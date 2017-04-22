DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Beykoz Mecidiye KasrÄ±'nda Anayasa Mahkemesinin kuruluÅŸunun 55. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla verilen gala yemeÄŸine katÄ±ldÄ±.
ErdoÄŸan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TÃ¼rkiye, demokrasi ve hukuk devleti konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± 15 Temmuz'da hiÃ§bir ÅŸÃ¼pheye yer kalmayacak ÅŸekilde ibra etmiÅŸ bir Ã¼lkedir. Bunun iÃ§in Avrupa BirliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ± Ã¼zerinden Ã¼lkemizin demokrasisini sorgulamasÄ±na izin veremeyiz." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AKPM'de alÄ±nan 'siyasi denetim' kararÄ±na iliÅŸkin, "Fransa olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ÅŸartlarÄ±nda seÃ§ime gidince ses Ã§Ä±karmayanlarÄ±n, Ã¼stelik de bir darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye aynÄ± yÃ¶ntemi uyguladÄ± diye bizi yeniden denetim sÃ¼recine almalarÄ± en hafif ifadesiyle ayÄ±ptÄ±r. Tarih en bÃ¼yÃ¼k hakemdir. BugÃ¼nler gelip geÃ§ecek ama herkesin doÄŸrularÄ± ve yanlÄ±ÅŸlarÄ± bir ibret vesikasÄ± olarak ortada kalacaktÄ±r. Biz TÃ¼rkiye olarak doÄŸru bildiÄŸimiz yolda kararlÄ±lÄ±kla ilerlemeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." dedi.
YSK, 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nÄ±n kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, 25 milyon 157 bin 463 seÃ§men "evet", 23 milyon 779 bin 141 seÃ§men "hayÄ±r" oyu kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Avrupa BirliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ± Ã¼zerinden Ã¼lkemizin demokrasisini sorgulamasÄ±na izin veremeyiz" dedi
YSK, 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nÄ±n, "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemiyle yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n reddi kararÄ±nÄ±n gerekÃ§esini aÃ§Ä±kladÄ±
THY, 1 MayÄ±s'tan itibaren yapÄ±lan bilet satÄ±ÅŸÄ± ile 1 Temmuz itibariyle gerÃ§ekleÅŸtirilen dÄ±ÅŸ hat seferlerinde parÃ§a bagaj uygulamasÄ±nÄ±n geÃ§erli olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye-Afrika TarÄ±m BakanlarÄ± 1. ToplantÄ±sÄ± ve TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada FETÃ– ile ilgili, "Bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n faaliyetlerine Ã¼lkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynÄ± tehditle siz de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilirsiniz" dedi
TÄ°KA, Macaristan'Ä±n Kenderes kentindeki hastaneye saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± saÄŸladÄ±
Zaman gazetesinin eski yÃ¶netici ve yazarlarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
Hakkari ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, il genelinde 25 bÃ¶lgeye giriÅŸin yasaklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rus mevkidaÅŸÄ± Medvedev'e Karadeniz'de yaÅŸanan gemi kazasÄ± nedeniyle Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini iletti.
Ä°srail Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Shaul Meridor, "TÃ¼rkiye ile Ä°srail enerji anlaÅŸmasÄ± birkaÃ§ ay iÃ§inde imzalanabilir" dedi
GerÃ§ekleÅŸen gezide Yahya Kemal'in iÃ§in ÃœskÃ¼p'teki Ã¶nemli mekanlar KÄ±rklareli Ãœniversitesi Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk LehÃ§eleri ve EdebiyatlarÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. ErtuÄŸrul KarakuÅŸ'un anlatÄ±mÄ± eÅŸliÄŸinde ziyaret edildi.
AK Parti olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongresi 21 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n Karadeniz giriÅŸi aÃ§Ä±klarÄ±nda Rus askeri gemisi ile canlÄ± hayvan taÅŸÄ±yan bir gemi Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Rus askeri gemisideki 78 personelin tamamÄ± kurtarÄ±lÄ±rken gemi sulara gÃ¶mÃ¼ldÃ¼
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "BaÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimine maruz kalan TÃ¼rkiye'nin kendini savunma ve bunun arkasÄ±ndaki kiÅŸileri bulma hakkÄ± var ama bu, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± iÃ§inde olmalÄ±." dedi.
Kentin AliboÄŸazÄ± mevkisinde terÃ¶ristler ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada, biri Ã¶lÃ¼, biri yaralÄ±, 7'si de teslim olan 9 PKK'lÄ± daha etkisiz hale getirildi