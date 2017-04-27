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22:21, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe
Avrupa
20:54, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

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GÃ¶Ã§men kurtarma faaliyetlerine katÄ±lan STK'lara yÃ¶nelik ÅŸÃ¼phe
GÃ¶Ã§men kurtarma faaliyetlerine katÄ±lan STK'lara yÃ¶nelik ÅŸÃ¼phe

Save the Children (Ã‡ocuklarÄ± KurtarÄ±n VakfÄ±), savcÄ±lara, Akdeniz'de bazÄ± STK'larÄ±n LibyalÄ± insan tacirleriyle doÄŸrudan irtibat halinde olduÄŸuna dair iddialara iliÅŸkin kanÄ±t sunmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Merkezi Londra'da bulunan VakÄ±f, Katanya kenti BaÅŸsavcÄ±sÄ± Carmelo Zuccaro'nun,Â Akdeniz'in Libya ile Ä°talya arasÄ±nda kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeÂ gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik kurtarma faaliyetlerine katÄ±lan bazÄ±Â STK'lar ile LibyalÄ± insan tacirleri arasÄ±nda doÄŸrudan temas olduÄŸuna dair delillere ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± bildirmesi Ã¼zerine bir aÃ§Ä±klama yayÄ±mladÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "KatanyalÄ± savcÄ±larÄ±n bu tÃ¼r suÃ§lamalarÄ±, gÃ¶Ã§men Ã§ocuklarÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n ve erkeklerin hayatÄ±nÄ± riske atan, gÃ¼vensizlik ortamÄ± oluÅŸturmaktadÄ±r." ifadelerine yer verildi.

Ä°nsan tacirleri ya da gÃ¶Ã§menleri taÅŸÄ±yan teknelerle herhangi bir baÄŸlantÄ±larÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Save the Children, faaliyetlerinin yasal olduÄŸuna ve tÃ¼m para akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ÅŸeffaflÄ±kla gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine iÅŸaret etti.

VakÄ±f, savcÄ±lara bu konuda delil sunma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BaÅŸsavcÄ± Zuccaro, pazar gÃ¼nÃ¼ La Stampa gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Akdeniz'in Libya ile Ä°talya arasÄ±nda kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik kurtarma faaliyetlerine katÄ±lan bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla LibyalÄ± insan tacirleri arasÄ±nda doÄŸrudan temas olduÄŸuna dair delillere ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.



Ä°lgili Konular STK Save The Children
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Save the Children (Ã‡ocuklarÄ± KurtarÄ±n VakfÄ±), savcÄ±lara, Akdeniz'de bazÄ± STK'larÄ±n LibyalÄ± insan tacirleriyle doÄŸrudan irtibat halinde olduÄŸuna dair iddialara iliÅŸkin kanÄ±t sunmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
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