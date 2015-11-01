YSK itiraz başvurusuna ret gerekçesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının, "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemiyle yapılan başvuruların reddi kararının gerekçesini açıkladı.
Kararın gerekçesinde, YSK'nın "mühürsüz oyların geçerli sayılacağına" ilişkin kararının, henüz sandık sonuçları belirmeden ve tercihler üzerindeki olası etkisi bilinmeden alındığı, bu kararın, eşitlik ve tarafsızlık ilkesine de uygun, objektif bir karar olduğu belirtildi. Gerekçede, "Bu itibarla Kurul kararının, seçimin neticesine tesir eden bir müdahale olarak değerlendirilmesi mümkün değildir." denildi.
YSK'nın, halk oylamasının iptaline yönelik başvuruları reddetmesine ilişkin kararının gerekçesinde, "Demokratik toplum gereklerine uygun olarak, yurttaşların oy kullanarak yönetime katılma hakkı, her türlü engellemelere karşı korunmalıdır. Bu nedenle, vatandaşların oy kullanma hakkı, seçim güvenliğini ihlal etmeyen hallerde mutlaka korunması gereken bir haktır" denildi.
YSK, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının, "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemiyle yapılan başvuruların reddi kararının gerekçesini açıkladı
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