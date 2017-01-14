TİKA'dan Macaristan'a sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın Kenderes ilçesindeki hastaneye sağlık ekipmanı desteğinde bulundu.
Hastanede düzenlenen programda konuşan Kenderes Belediye Başkanı Padar Laszlone, TİKA'nın hastaneye sağladığı ultrason cihazı ve ekipmanın, bölge halkı için çok önemli olduğunu söyledi.
Laszlone, 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren TİKA'nın, hayata geçirdiği projelerle yöre halkına büyük imkanlar sağladığına işaret ederek ''Bu ilçede çoğu yaşlı 5 binden fazla kişi yaşıyor. Yardımınızla Kenderes halkına büyük destek verdiniz. Vatandaşlar muayene olmak için artık başka şehre gitmek zorunda kalmayacak. Teşekkürler Türkiye.'' ifadesini kullandı.
TİKA'nın yardımının, Türk ve Macar halklarını birbirine daha da yakınlaştıracağına inandığını dile getiren Laszlone, ''İhtiyaç sahiplerine el uzatmak güzel bir duygudur. İki halkın dostluğu, birbirlerine duyduğu sevgi ve saygının ne kadar önemli olduğunu göstermek üzerimize düşen bir görevdir.'' dedi.
Programa, TİKA'nın Budapeşte Program Koordinatörü Havva Pınar Özcan, KKTC Budapeşte Temsilcisi Selda Çimen ve davetliler katıldı.
Başbakan Yıldırım, Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nda yaptığı konuşmada FETÖ ile ilgili, "Bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz" dedi
TİKA, Macaristan'ın Kenderes kentindeki hastaneye sağlık ekipmanı sağladı
Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde 25 bölgeye girişin yasaklandığı belirtildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti
Başbakan Yıldırım, Rus mevkidaşı Medvedev'e Karadeniz'de yaşanan gemi kazası nedeniyle üzüntülerini iletti.
İsrail Enerji Bakanlığı Müsteşarı Shaul Meridor, "Türkiye ile İsrail enerji anlaşması birkaç ay içinde imzalanabilir" dedi
Gerçekleşen gezide Yahya Kemal'in için Üsküp'teki önemli mekanlar Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş'un anlatımı eşliğinde ziyaret edildi.
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpıştı. Rus askeri gemisideki 78 personelin tamamı kurtarılırken gemi sulara gömüldü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Başarısız darbe girişimine maruz kalan Türkiye'nin kendini savunma ve bunun arkasındaki kişileri bulma hakkı var ama bu, hukukun üstünlüğüne saygı içinde olmalı." dedi.
Kentin Aliboğazı mevkisinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, biri ölü, biri yaralı, 7'si de teslim olan 9 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
Almanya Başbakanı Merkel, halk oylaması hakkında, "Oylama süreci ile ilgili olarak AGİT ve AKPM'nin ortak raporundaki büyük endişeleri dikkate almak durumundayız.” dedi.
ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belgelerini yayınlandı.
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017, devlet adamları ile uluslararası enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla başladı
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Dorrian, Türkiye’nin kendilerini Sincar ve Karaçok dağına yapılan hava harekatından çok kısa bir süre önce bilgilendirdiğini söyledi