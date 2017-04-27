Ardahan'da bulunan Rus subayÄ±nÄ±n cesedi 'Geyman'a ait iddiasÄ±

Kars MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Necmettin Alp, Ardahan'da inÅŸaat alanÄ±ndaki kazÄ±da bulunan, vÃ¼cudu ile kÄ±yafetlerinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã§Ã¼rÃ¼mediÄŸi anlaÅŸÄ±lan iÅŸgalci Rus subayÄ±n,Â Rusya tarihinde "Kafkasya'nÄ±n fatihi" olarak tanÄ±nan Rus TÃ¼mgeneral Vasiliy Geyman olabileceÄŸini ancak henÃ¼z kimliÄŸinin tespit edilemediÄŸini bildirdi.
Ardahan'Ä±n KaragÃ¶l Mahallesi'ndeki bir inÅŸaat alanÄ±nda dÃ¼n vatandaÅŸlarca yapÄ±lan kazÄ±da, toprak altÄ±ndaki tek bir oda ÅŸeklinde dÃ¼zenlenmiÅŸ bir mezarda bulunan ve Rus subaya ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen cesedin kimliÄŸinin belirlenmesi amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ediliyor.
Kars MÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek muhafaza altÄ±na alÄ±nan cesedin, Rus tarihinde Ardahan'da gÃ¶rev yapan ve Rus tarihinde "Kafkasya'nÄ±n fatihi" olarak tanÄ±nan Rus TÃ¼mgeneral Vasiliy Geyman'a ait olabileceÄŸi kaydedildi.
Kars MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Necmettin Alp yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bulunan cesedin kimliÄŸinin tespiti iÃ§in araÅŸtÄ±rmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
TÃ¼m ihtimalleri deÄŸerlendirdiklerini ve titizlikle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini aktaran Alp, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"ÃœniformasÄ±yla gÃ¶mÃ¼lmÃ¼ÅŸ olarak Ardahan'da bulunan Rus askerinin omuzunda 3 yÄ±ldÄ±z var. Geyman, 1905-1913 yÄ±llarÄ±nda Ardahan'da gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Adli soruÅŸturma devam ediyor. Bulunan cesedin kimliÄŸinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rma yapmak lazÄ±m, henÃ¼z kimliÄŸi tespit edilmiÅŸ deÄŸil. Bu konuda Rus arÅŸivlerinde askeri kaynaklarÄ±n bilgileri varsa arÅŸiv taramasÄ±nda daha kolay Ã§Ä±kar." ifadesini kullandÄ±.
Ardahan'Ä±n Karagal Mahallesi'nde vatandaÅŸlarca bir inÅŸaat alanÄ±nda yapÄ±lan kazÄ±da, tek bir oda ÅŸeklinde dÃ¼zenlenmiÅŸ ve etrafÄ± taÅŸtan duvarlar ile Ã¶rÃ¼len toprak altÄ±ndaki bir mezar bulunmuÅŸtu.
Ardahan'daÂ inÅŸaat alanÄ±ndaki kazÄ±da bulunan,Â 1877-78 Rus iÅŸgali dÃ¶neminde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lenÂ Rus subayÄ±n cesediÂ ile Ã¼zerindeki Ã¼niformasÄ±nÄ±n tabutunun tamamen kapalÄ± olmasÄ± yÃ¼zÃ¼ndenÂ Ã§Ã¼rÃ¼memiÅŸÂ olabileceÄŸi belirtildi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ardahan'Ä±n KaragÃ¶l Mahallesi'ndeki bir inÅŸaat alanÄ±nda dÃ¼n vatandaÅŸlarca yapÄ±lan kazÄ±da, toprak altÄ±ndaki tek bir oda ÅŸeklinde dÃ¼zenlenmiÅŸ bir mezarda bulunan ve Rus subaya ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen ceset, tabutuyla Kars MÃ¼zesinin deposunda muhafaza altÄ±nda tutuluyor.
Ardahan ile Kars'Ä±n 1877-78 yÄ±llarÄ±nda Ruslar tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmesinin ardÄ±ndan Rus Ordusu'nda gÃ¶revli iken hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len subayÄ±n cesedinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼, ayaÄŸÄ±ndaki botlar ve Ã¼zerindeki Ã¼niforma ile tabutunun Ã§Ã¼rÃ¼meme nedeni de araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.
MÃ¼ze yetkilileri, Rus subayÄ±n cesedinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ve elbiselerinin, tabutun hava almayacak ÅŸekilde tamamen kapalÄ± olmasÄ±, botlarÄ±n orijinal deriden yapÄ±lmasÄ±, tabutunun da yine Ã§evresi taÅŸtan inÅŸa edilen ve toprak altÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in hava temasÄ± bulunmayan ortamda yer almasÄ± dolayÄ±sÄ±yla bugÃ¼ne kadar Ã§Ã¼rÃ¼meden gelmiÅŸ olabileceÄŸini belirtti.
Hava temasÄ±nÄ±n yaÅŸanmamasÄ±nÄ±n Ã§Ã¼rÃ¼meyi geciktirdiÄŸine iÅŸaret eden yetkililer, saÃ§ ve sakallarÄ±nÄ±n da bozulmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenen Rus subayÄ±nÄ±n cesedinin incelenmesi iÃ§inÂ Ankara'dan Kars'a birÂ heyetin geleceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Heyetin Kars'ta ceset Ã¼zerinde, Ardahan'da da mezar ve Ã§evresinde araÅŸtÄ±rma yapacaÄŸÄ± kaydedildi.
Kars MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Alp, "Rus TÃ¼mgeneral Vasiliy Geyman Ä°htimaldir olabilir, Adli soruÅŸturma devam ediyor. Bulunan cesedin kimliÄŸinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rma yapmak lazÄ±m, henÃ¼z kimliÄŸi tespit edilmiÅŸ deÄŸil." dedi.
SÃ¼t Ã¼retimine katkÄ± amacÄ±yla baÅŸkent PriÅŸtine'ye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerdeki Ã¼Ã§ten fazla ineÄŸi olan 70 sÃ¼t Ã¼reticisine sÃ¼t saÄŸma makineleri ve sÃ¼t taÅŸÄ±ma bidonlarÄ± verildi
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
YSK, 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nÄ±n kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, 25 milyon 157 bin 463 seÃ§men "evet", 23 milyon 779 bin 141 seÃ§men "hayÄ±r" oyu kullandÄ±.
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