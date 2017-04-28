Ä°srail gÃ¼Ã§leri aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinlileri darbetti

Ä°srail cezaevlerindeÂ aÃ§lÄ±k greviÂ yapanÂ 5 Filistinli tutuklunun, Ä°srail gÃ¼Ã§lerininÂ fiziki saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ± sonucu baÅŸ Ã§evresi ve yÃ¼zÃ¼nde yara, ÅŸiÅŸlik ve morluklarÄ±n oluÅŸtuÄŸu bildirildi.
AÃ§lÄ±k Grevi Yapan Filistinli TutuklularÄ± Takip Komitesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin,Â Askalan Cezaevi'nde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularÄ±n odasÄ±na zorla girerek arama yapmak istediÄŸi kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, aramaya direnen Filistinli tutuklularaÂ fiziksel ÅŸiddet uygulamasÄ±Â sonucu 5 Filistinlinin vÃ¼cutlarÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde yara, ÅŸiÅŸlik ve morluklarÄ±n oluÅŸtuÄŸu ve tedavi iÃ§in cezaevindeki saÄŸlÄ±k birimine nakledildiÄŸi ifade edildi.
Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in 17 Nisan'da aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
Fransa'da 28 medya kuruluÅŸu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Le Pen'e, mitinglerinin takip edilmesini engellediÄŸi iÃ§in tepki gÃ¶sterdi
Ä°srail cezaevlerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan 5 Filistinli tutuklunun, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin fiziki saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ± sonucu baÅŸ Ã§evresi ve yÃ¼zÃ¼nde morluklar olduÄŸu bildirildi
Makedonya Meclisinde meclis baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda 1'i aÄŸÄ±r 9 kiÅŸi yaralandÄ±
Berlin'de bir hastanede, polis ÅŸÃ¼phelendiÄŸi bir kiÅŸiyi bacaÄŸÄ±ndan vurdu
Save the Children (Ã‡ocuklarÄ± KurtarÄ±n VakfÄ±), savcÄ±lara, Akdeniz'de bazÄ± STK'larÄ±n LibyalÄ± insan tacirleriyle doÄŸrudan irtibat halinde olduÄŸuna dair iddialara iliÅŸkin kanÄ±t sunmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ± yakasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten bu yana bÃ¶lgeden kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 400 bine yÃ¼kseldi
ABD Ã¶zel kuvvetlerinin Afganistanâ€™Ä±n Nangahar ilinde DEAÅž ile girdikleri Ã§atÄ±ÅŸmada iki Amerikan askerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Fransa ve Avrupa'nÄ±n diÄŸer Ã¼lkelerinde faaliyet gÃ¶steren Azerbaycan diaspora Ã¶rgÃ¼tleri temsilcileri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin TÃ¼rkiye kararÄ±nÄ± protesto etti
Kendilerini "faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ±" olarak tanÄ±mlayan Ã¶ÄŸrenciler, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imininde ikinci tura kalan Le Pen ve Macron'u protesto etti
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak topraklarÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k silahlÄ± gruplarÄ±n faaliyetleri konusunda sorumluluk almasÄ±nÄ± istedi
Avrupa'ya gÃ¶Ã§ sÄ±rasÄ±nda Ä°talya'da kaybolduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Tunuslu genÃ§lerin anneleri, hÃ¼kÃ¼met sarayÄ± Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenleyerek, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda bilgi istedi
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde gÃ¶rev yapan ABD askerleri geri Ã§ekildi.
Suriye tarafÄ±ndan AkÃ§akale ve SuruÃ§ ilÃ§eleri arasÄ±ndaki karakola havan mermisi atÄ±ldÄ±
Londra Whitehall'da, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in konutuna ve bakanlÄ±klara giden yolu polis trafiÄŸe kapattÄ±
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Afrika Temyiz Mahkemesi, Habre hakkÄ±nda verilen Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±
MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, iÃ§ piyasanÄ±n balÄ±k ihtiyacÄ±nÄ± gÃ¶zetmek iÃ§in ihracattan vergi alacak