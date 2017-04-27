20:08, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Musul'dan kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 400 bine yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±nÂ MusulÂ kentinin batÄ± yakasÄ±ndaki operasyonlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten bu yana bÃ¶lgede yaklaÅŸÄ±k 400 bin kiÅŸininÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±Â durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± CasÄ±m el-Caf, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Musul'un batÄ± yakasÄ±ndan gÃ¶Ã§ eden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± 400 bine yÃ¼kseldi. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± aileler, BakanlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼neyde El-Ced'a, Medrecu'l Matar, El-Hac Ali ve doÄŸuda Hasan Åžam ile El-Hazer'de hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±na yerleÅŸtirildi." ifadesine yer verdi.

Daha Ã¶nce kentin doÄŸusu ve gÃ¼neyindeki operasyonlar sÄ±rasÄ±nda evlerini terk eden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan 130 bininin, DEAÅž'tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerdeki evlerine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisi verildi.

"2 BÄ°N 500 SÄ°VÄ°L BÃ–LGEDEN TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°"

Bu arada Irak ordusunda gÃ¶revli subay Cebbar Hasan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kentin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki El-Hadar ilÃ§esinin DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in bugÃ¼n baÅŸlatÄ±lan operasyonlar Ã§erÃ§evesinde 2 bin 500 sivilin bÃ¶lgeden tahliye edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Hasan, HaÅŸdi Åžabi tarafÄ±ndan ilÃ§e merkezi ve yakÄ±nÄ±ndaki kÃ¶ylerden tahliye edilen yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 sivilin, geÃ§ici sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.