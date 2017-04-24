21:21, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Berlin'de polis bir ÅŸÃ¼pheliyi vurdu



Foto: ArÅŸiv

Berlin'de bir hastanede, polis ÅŸÃ¼phelendiÄŸi bir kiÅŸiyi bacaÄŸÄ±ndan vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'e baÄŸlÄ± Kreuzberg'de bir hastanede, polis ÅŸÃ¼phelendiÄŸi bir kiÅŸiyi bacaÄŸÄ±ndan vurdu.Â Polis tarafÄ±ndan vurulan kiÅŸinin hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis yÃ¶nlendirilirken, bÃ¶lgede polis kordonu altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Polisin ÅŸÃ¼phelendiÄŸi kiÅŸiyi bacaÄŸÄ±ndan vurduÄŸu, olayÄ±n terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n henÃ¼z belli olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â

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