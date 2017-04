18:35, 27 Nisan 2017 Perşembe

Yıldırım'dan Afrika ülkelerine FETÖ uyarısı | VİDEO

Başbakan Yıldırım, "Birçok Afrika ülkesi, bu alçak FETÖ'nün uzantıları olan okulları, kurumları birer birer kapatıyorlar. Bu, küresel bir terör örgütüdür, 160'dan fazla ülkede faaliyet gösteren. Bunların emperyal uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bugün bir sır değildir. Dolayısıyla, bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, organizasyona katılanları Antalya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldırım, konuşmasını çok uzun tutmayacağını, konuk cumhurbaşkanları, bakanlar ve diğer konuşmacıların Türkiye, Afrika ve dünyanın geleceği için güzel şeyler anlattıklarını ifade etti.

"İNSANLIK KÜRESEL SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR"

Gerçeklerle yüzleşmenin zamanının gelip geçtiğini dile getiren Yıldırım, "Maalesef dünya, gelişmiş dünya milletleri, insanlık küresel sorunlara çözüm üretemiyor. Ülkeler arasındaki rekabetler, insanlık değerlerini aşındırıyor. İnsanlık değerleri maalesef birer birer yok olup gidiyor. Daha son günlerde kimyasal gazla yok edilen Suriye'deki o bebeklerin resmini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Orası insanlığın öldüğü yerdir, insanlığın bittiği yerdir." dedi.

Yıldırım, hiçbir şeyin insan hayatından daha kıymetli olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dünya da gelecek de kardeşlik de barış da üretim de tarım da insan için. Meşhur Kızılderili deyişi var, 'Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık avlandığında, işte o zaman paranın önemi yok.' Çünkü para yenmez. Bir işe yaramaz. Onun için ülkeler, kıtalar, milletler olarak bir araya gelmemiz, sorunlarımızı daha samimi şekilde konuşmamız lazım. Kuvvetli olan ülkelerin, zayıf ülkelerin eksikliklerini gidermesi lazım. İlişkilerin, hükmetme, kontrol altına alma anlayışıyla değil adil, kazan kazan esasına göre geliştirilmesi gerekiyor."

"BİZ HER ŞEYİ DOLAR OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Yıldırım, önceki yıllarda Afrika'ya gitmek için en az bir günün yolda geçtiğini, bugün artık Türk Hava Yollarının (THY) 50'den fazla noktaya uçuşunun bulunduğunu ve bunun büyük bir kolaylık olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin ortaya koyduğu başarının meydanda olduğunu, topyekun kalkınmada son 15 yılda son 50 yılın başarısını gösterdiğine işaret eden Yıldırım, kişi başı milli gelirin üç, ihracatın dört kat arttığını anımsattı.

Yıldırım, bu başarının sadece Türkiye'nin başarısı değil bölgenin istikrarının başarısı olduğuna işaret ederek, "Bugün Türkiye Suriye, Irak ve bölgede yaşanan istikrarsızlığa, otorite ve yönetim boşluğuna rağmen her türlü terör faaliyetiyle de kararlı mücadelesini bir yandan sürdürürken diğer yandan da evini barkını terke edip canını kurtarmak isteyen milyonlara da evini, kucağını açmış, ekmeğini paylaşmıştır. Biz her şeyi dolar olarak görmüyoruz. Biz, insanlığın her türlü menfaatin üzerinde olduğuna inanan bir toplumuz." dedi.

"GEREKEN TEDBİRLERİ ALMAKTA GECİKİRSENİZ, AYNI TEHDİTLE SİZ DE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ"

Başbakan Yıldırım, özellikle Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerini ileterek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz darbe girişimi karşısında Afrika ülkelerinin büyük bir ekseriyeti, Türkiye'nin yanında yer aldılar ve Türkiye'nin demokrasisini yok etmeye yönelik, geleceğini karartmaya yönelik bu alçak kalkışmanın, girişimin karşısında Türkiye Cumhuriyetini, onun seçilmiş hükümetini, Cumhurbaşkanı'nı desteklediler, yanında yer aldılar. Onunla da kalmadılar, birçok Afrika ülkesi, bu alçak FETÖ terör örgütünün uzantıları olan okulları, kurumları birer birer kapatıyorlar. Bu konuda da kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

Bu, küresel bir terör örgütüdür, 160'dan fazla ülkede faaliyet gösteren. Bunların emperyal uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bugün bir sır değildir. Dolayısıyla, bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tecrübeyi yaşamış bir ülkenin başbakanı olarak bunu söylüyorum. O bakımdan bu konuda hızlı hareket eden ülkeler oldu. Şu anda birtakım şeyler yapan ülkeler var. Biz istiyoruz ki ilişkilerimizi zehirleyen hiçbir unsur, Afrika ülkeleriyle aramızda kalmasın."

"AFRİKA'NIN YOL GÖSTERİCİYE DEĞİL, YOL ARKADAŞINA İHTİYACI VAR"

Başbakan Yıldırım, "Afrika'nın sorunlarına çözümü yine Afrikalıların kendisi bulacak. Afrika'nın yol göstericiye değil, yol arkadaşına ihtiyacı var. Türkiye bu süreçte Afrika'nın yanında olmaya devam edecek. Ülkemizin de bu uzun yolda Afrika'dan öğreneceği çok şey olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyada bir yandan israf bir yandan da yoksulluk bulunduğuna işaret eden Yıldırım, temel hedeflerinin ve önceliklerinin, bu uçurumu kapatmak, bütün dünyanın dikkatini bu acı gerçeğe çekmek olduğunu söyledi. Her platformda Türkiye olarak bunu yapmanın gayreti içinde olduklarını aktaran Yıldırım, "Gün artık safları sıklaştırma günüdür. Daha fazla bir araya gelme, dayanışma ve sorunları birlikte çözme azmini ortaya koyma zamanıdır." diye konuştu.