Makedonya Meclisinde olaylar: 1'i aÄŸÄ±r 9 yaralÄ± | FOTO

Makedonya Meclisinde meclis baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda 1'i aÄŸÄ±r 9 kiÅŸi yaralandÄ±.
Ãœlke medyasÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, maskeli bir grubun Meclise zorla girmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan olaylarda aralarÄ±ndan bazÄ± milletvekillerinin de bulunduÄŸu 9 kiÅŸi yaralandÄ±. Hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardanÂ Arnavut milletvekili Zijadin Sela'nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu ifade edildi.
Meclis binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan Makedon milliyetÃ§isi Ä°Ã§ Makedon Devrimci Ã–rgÃ¼tÃ¼-Makedonya'nÄ±n Ulusal BirliÄŸi Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) yanlÄ±larÄ±nÄ±n protestosu da sÃ¼rÃ¼yor. Civarda sÄ±k sÄ±k ses bombalarÄ± atÄ±lÄ±rken protestocu grup da belirli aralÄ±klarla "Makedonya" sloganlarÄ± atÄ±p Makedonya milli marÅŸÄ± okuyor.
Ã–te yandan, son olarak Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi (SDSM) Genel BaÅŸkanÄ± Zoran Zaev'in Ã¼stÃ¼nde kan olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BazÄ± milletvekilleri ile basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n rehin tutulduÄŸu Meclisten 30 milletvekili de tahliye edildi.
Protestocu VMRO-DPMNE yanlÄ±larÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu "Ortak Makedonya Ä°Ã§in Hareketi" ise sosyal medya Ã¼zerinden herkesi baÅŸkent ÃœskÃ¼p'e protestolara destek olmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Meclis oturumunda VMRO-DPMNE ile SDSM Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki taraflar arasÄ±nda gerginlik yaÅŸanmÄ±ÅŸ, yeni meclis baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§ilmesi planlanan oturum ertelenmiÅŸti.
Oturumun ertelenmesine raÄŸmen Mecliste Ã§oÄŸunluÄŸu elinde bulunduran SDSM Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki siyasi partiler, Arnavut partisi Demokratik BÃ¼tÃ¼nleÅŸme BirliÄŸinden (BDÄ°) Talat Caferi'yi yeni meclis baÅŸkanÄ± seÃ§miÅŸti.
VMRO-DPMNE yanlÄ±sÄ± protestocular, Caferi'nin Meclis BaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan Meclis Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±. YÃ¼zleri maskeli bir grup ise Meclis binasÄ±na girerek bazÄ± milletvekilleri ile basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± rehin alÄ±p darp etti.
Fransa'da 28 medya kuruluÅŸu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Le Pen'e, mitinglerinin takip edilmesini engellediÄŸi iÃ§in tepki gÃ¶sterdi
Ä°srail cezaevlerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan 5 Filistinli tutuklunun, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin fiziki saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ± sonucu baÅŸ Ã§evresi ve yÃ¼zÃ¼nde morluklar olduÄŸu bildirildi
Makedonya Meclisinde meclis baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda 1'i aÄŸÄ±r 9 kiÅŸi yaralandÄ±
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