlarÄ± verildi
Istanbul Photo Awards 2017â€™de Ã¶dÃ¼l kazanan fotoÄŸraflarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi, 4 MayÄ±s'ta Ankara'da CerModern Sanat Merkezinde aÃ§Ä±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
YSK, 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nÄ±n kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, 25 milyon 157 bin 463 seÃ§men "evet", 23 milyon 779 bin 141 seÃ§men "hayÄ±r" oyu kullandÄ±.
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GerÃ§ekleÅŸen gezide Yahya Kemal'in iÃ§in ÃœskÃ¼p'teki Ã¶nemli mekanlar KÄ±rklareli Ãœniversitesi Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk LehÃ§eleri ve EdebiyatlarÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. ErtuÄŸrul KarakuÅŸ'un anlatÄ±mÄ± eÅŸliÄŸinde ziyaret edildi.