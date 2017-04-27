19:02, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Azerbaycan diasporasÄ±ndan AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ±na tepki





Fransa ve Avrupa'nÄ±n diÄŸer Ã¼lkelerinde faaliyet gÃ¶steren Azerbaycan diaspora Ã¶rgÃ¼tleri temsilcileri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin TÃ¼rkiye kararÄ±nÄ± protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa ve Avrupa'nÄ±n diÄŸer Ã¼lkelerinde faaliyet gÃ¶sterenÂ Azerbaycan diaspora Ã¶rgÃ¼tleriÂ temsilcileri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde TÃ¼rkiye kararÄ±nÄ± protesto etti. Paris Azerbaycan Evi, Fransa AzerbaycanlÄ± Ã–ÄŸrenciler BirliÄŸi ve Almanya-Azerbaycan KÃ¼ltÃ¼r Evinin organize ettiÄŸi ve AKPM binasÄ± Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¶steride, TÃ¼rkiye'nin yeniden denetim sÃ¼recine alÄ±nmasÄ±yla ilgili karara tepki gÃ¶sterildi. Azerbaycan ve TÃ¼rkiye bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan gÃ¶stericiler, "AKPM'nin TÃ¼rkiye kararÄ± adaletsiz ve Ã¶nyargÄ±lÄ±", "TÃ¼rkiye ve Azerbaycan'dan elinizi Ã§ekin", "Avrupa Konseyi Ã§ifte standartlara ve Ä°slamofobiye son ver", "Ermenistan'Ä±n iÅŸgalci politikasÄ±na gÃ¶z yuman AKMP TÃ¼rkiye ve Azerbaycan'Ä± hedef alÄ±yor" gibi sloganlar attÄ±. GÃ¶steri olaysÄ±z sona erdi.

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