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02:27, 28 Nisan 2017 Cuma
Filistin
01:05, 28 Nisan 2017 Cuma

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Ä°srail gÃ¼Ã§leri aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinlileri darbetti
Ä°srail gÃ¼Ã§leri aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinlileri darbetti

Ä°srail cezaevlerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan 5 Filistinli tutuklunun, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin fiziki saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ± sonucu baÅŸ Ã§evresi ve yÃ¼zÃ¼nde morluklar olduÄŸu bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail cezaevlerindeÂ aÃ§lÄ±k greviÂ yapanÂ 5 Filistinli tutuklunun, Ä°srail gÃ¼Ã§lerininÂ fiziki saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ± sonucu baÅŸ Ã§evresi ve yÃ¼zÃ¼nde yara, ÅŸiÅŸlik ve morluklarÄ±n oluÅŸtuÄŸu bildirildi.

AÃ§lÄ±k Grevi Yapan Filistinli TutuklularÄ± Takip Komitesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin,Â Askalan Cezaevi'nde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklularÄ±n odasÄ±na zorla girerek arama yapmak istediÄŸi kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, aramaya direnen Filistinli tutuklularaÂ fiziksel ÅŸiddet uygulamasÄ±Â sonucu 5 Filistinlinin vÃ¼cutlarÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde yara, ÅŸiÅŸlik ve morluklarÄ±n oluÅŸtuÄŸu ve tedavi iÃ§in cezaevindeki saÄŸlÄ±k birimine nakledildiÄŸi ifade edildi.

Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in 17 Nisan'da aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.



Ä°lgili Konular Ä°srail filistin
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