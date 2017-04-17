21:37, 27 Nisan 2017 PerÅŸembe

Suriye'de yarÄ±ndan sonrasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rebilmek | ANALÄ°Z

Â Dr. Can KasapoÄŸlu

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°srail'e gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyarette Suriye'deki askeri stratejik geliÅŸmelerle ilgili iki Ã¶nemli hususa deÄŸindi.

Mattis, Suriye'nin BM GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) kararlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ihlal edecek ÅŸekilde hÃ¢lÃ¢ belli bir dÃ¼zeyde kimyasal harp kapasitesine sahip olduÄŸunu net bir ÅŸekilde ifade etti. Mattis'in deÄŸindiÄŸi ikinci husus ise, rejimin yeni ABD saldÄ±rÄ±larÄ± olabileceÄŸine iliÅŸkin tehdit algÄ±lamasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± farklÄ± noktalara daÄŸÄ±tmÄ±ÅŸ olduÄŸunun tespit edilmiÅŸ olmasÄ±. Hatta kimi basÄ±n kaynaklarÄ± rejimin bazÄ± askeri unsurlarÄ±nÄ±, daha iyi korunak saÄŸlayabilmek amacÄ±yla, Lazkiye'deki Rus hava Ã¼ssÃ¼ne naklettiÄŸini dahi bildirdi.

KuÅŸkusuz Savunma BakanÄ± Mattis'in deÄŸerlendirmeleri, Pentagon'un Suriye Arap Hava Kuvvetlerini doktrin, muharebe dÃ¼zeni ve askeri operasyonlarÄ±ndaki tÃ¼m deÄŸiÅŸiklikler baÄŸlamÄ±nda yakÄ±ndan izlemeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶steriyor. AyrÄ±ca Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (OPCW), Han Åžeyhun kurbanlarÄ±ndan alÄ±nan tÄ±bbi verilerin ve numunelerin aksi inkar edilemez ÅŸekilde sarin ve sarin benzeri santral sinir sistemini etkileyen kimyasal ajanlara maruz kalÄ±nmÄ±ÅŸ olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini beyan etti.

Bu nedenle Baas rejimi, kitle imha silahlarÄ± (KÄ°S) kullanarak iÅŸlediÄŸi bu en son savaÅŸ suÃ§undan sonra suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalanmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Bu arada rejim gÃ¼Ã§lerinde, Ã¶zellikle kuzey Hama kÄ±rsalÄ±nda ve Hama-Ä°dlib ekseninde Ã¶nemli askeri hareketlilik gÃ¶zlemlenmekte.

ABD'NÄ°N GÃ–STERECEÄžÄ° KARARLILIK

Bu noktada, Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ±n bundan sonraki seyrini anlamak iÃ§in muhtemel bir Ä°dlib harekatÄ±na iÅŸaret edecek belli parametrelere yoÄŸunlaÅŸmamÄ±zda yarar var.

KuÅŸkusuz ilk parametre ABDâ€™nin, Baas rejiminin sivillere yÃ¶nelik sistematik ÅŸiddet eylemlerini ve katliamlarÄ±nÄ± engellemeye yÃ¶nelik olarak gÃ¶stereceÄŸi kararlÄ±lÄ±kla ilgili. 6 Nisan'da iki Arleigh Burke-sÄ±nÄ±fÄ± destroyer, USS Ross (DDG 71) ve USS Porter (DDG 78), Suriye'nin Åžayrat Hava ÃœssÃ¼'nÃ¼ 59 Tomahawk Block IV seyir fÃ¼zesi ile vurdu. Taarruzun korumalÄ± uÃ§ak sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±nÄ±, Ã§eÅŸitli radarlarÄ±, hava savunma sistemleri ile lojistik ve mÃ¼himmat ikmal tesislerini hedef aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Amerikan ve Rus kaynaklarÄ±nÄ±n muharebe hasar kÄ±ymetlendirmesi raporlarÄ±nda farklÄ±lÄ±klar bulunsa da ÅŸurasÄ± aÃ§Ä±k ki taarruzun operasyonel hedefi, hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n tamamen imha edilmesi deÄŸildi.

