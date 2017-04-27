DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:41, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe
Avrupa
19:02, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Azerbaycan diasporasÄ±ndan AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±na tepki
Azerbaycan diasporasÄ±ndan AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±na tepki

Fransa ve Avrupa'nÄ±n diÄŸer Ã¼lkelerinde faaliyet gÃ¶steren Azerbaycan diaspora Ã¶rgÃ¼tleri temsilcileri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin TÃ¼rkiye kararÄ±nÄ± protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa ve Avrupa'nÄ±n diÄŸer Ã¼lkelerinde faaliyet gÃ¶sterenÂ Azerbaycan diaspora Ã¶rgÃ¼tleriÂ temsilcileri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde TÃ¼rkiye kararÄ±nÄ± protesto etti.

Paris Azerbaycan Evi, Fransa AzerbaycanlÄ± Ã–ÄŸrenciler BirliÄŸi ve Almanya-Azerbaycan KÃ¼ltÃ¼r Evinin organize ettiÄŸi ve AKPM binasÄ± Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶steride, TÃ¼rkiye'nin yeniden denetim sÃ¼recine alÄ±nmasÄ±yla ilgili karara tepki gÃ¶sterildi.

Azerbaycan ve TÃ¼rkiye bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan gÃ¶stericiler, "AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ± adaletsiz ve Ã¶nyargÄ±lÄ±", "TÃ¼rkiye ve Azerbaycan'dan elinizi Ã§ekin", "Avrupa Konseyi Ã§ifte standartlara ve Ä°slamofobiye son ver", "Ermenistan'Ä±n iÅŸgalci politikasÄ±na gÃ¶z yuman AKMP TÃ¼rkiye ve Azerbaycan'Ä± hedef alÄ±yor" gibi sloganlar attÄ±.

GÃ¶steri olaysÄ±z sona erdi.



Ä°lgili Konular Azerbaycan akpm TÃ¼rkiye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Musul'dan kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 400 bine yÃ¼kseldi
Musul'dan kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 400 bine yÃ¼kseldi

Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ± yakasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten bu yana bÃ¶lgeden kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 400 bine yÃ¼kseldi
Ä°ki ABD askeri Afganistan'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ä°ki ABD askeri Afganistan'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ABD Ã¶zel kuvvetlerinin Afganistanâ€™Ä±n Nangahar ilinde DEAÅž ile girdikleri Ã§atÄ±ÅŸmada iki Amerikan askerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Azerbaycan diasporasÄ±ndan AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±na tepki
Azerbaycan diasporasÄ±ndan AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±na tepki

Fransa ve Avrupa'nÄ±n diÄŸer Ã¼lkelerinde faaliyet gÃ¶steren Azerbaycan diaspora Ã¶rgÃ¼tleri temsilcileri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin TÃ¼rkiye kararÄ±nÄ± protesto etti
Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu
Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu

Kendilerini "faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ±" olarak tanÄ±mlayan Ã¶ÄŸrenciler, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imininde ikinci tura kalan Le Pen ve Macron'u protesto etti
Ä°ran'dan Pakistan'a 'sorumluluk' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ä°ran'dan Pakistan'a 'sorumluluk' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak topraklarÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k silahlÄ± gruplarÄ±n faaliyetleri konusunda sorumluluk almasÄ±nÄ± istedi
Ä°talya'da kaybolan Tunuslu gÃ¶Ã§menler iÃ§in gÃ¶steri
Ä°talya'da kaybolan Tunuslu gÃ¶Ã§menler iÃ§in gÃ¶steri

Avrupa'ya gÃ¶Ã§ sÄ±rasÄ±nda Ä°talya'da kaybolduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Tunuslu genÃ§lerin anneleri, hÃ¼kÃ¼met sarayÄ± Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenleyerek, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda bilgi istedi
ABD Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askerlerini geri Ã§ekti
ABD Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askerlerini geri Ã§ekti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde gÃ¶rev yapan ABD askerleri geri Ã§ekildi.
PYD bÃ¶lgesinden AkÃ§akale'ye havan atÄ±ÅŸÄ±
PYD bÃ¶lgesinden AkÃ§akale'ye havan atÄ±ÅŸÄ±

