19:09, 27 Nisan 2017 Perşembe

Türkiye'deki eğitim sistemi Bosna Hersek'te anlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'deki mevcut eğitim sisteminin, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından Bosna Hersek'te anlatıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince organize edilen çalıştayda, kanton düzeyindeki eğitim bakanları ve okul müdürleriyle tecrübelerini paylaştı.

Açıklamada bulunan Yıldız, iki ülke arasında geçen şubat ayında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandığını anımsatarak, Bakanlık bünyesindeki genel müdürlerle Türkiye'deki eğitim sistemini buradaki eğitimcilere anlatmak üzere Bosna Hersek'e geldiklerini söyledi.

FATİH PROJESİ'NDEN DE BAHSEDİLECEK

Türkiye'deki eğitim siteminin öne çıkan örneklerini burada anlatacaklarını aktaran Yıldız, bu kapsamda eğitim ortamlarının teknoloji ile donatılması anlamında en ileri proje olan FATİH Projesi'nden de bahsedeceklerini ifade etti.

Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Elvir Kazazovic de Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki eğitim alanında işbirliğinin uzun yıllardır sürdüğünü belirterek, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonundaki okullarda Türkçe'nin yabancı dil olarak okutulmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN OLUMLU EĞİTİM TECRÜBELERİNİN BOSNA HERSEK'E AKTARILMASI AMAÇLANIYOR

Bosna Hersekli öğrencilerin Türkçe öğrenmesinin kültürlerarası etkileşim ve öğrenci değişimi noktasında da önemine işaret eden Kazazovic, Türkiye'nin olumlu eğitim tecrübelerinin Bosna Hersek'e aktarılmasını amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'deki eğitim sisteminin son derece kaliteli olduğunu vurgulayan Kazazovic, "Çalıştay kapsamında Türk uzmanlar bize bu sistemi tanıtacak. Programa okul müdürleri ve kanton düzeyinde bakanlar da katılıyor. Onlar da bu sistemi yakından tanıma fırsatı bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığının talebi üzerine düzenlenen çalıştayda, katılımcılara Türkiye'deki eğitim sistemi anlatıldı, tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Çalıştaya, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş de katıldı.