BazÄ± analistler Åžayrat taarruzunun, 1998 senesinde Irak'Ä±n kitle imha silahlarÄ± kapasitesini azaltmak ve Saddam HÃ¼seyin rejiminin BMGK kararlarÄ±na uymamasÄ±nÄ± cezalandÄ±rmak iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilen -Ã‡Ã¶l Tilkisi- â€˜Operation Desert Fox'la benzeÅŸtiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ler. Oysa, Operation Desert Fox icra edilirken donanma platformlarÄ±ndan 325 Tomahawk seyir fÃ¼zesi (TLAN), ayrÄ±ca 90 hava platformlarÄ±ndan atÄ±lan konvansiyonel seyir fÃ¼zesi (CALCM) kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. HarekÃ¢t dÃ¶rt gÃ¼n sÃ¼rmÃ¼ÅŸ ve yaklaÅŸÄ±k 100 tesis hedeflenmiÅŸti.

ÅžAYRAT SALDIRISIYLA VERÄ°LEN MESAJ

AÃ§Ä±kÃ§asÄ± Åžayrat taarruzu, kullanÄ±lan mÃ¼himmat ve hedefleri itibariyle daha kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir askeri tercihi yansÄ±tmakta. ABD'nin mÃ¼dahalesi, Ã¶zÃ¼ itibariyle, cezalandÄ±rma maksatlÄ± bir nokta operasyonuydu ve askeri yeteneklerin sÄ±nÄ±rlÄ± kullanÄ±mÄ±yla gÃ¼Ã§lÃ¼ bir siyasi mesaj verme kastÄ± gÃ¼dÃ¼yordu. Daha aÃ§Ä±k bir ifadeyle, hedef, rejimin kimyasal silah kullanmasÄ±na karÅŸÄ± geniÅŸ Ã§aplÄ± bir misilleme yapmak ya da kitle imha silahlarÄ± Ã¼retme kapasitesini ciddi biÃ§imde akamete uÄŸratmak deÄŸildi.

Tam da bu noktada, Washington'Ä±n, rejimin sistematik bir ÅŸekilde varil bombalarÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ± ve meskÃ»n mahallere yÃ¶nelik bombardÄ±manlarÄ± da kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgilerinin iÃ§inde deÄŸerlendirip deÄŸerlendirmeyeceÄŸini kestirebilmek Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.

AyrÄ±ca rejimin, Suriye Arap Hava Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri Ä°stihbaratÄ± veya DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ZÄ±rhlÄ± TÃ¼men gibi esas askeri unsurlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacak akÄ±ldÄ±ÅŸÄ± baÅŸka bir â€˜kimyasal hamleâ€™, mevcut gerilimin daha da artmasÄ±na neden olabilir.

RUSYA'NIN OPERASYONLARINDA KISMÄ° ARTIÅž

SavaÅŸÄ±n seyrine etki edebilecek ikinci unsur, Rus askeri varlÄ±ÄŸÄ±nda ve harekÃ¢tlarÄ±nda operasyonel tempo ve yoÄŸunluk baÄŸlamÄ±ndaki muhtemel deÄŸiÅŸiklikler olacaktÄ±r. Zira bu hususlar, siyasi sÃ¶ylemlerin aksine, ABD'nin Tomahawk taarruzunu mÃ¼teakip Moskova'nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n yeni dinamiklerine yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu gÃ¶sterecek â€˜gerÃ§ekâ€™ indikatÃ¶rlerdir. Åžimdiye kadar, Ä°dlib ve Hama'daki Rus hava operasyonlarÄ±nda bir miktar artÄ±ÅŸ gÃ¶zlemlendiÄŸi sÃ¶ylenebilir.

Ä°dlib'deki bir sonraki adÄ±mÄ± isabetle tahmin edebilmek iÃ§in, Suriye'deki ABD ve Rus askeri hamlelerinin yanÄ± sÄ±ra, Baas rejiminin operasyonel gidiÅŸatÄ±nÄ± da iyi tahlil etmek gerekiyor.

Son dÃ¶nemde rejim gÃ¼Ã§leri Hama-Ä°dlib ekseninde taarruz harekatlarÄ± icra ediyor. Muhtelif kaynaklar kuzey Hama kÄ±rsalÄ±nda yoÄŸun bombardÄ±man olduÄŸunu, ayrÄ±ca en son kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib'in gÃ¼neyindeki Han Åžeyhun'a da hava saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini gÃ¶steriyor. Askeriâ€“jeostratejik aÃ§Ä±dan rejim, M5 karayolu boyunca anahtar nitelikteki yerleÅŸimlere odaklanÄ±yor. AcÄ±masÄ±zca bir saldÄ±rÄ±ya maruz kalan Han Åžeyhun, bu kilit noktalardan birisi.