Suriye tarafÄ±ndan AkÃ§akale ve SuruÃ§ ilÃ§eleri arasÄ±ndaki karakola havan mermisi atÄ±ldÄ±
Theresa May'in konutu yakÄ±nda bÄ±Ã§aklÄ± ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±
Theresa May'in konutu yakÄ±nda bÄ±Ã§aklÄ± ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

Londra Whitehall'da, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in konutuna ve bakanlÄ±klara giden yolu polis trafiÄŸe kapattÄ±
Ã‡ad'Ä±n devrik lideri Habre'ye mÃ¼ebbet
Ã‡ad'Ä±n devrik lideri Habre'ye mÃ¼ebbet

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Afrika Temyiz Mahkemesi, Habre hakkÄ±nda verilen Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±
MÄ±sÄ±r'da balÄ±k ihracatÄ±na vergi
MÄ±sÄ±r'da balÄ±k ihracatÄ±na vergi

MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, iÃ§ piyasanÄ±n balÄ±k ihtiyacÄ±nÄ± gÃ¶zetmek iÃ§in ihracattan vergi alacak
KerkÃ¼k'te 63 DEAÅž Ã¼yesi yakalandÄ±
KerkÃ¼k'te 63 DEAÅž Ã¼yesi yakalandÄ±

KerkÃ¼k kentinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri iÃ§ gÃ¶Ã§men kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã§adÄ±r kamplarÄ±nda gizlenen 63 DEAÅž Ã¼yesi yakaladÄ±
Tunus'un gÃ¼neyinden kalkÄ±nma isyanÄ±
Tunus'un gÃ¼neyinden kalkÄ±nma isyanÄ±

Tunus'un gÃ¼neyindeki Tatavin ilinde hastane dÄ±ÅŸÄ±ndaki kamu kuruluÅŸlarÄ±, eczane ve fÄ±rÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki esnaf kepenk indirdi
Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸme
Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸme

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Ã–zel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Ä°ran Milli GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Åžemhani ile Tahran'da bir araya geldi
GÃ¼ney Kore'den Kuzey'e zeytin dalÄ±
GÃ¼ney Kore'den Kuzey'e zeytin dalÄ±

Seul hÃ¼kÃ¼meti, Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer silahlardan vazgeÃ§mesi halinde diyalog kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu bildirdi.
AP ve Le Pen arasÄ±nda sahte danÄ±ÅŸman krizi
AP ve Le Pen arasÄ±nda sahte danÄ±ÅŸman krizi

Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le Pen'in Avrupa Parlamentosundaki yolsuzluk iddialarÄ±na yeni bir iddia daha eklendi

Haberler

TÃ¼rkiye'deki eÄŸitim sistemi Bosna Hersek'te anlatÄ±ldÄ±
TÃ¼rkiye'deki eÄŸitim sistemi Bosna Hersek'te anlatÄ±ldÄ±

Merkel'den AGÄ°T-AKPM'nin ortak TÃ¼rkiye raporuna onay
Merkel'den AGÄ°T-AKPM'nin ortak TÃ¼rkiye raporuna onay

"TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer"
quot TÃ¼rkiye'de istikrar olmazsa hepimizin baÅŸÄ± yakÄ±nda belaya girer quot

AP'de TÃ¼rkiye oturumu
AP'de TÃ¼rkiye oturumu

"BatÄ±, insani trajediler karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ maymunu oynuyor"
quot BatÄ± insani trajediler karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ maymunu oynuyor quot

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden ABD'nin 'Sincar ve KaraÃ§ok' aÃ§Ä±klamalarÄ±na cevap
DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden ABD'nin 'Sincar ve KaraÃ§ok' aÃ§Ä±klamalarÄ±na cevap

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ± Bosna Hersek'te
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ± Bosna Hersek'te

Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu Ankara'da
Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Fermacu Ankara'da






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 