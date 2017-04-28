CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macaristan BaÅŸbakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Afrika Ã¼lkelerine FETÃ– uyarÄ±sÄ± | VÄ°DEO

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye-Afrika TarÄ±m BakanlarÄ± 1. ToplantÄ±sÄ± ve TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada FETÃ– ile ilgili, "Bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n faaliyetlerine Ã¼lkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynÄ± tehditle siz de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilirsiniz" dedi