HAMA ÃœSSÃœ REJÄ°M Ä°Ã‡Ä°N KRÄ°TÄ°K Ã–NEMDE

Han Åžeyhun da dahil olmak Ã¼zere bu tip saldÄ±rÄ±lar, Baas gÃ¼Ã§lerinin iÃ§ savaÅŸ boyunca hareket tarzlarÄ± hakkÄ±nda da Ã¶nemli ipuÃ§larÄ± veriyor.

Ã–rneÄŸin, Rusya'nÄ±n Suriye'ye mÃ¼dahil olmasÄ±ndan hemen Ã¶nce, rejimin Ã¼lke genelindeki kontrolÃ¼ yÃ¼zde 17'ye kadar dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bununla birlikte, sÃ¶z konusu yÃ¼zde 17'lik kontrole M5 karayolu boyunca uzanan Halep-Hama-Humus-Åžam eksenindeki baÄŸlantÄ± noktalarÄ± ile M4 ve M1 karayollarÄ± boyunca uzanan Åžam-Lazkiye-Tartus ekseni dÃ¢hildi.

DiÄŸer bir anlatÄ±mla, rejimin baÅŸlÄ±ca jeopolitik hedefi, Ã¶nemli yÃ¶netim ve popÃ¼lasyon merkezlerini kontrol etmek, ayrÄ±ca Akdeniz'e aÃ§Ä±lan penceresini de aÃ§Ä±k tutmaktÄ±.

DahasÄ±, rejimin kontrolÃ¼ndeki Hama Hava ÃœssÃ¼ mevcut harekatlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin (Hama â€“ Ä°dlib ekseni) Ã§ok yakÄ±nÄ±nda, bu da rejime, daha yÃ¼ksek sorti oranlarÄ± yakalamak ve yakÄ±n hava desteÄŸi misyonlarÄ± icra etmek iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k avantajlar sunuyor. Yani, Baas gÃ¼Ã§leri bu hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ operasyonel durumda tutmayÄ± baÅŸarabildiÄŸi sÃ¼rece muhalif gruplar hem taarruz hem de savunma durumlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lÃ¼klerle karÅŸÄ±laÅŸacaktÄ±r.

KOMUTA, SAVAÅž SUÃ‡LARINDAN SORUMLU GENERALDE

Mart ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinden beri rejim -savaÅŸ suÃ§larÄ± iÅŸleme konusunda kÃ¶tÃ¼ ÅŸÃ¶hrete sahip olan elit bir askeri birimi- Kaplan Kuvvetlerini, Hama ve Ä°dlib'in arasÄ±ndaki operasyon bÃ¶lgesine konuÅŸlandÄ±rÄ±yor. Daha da Ã¶nemlisi, aÃ§Ä±k kaynaklardan elde edilen emareler, Kaplan Kuvvetlerinin komutanÄ± General SÃ¼heyl el-Hassan'Ä±n, cephede karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlarÄ±n â€˜hÄ±zlaâ€™ aÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in kuzey Hama kÄ±rsalÄ±na gÃ¶nderildiÄŸine iÅŸaret ediyor.

Suriye Baas savaÅŸ makinesinin en Ã¶nemli askeri figÃ¼rlerinden biri olan SÃ¼heyl el-Hassan'Ä±n yÃ¼kseliÅŸinin, Hama Askeri Hava ÃœssÃ¼'ne tayiniyle birlikte 2011'e dayandÄ±ÄŸÄ± da not edilmeli.

Hassan, Hamaâ€™da rejimin sivil ayrÄ±mÄ± gÃ¶zetmeyen bombardÄ±manlarÄ±nÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸ, ayrÄ±ca Suriye Hava Kuvvetleri Ä°stihbaratÄ± gÃ¶zaltÄ± merkezini de yÃ¶netmiÅŸtir. Bahse konu merkezin, sistematik insan haklarÄ± ihlallerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± baÅŸlÄ±ca tesislerden birisi olduÄŸu bildiriliyor.

