GÃ¼ncelleme: 03:25, 28 Nisan 2017 Cuma

TÄ°KA'dan Kosova'daki sÃ¼t Ã¼reticilerine destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â (TÄ°KA) tarafÄ±ndan,Â Kosova'dakiÂ sÃ¼t Ã¼reticilerineÂ sÃ¼t saÄŸma makineleriÂ veÂ sÃ¼t taÅŸÄ±ma bidonlarÄ±Â daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

SÃ¼t Ã¼retimine katkÄ± amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "PriÅŸtine Belediyesi SÃ¼t Ãœreticilerine Makine ve Malzeme DesteÄŸi SaÄŸlanmasÄ± Projesi" kapsamÄ±nda, baÅŸkent PriÅŸtine'ye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerdeki Ã¼Ã§ten fazla ineÄŸi bulunan 70 sÃ¼t Ã¼reticisine birer sÃ¼t saÄŸma makinesi ve 210 sÃ¼t taÅŸÄ±ma bidonu desteÄŸi saÄŸlandÄ±.

YardÄ±mlarÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ± dolayÄ±sÄ±yla Grashtica kÃ¶yÃ¼nde yapÄ±lan tÃ¶rende konuÅŸanÂ PriÅŸtine Belediye BaÅŸkanÄ± Shpend Ahmeti, projenin kalkÄ±nmaya Ã¶nemli katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirdi.

Ä°ÅŸsizliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in istikrarlÄ± bir ekonomiye ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± kaydeden Ahmeti, TÃ¼rkiye'ye ve TÄ°KA'ya teÅŸekkÃ¼r ederek, "Gelecekte de benzer iÅŸbirliÄŸi projelerini hayata geÃ§irerek iÅŸbirliÄŸi ve dostluÄŸumuzu pekiÅŸtirmeyi umuyoruz." ifadesini kullandÄ±.

TÃ¶rene katÄ±lan TÃ¼rkiye'nin PriÅŸtine BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±vÄ±lcÄ±m KÄ±lÄ±Ã§ da TÄ°KA'nÄ±n Kosova ekonomisine ve vatandaÅŸlarÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak bir projeyi daha hayata geÃ§irdiÄŸini vurgulayarak, "Bunu TÃ¼rkiye'nin, TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n ve bizlerin size, KosovalÄ± dostlarÄ±mÄ±za sevgimizin, dostluÄŸumuzun ve kardeÅŸliÄŸimizin bir tezahÃ¼rÃ¼ olarak kabul edin." diye konuÅŸtu.

TÄ°KA KOSOVA'DA 600'DEN FAZLA PROJE HAYATA GEÃ‡Ä°RDÄ°

KÄ±lÄ±Ã§, Kosova'da TÄ°KA ile eÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa, tarÄ±mdan hayvancÄ±lÄ±ÄŸa, restorasyon faaliyetlerinden kadÄ±n giriÅŸimciliÄŸinin desteklenmesine kadar pek Ã§ok alanda 600'den fazla proje hayata geÃ§irdiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, "TÄ°KA, gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi projelerle halklarla ve dost Ã¼lkelerle dostluk kÃ¶prÃ¼lerimizi daha da gÃ¼Ã§lendiriyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Destekten yararlanan Ballaban kÃ¶yÃ¼ sakinlerinden Zoja Halimi-Haliti ise TÄ°KA'ya ve TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r ederek, "TarÄ±m, geliÅŸmiÅŸ bir ekonominin en Ã¶nemli unsurudur. Bu yardÄ±mlarÄ±n gelecekte de sÃ¼receÄŸine inanÄ±yorum." dedi.