Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:41, 27 Nisan 2017 Perşembe
Güncel
19:04, 27 Nisan 2017 Perşembe

  • Paylaş
THY'den 'parça bagaj' duyurusu
THY'den 'parça bagaj' duyurusu

THY, 1 Mayıs'tan itibaren yapılan bilet satışı ile 1 Temmuz itibariyle gerçekleştirilen dış hat seferlerinde parça bagaj uygulamasının geçerli olacağını bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Hava Yollarının (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, parça bagaj uygulamasında, her bir bagajın ilgili uçuş noktasında tanımlı ağırlık ve ölçü üst limitlerine uyup uymadığı ve bagaj adedinin aşılıp aşılmadığına dikkat edileceği belirtildi.

Belirtilen ağırlık ve ölçüleri aşan bagajlar için yolcudan fazla bagaj ücreti tahsil edileceği ifade edilen açıklamada, seyahat edilen güzergahta toplam ağırlık hakkı aşılmasa da belirtilen parça sayısı aşılıyorsa, fazla bagaj ücreti tahsil edileceği bildirildi.

ÜCRETSİZ BAGAJ HAKKI PARÇA BAŞINA 23 KİLO

Açıklamada, ücretsiz bagaj hakkının parça başına 23 kilogram (kg) olduğu seyahatlerde, parça başına fazla ağırlık (overweight) ücreti ödenerek, o parçanın ağırlık hakkı 32 kg çıkarılabileceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Economy ve Business Class’ta ekstra fazla bagaj ücreti 23 kg ağırlığındaki bagajlar için geçerlidir. Örneğin, '2x32' kg ücretsiz bagaj hakkı bulunan bir business class yolcusu, ekstra 1 parça ücreti ödeyerek maksimum 23 kg ağırlığında bir bagaj daha getirebilir. 23-32 kg arası ekstra bir adet fazla bagaj için ekstra fazla bagaj ücreti ve fazla ağırlık (overweight) ücreti bir arada tahsil edilir. Yabancı bir hava yolu firmasının dahil olduğu seyahatlerde en önemli taşıyıcının (MSC) ücretsiz bagaj hakkı kuralları ve fazla bagaj ücretleri uygulanır. MSC, seyahatteki en önemli ve/veya uzun mesafeyi uçan hava yoluna göre belirlenir. Eğer seyahatinizde MSC, THY ise Türk Hava Yolları’na ait ücretsiz bagaj hakkı kuralları ve fazla bagaj ücretleri geçerli olur. Eğer MSC, yabancı bir hava yolu firmasıysa ilgili havayolu firmasının bagaj kuralları geçerli olur. ABD çıkışlı ya da varışlı ortak (interline) uçuşlarda US DOT (US Department of Transportation) uygulamaları kapsamında MSC farklılık gösterebilir."



İlgili Konular THY
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
YSK itiraz başvurusuna ret gerekçesini açıkladı
YSK itiraz başvurusuna ret gerekçesini açıkladı

YSK, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının, "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemiyle yapılan başvuruların reddi kararının gerekçesini açıkladı
THY'den 'parça bagaj' duyurusu
THY'den 'parça bagaj' duyurusu

THY, 1 Mayıs'tan itibaren yapılan bilet satışı ile 1 Temmuz itibariyle gerçekleştirilen dış hat seferlerinde parça bagaj uygulamasının geçerli olacağını bildirdi
Yıldırım'dan Afrika ülkelerine FETÖ uyarısı VİDEO
Yıldırım'dan Afrika ülkelerine FETÖ uyarısı | VİDEO

Başbakan Yıldırım, Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'nda yaptığı konuşmada FETÖ ile ilgili, "Bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz" dedi
TİKA'dan Macaristan'a sağlık desteği
TİKA'dan Macaristan'a sağlık desteği

TİKA, Macaristan'ın Kenderes kentindeki hastaneye sağlık ekipmanı sağladı
Zaman gazetesi soruşturmasında iddianame kabul edildi
Zaman gazetesi soruşturmasında iddianame kabul edildi

Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi
Hakkari'de 25 bölgeye giriş yasaklandı
Hakkari'de 25 bölgeye giriş yasaklandı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde 25 bölgeye girişin yasaklandığı belirtildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fidan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti
Yıldırım'dan Medvedev'e gemi kazası için telefon
Yıldırım'dan Medvedev'e gemi kazası için telefon

Başbakan Yıldırım, Rus mevkidaşı Medvedev'e Karadeniz'de yaşanan gemi kazası nedeniyle üzüntülerini iletti.
İsrail Enerji Bakanı'ndan Türkiye'ye gaz açıklaması
İsrail Enerji Bakanı'ndan Türkiye'ye gaz açıklaması

İsrail Enerji Bakanlığı Müsteşarı Shaul Meridor, "Türkiye ile İsrail enerji anlaşması birkaç ay içinde imzalanabilir" dedi
Yahya Kemal Beyatlı'nın anlatıldığı gezi programı
Yahya Kemal Beyatlı'nın anlatıldığı gezi programı

Gerçekleşen gezide Yahya Kemal'in için Üsküp'teki önemli mekanlar Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş'un anlatımı eşliğinde ziyaret edildi.
AK Parti'de Olağanüstü Kongre tarihi belli oldu
AK Parti'de Olağanüstü Kongre tarihi belli oldu

AK Parti olağanüstü kongresi 21 Mayıs'ta yapılacak
Rus savaş gemisi Karadeniz'de yük gemisiyle çarpıştı
Rus savaş gemisi Karadeniz'de yük gemisiyle çarpıştı

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpıştı. Rus askeri gemisideki 78 personelin tamamı kurtarılırken gemi sulara gömüldü
NATO'dan Türkiye'deki FETÖ operasyonları için açıklama
NATO'dan Türkiye'deki FETÖ operasyonları için açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Başarısız darbe girişimine maruz kalan Türkiye'nin kendini savunma ve bunun arkasındaki kişileri bulma hakkı var ama bu, hukukun üstünlüğüne saygı içinde olmalı." dedi.
Tunceli'de çatışma 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Tunceli'de çatışma: 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Kentin Aliboğazı mevkisinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, biri ölü, biri yaralı, 7'si de teslim olan 9 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
Merkel'den AGİT-AKPM'nin ortak Türkiye raporuna onay
Merkel'den AGİT-AKPM'nin ortak Türkiye raporuna onay

Almanya Başbakanı Merkel, halk oylaması hakkında, "Oylama süreci ile ilgili olarak AGİT ve AKPM'nin ortak raporundaki büyük endişeleri dikkate almak durumundayız.” dedi.
ALES giriş belgeleri yayımlandı
ALES giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belgelerini yayınlandı.

Haberler

THY'den 'elektronik cihaz yasağı' açıklaması
THY'den 'elektronik cihaz yasağı' açıklaması

ABD'den Ortadoğu ve Afrika uçuşlarına elektronik cihaz yasağı
ABD'den Ortadoğu ve Afrika uçuşlarına elektronik cihaz yasağı

THY'de FETÖ zanlısı 26 personelin işine son
THY'de FETÖ zanlısı 26 personelin işine son

SPK'dan Ekrem Dumanlı hakkında suç duyurusu
SPK'dan Ekrem Dumanlı hakkında suç duyurusu

THY'den Rusya'ya yeni seferler
THY'den Rusya'ya yeni seferler

THY seferlerini durdurdu
THY seferlerini durdurdu

THY uçağında 'bomba' araması
THY uçağında 'bomba' araması

Atatürk Havalimanı'nda uçağa otobüs çarptı
Atatürk Havalimanı'nda uçağa otobüs çarptı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 