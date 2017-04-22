DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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20:58, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

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"TÃ¼rkiye'nin demokrasisinin sorgulanmasÄ±na izin veremeyiz"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Avrupa BirliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ± Ã¼zerinden Ã¼lkemizin demokrasisini sorgulamasÄ±na izin veremeyiz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Beykoz Mecidiye KasrÄ±'nda Anayasa Mahkemesinin kuruluÅŸunun 55. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla verilen gala yemeÄŸine katÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TÃ¼rkiye, demokrasi ve hukuk devleti konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± 15 Temmuz'da hiÃ§bir ÅŸÃ¼pheye yer kalmayacak ÅŸekilde ibra etmiÅŸ bir Ã¼lkedir. Bunun iÃ§in Avrupa BirliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ± Ã¼zerinden Ã¼lkemizin demokrasisini sorgulamasÄ±na izin veremeyiz." ifadelerini kullandÄ±.

"DOÄžRU BÄ°LDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z YOLDA KARARLILIKLA Ä°LERLEMEYÄ° SÃœRDÃœRECEÄžÄ°Z"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AKPM'de alÄ±nan 'siyasi denetim' kararÄ±na iliÅŸkin, "Fransa olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ÅŸartlarÄ±nda seÃ§ime gidince ses Ã§Ä±karmayanlarÄ±n, Ã¼stelik de bir darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye aynÄ± yÃ¶ntemi uyguladÄ± diye bizi yeniden denetim sÃ¼recine almalarÄ± en hafif ifadesiyle ayÄ±ptÄ±r. Tarih en bÃ¼yÃ¼k hakemdir. BugÃ¼nler gelip geÃ§ecek ama herkesin doÄŸrularÄ± ve yanlÄ±ÅŸlarÄ± bir ibret vesikasÄ± olarak ortada kalacaktÄ±r. Biz TÃ¼rkiye olarak doÄŸru bildiÄŸimiz yolda kararlÄ±lÄ±kla ilerlemeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.



Ä°lgili Konular Anayasa Mahkemesinin kuruluÅŸunun 55. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ErdoÄŸan
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