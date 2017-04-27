Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:27, 28 Nisan 2017 Cuma
Güncel
Güncelleme: 02:20, 28 Nisan 2017 Cuma

  • Paylaş
Istanbul Photo Awards 2017'nin kazanan fotoğrafları sergilenecek
Istanbul Photo Awards 2017'nin kazanan fotoğrafları sergilenecek

Istanbul Photo Awards 2017’de ödül kazanan fotoğrafların yer aldığı sergi, 4 Mayıs'ta Ankara'da CerModern Sanat Merkezinde açılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2017’de ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 4 Mayıs'ta Ankara'da açılacak.

İstanbul'dan sonraki ikinci durağı olan Ankara'da açılacak sergi, CerModern Sanat Merkezinde 30 Mayıs'a kadar fotoğraf severlerin ilgisine açık kalacak. Sergide, toplam 126 fotoğraf yer alacak.

Yarışmada, "yılın fotoğrafı" ödülünü, Fransız foto muhabiri Frederic Lafargue’nin Paris Match için Irak’ta çektiği “DEAŞ’tan Kaçış” fotoğrafı kazanmıştı.

Aris Messinis, AFP için çektiği “Akdeniz’de Ölüm” başlıklı serisiyle “Seri Haber” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olurken Adam Pretty, Getty Images için çektiği “Yüzeyin Altında” başlıklı fotoğraf ile “Tekil Spor” dalında, Patrick Smith de Getty Images için çektiği seriyle “Seri Spor” alanında birinciliğe layık görülmüştü.

YARIŞMAYA YAKLAŞIK 25 BİN FOTOĞRAF BAŞVURUSU OLDU

Mary Gelman, kadın mağdurlar konulu serisiyle “Seri Portre” kategorisinde birincilik alırken jüri, “Tekil Portre” kategorisinde ödüle layık eser bulamamıştı.

Kemal Jufri “Öksüz Orangutanları Beslemek” başlıklı fotoğrafıyla “Seri Doğa & Çevre” kategorisinde birinci olurken Johnny Miller, Millefoto için çektiği “Papwa Sewgolum Golf Sahası” başlıklı serisiyle “Tekil Doğa & Çevre” kategorisinde birincilik almıştı.

Jüri, Gazze’de yaşayan serbest foto muhabiri Hosam Salem’i "Gazze’de Sokak Antrenmanı" başlıklı fotoğrafıyla "Genç Foto Muhabiri Ödülü"ne layık görmüştü.

Haber, spor, portre, doğa ve çevre fotoğrafı dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirilerek ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya yaklaşık 25 bin fotoğraf başvurusu olmuştu. 17 ülkeden 22 fotoğrafçıya ödül verilen yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları ve TİKA üstlenmişti.



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Istanbul Photo Awards 2017'nin kazanan fotoğrafları sergilenecek
Istanbul Photo Awards 2017'nin kazanan fotoğrafları sergilenecek

Istanbul Photo Awards 2017’de ödül kazanan fotoğrafların yer aldığı sergi, 4 Mayıs'ta Ankara'da CerModern Sanat Merkezinde açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü
YSK halk oylamasının kesin sonuçlarını açıkladı
YSK, halk oylamasının kesin sonuçlarını açıkladı

YSK, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 25 milyon 157 bin 463 seçmen "evet", 23 milyon 779 bin 141 seçmen "hayır" oyu kullandı.
quot Türkiye'nin demokrasisinin sorgulanmasına izin veremeyiz quot
"Türkiye'nin demokrasisinin sorgulanmasına izin veremeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği başta olmak üzere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylaması sonuçları üzerinden ülkemizin demokrasisini sorgulamasına izin veremeyiz" dedi
YSK itiraz başvurusuna ret gerekçesini açıkladı
YSK itiraz başvurusuna ret gerekçesini açıkladı

YSK, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının, "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemiyle yapılan başvuruların reddi kararının gerekçesini açıkladı
THY'den 'parça bagaj' duyurusu
THY'den 'parça bagaj' duyurusu

THY, 1 Mayıs'tan itibaren yapılan bilet satışı ile 1 Temmuz itibariyle gerçekleştirilen dış hat seferlerinde parça bagaj uygulamasının geçerli olacağını bildirdi
Yıldırım'dan Afrika ülkelerine FETÖ uyarısı VİDEO
Yıldırım'dan Afrika ülkelerine FETÖ uyarısı | VİDEO

Başbakan Yıldırım, Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nda yaptığı konuşmada FETÖ ile ilgili, "Bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz" dedi
TİKA'dan Macaristan'a sağlık desteği
TİKA'dan Macaristan'a sağlık desteği

TİKA, Macaristan'ın Kenderes kentindeki hastaneye sağlık ekipmanı sağladı
Zaman gazetesi soruşturmasında iddianame kabul edildi
Zaman gazetesi soruşturmasında iddianame kabul edildi

Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi
Hakkari'de 25 bölgeye giriş yasaklandı
Hakkari'de 25 bölgeye giriş yasaklandı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde 25 bölgeye girişin yasaklandığı belirtildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fidan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti
Yıldırım'dan Medvedev'e gemi kazası için telefon
Yıldırım'dan Medvedev'e gemi kazası için telefon

Başbakan Yıldırım, Rus mevkidaşı Medvedev'e Karadeniz'de yaşanan gemi kazası nedeniyle üzüntülerini iletti.
İsrail Enerji Bakanı'ndan Türkiye'ye gaz açıklaması
İsrail Enerji Bakanı'ndan Türkiye'ye gaz açıklaması

İsrail Enerji Bakanlığı Müsteşarı Shaul Meridor, "Türkiye ile İsrail enerji anlaşması birkaç ay içinde imzalanabilir" dedi
Yahya Kemal Beyatlı'nın anlatıldığı gezi programı
Yahya Kemal Beyatlı'nın anlatıldığı gezi programı

Gerçekleşen gezide Yahya Kemal'in için Üsküp'teki önemli mekanlar Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş'un anlatımı eşliğinde ziyaret edildi.
AK Parti'de Olağanüstü Kongre tarihi belli oldu
AK Parti'de Olağanüstü Kongre tarihi belli oldu

AK Parti olağanüstü kongresi 21 Mayıs'ta yapılacak
Rus savaş gemisi Karadeniz'de yük gemisiyle çarpıştı
Rus savaş gemisi Karadeniz'de yük gemisiyle çarpıştı

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpıştı. Rus askeri gemisideki 78 personelin tamamı kurtarılırken gemi sulara gömüldü





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 