Dikkate deÄŸer diÄŸer bir mesele de, General SÃ¼heyl el-Hassan'Ä±n, Kimyasal SilahlarÄ± Yasaklama Ã–rgÃ¼tÃ¼ ve BM'nin, rejimin kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair edindiÄŸi bulgularla ilgili olarak ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±m listesine alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±. Hassan'Ä±n Ã¶zellikle suÃ§landÄ±ÄŸÄ± mesele, kimyasal varil bombasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±.

KÄ±sacasÄ±, Suriye'nin, sicilinde kimyasal saldÄ±rÄ±lar ve varil bombalarÄ± bulunan Ã¶nemli generallerinden biri, Han Åžeyhun saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi sÄ±rada muhtemelen Ä°dlib-Hama ekseninde gÃ¶revinin baÅŸÄ±ndaydÄ±.

Ä°DLÄ°B'E ASKERÄ° HAREKAT KONTROLDEN Ã‡IKABÄ°LÄ°R

Rejimin, M5 karayolu boyunca uzanan Ã§ok Ã¶nemli geÃ§it noktalarÄ±nda kimyasal harp vasÄ±talarÄ± ve varil bombalarÄ±nÄ±n desteÄŸindeki elit askeri birlikleri sayesinde kuzey Hama kÄ±rsalÄ±nda kaydettiÄŸi ilerleme, Ä°dlib'e yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilme ihtimali giderek artan bir taarruza da iÅŸaret ediyor.

Yine de Esed kuvvetleri bunu yaparken iki bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lÃ¼kle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaktÄ±r. Birincisi, Ä°dlib'in birÃ§ok aktÃ¶rÃ¼n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ±n en karmaÅŸÄ±k cephelerinden biri olmasÄ±. Bu durum, kolaylÄ±kla askeri harekatÄ±n kontrolden Ã§Ä±kmasÄ±na yol aÃ§abilir.

Ä°kinci olarak, Baas savaÅŸ makinasÄ±nÄ±n, gÃ¼venilir personel bulma konusunda yararlanabileceÄŸi geniÅŸ bir havuzu yok. Rejim, 2011 ve 2012 yÄ±llarÄ±nda piyade gÃ¼Ã§lerinin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± Ã¼stÃ¼ndeki hÃ¢kimiyetini kaybetti. AyrÄ±ca, Suriye Arap SilahlÄ± Kuvvetleri'nin etkin operasyonel birlikleri mezhep esasÄ±na gÃ¶re teÅŸkil edildiÄŸi iÃ§in rejimin yapabileceÄŸi tek ÅŸey, destek konusunda milis unsurlarÄ±na bel baÄŸlarken az sayÄ±da gÃ¼venilir birlik arasÄ±ndan tercihler yapmak. Bu nedenle aÄŸÄ±rlÄ±k merkezinin Ä°dlib'e kaymasÄ±, diÄŸer cephelerde ciddi dÃ¼zeyde gÃ¼Ã§lÃ¼kler Ã§Ä±kacaÄŸÄ± anlamÄ±na da geliyor.

YAÅžANACAKLARIN Ä°NSANÄ° FATURASI

Sonuncu, fakat bir o kadar Ã¶nemli nokta, rejimin gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi kÃ¶tÃ¼ planlanmÄ±ÅŸ ve yanlÄ±ÅŸ icra edilen bir Ä°dlib operasyonunun en bÃ¼yÃ¼k zararÄ± TÃ¼rkiye'ye verecek olmasÄ±.

Nitekim Baas gÃ¼Ã§lerinin ÅŸimdiye kadarki askeri uygulamalarÄ± ayrÄ±m gÃ¶zetmeden yapÄ±lan bombardÄ±manlarÄ±n, sivil halkÄ±n kitlesel bir ÅŸekilde yerinden edilmesinin, sistematik varil bombasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ve kontrol edilemeyen milislerin, doÄŸal olarak, insani felaketlere kapÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

Bu nedenle rejimin bÃ¼tÃ¼n gÃ¼cÃ¼yle Ä°dlib'e ilerlemesi kesinlikle TÃ¼rkiye'ye Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶Ã§ akÄ±nÄ±nÄ± tetikleyecektir. Ã–zetle, Ä°dlib'in Ã§ok yakÄ±n bir gelecekte Suriye'deki olaylarÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼ haline gelmesi muhtemel.

MÃ¼tercim: Ã–mer Ã‡olakoÄŸlu

[Dr. Can KasapoÄŸlu. Ekonomi ve DÄ±ÅŸ Politika AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (EDAM) Savunma Analisti]

KAYNAK: AA

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