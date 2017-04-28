CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macaristan BaÅŸbakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor OrbanÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸ teatisinde bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, Pekin'de dÃ¼zenlenecek KuÅŸak ve Yol Zirvesi'nde gÃ¶rÃ¼ÅŸme konusunda mutabÄ±k kaldÄ±.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸme vesilesiyle 16 Nisan'daki referandumdaki baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a tekrar tebriklerini ilettiÄŸi kaydedildi.
Istanbul Photo Awards 2017â€™de Ã¶dÃ¼l kazanan fotoÄŸraflarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi, 4 MayÄ±s'ta Ankara'da CerModern Sanat Merkezinde aÃ§Ä±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
YSK, 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nÄ±n kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, 25 milyon 157 bin 463 seÃ§men "evet", 23 milyon 779 bin 141 seÃ§men "hayÄ±r" oyu kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Avrupa BirliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ± Ã¼zerinden Ã¼lkemizin demokrasisini sorgulamasÄ±na izin veremeyiz" dedi
YSK, 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nÄ±n, "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemiyle yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n reddi kararÄ±nÄ±n gerekÃ§esini aÃ§Ä±kladÄ±
THY, 1 MayÄ±s'tan itibaren yapÄ±lan bilet satÄ±ÅŸÄ± ile 1 Temmuz itibariyle gerÃ§ekleÅŸtirilen dÄ±ÅŸ hat seferlerinde parÃ§a bagaj uygulamasÄ±nÄ±n geÃ§erli olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye-Afrika TarÄ±m BakanlarÄ± 1. ToplantÄ±sÄ± ve TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada FETÃ– ile ilgili, "Bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n faaliyetlerine Ã¼lkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynÄ± tehditle siz de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilirsiniz" dedi
TÄ°KA, Macaristan'Ä±n Kenderes kentindeki hastaneye saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± saÄŸladÄ±
Zaman gazetesinin eski yÃ¶netici ve yazarlarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
Hakkari ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, il genelinde 25 bÃ¶lgeye giriÅŸin yasaklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rus mevkidaÅŸÄ± Medvedev'e Karadeniz'de yaÅŸanan gemi kazasÄ± nedeniyle Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini iletti.
Ä°srail Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Shaul Meridor, "TÃ¼rkiye ile Ä°srail enerji anlaÅŸmasÄ± birkaÃ§ ay iÃ§inde imzalanabilir" dedi
GerÃ§ekleÅŸen gezide Yahya Kemal'in iÃ§in ÃœskÃ¼p'teki Ã¶nemli mekanlar KÄ±rklareli Ãœniversitesi Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk LehÃ§eleri ve EdebiyatlarÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. ErtuÄŸrul KarakuÅŸ'un anlatÄ±mÄ± eÅŸliÄŸinde ziyaret edildi.
AK Parti olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kongresi 21 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n Karadeniz giriÅŸi aÃ§Ä±klarÄ±nda Rus askeri gemisi ile canlÄ± hayvan taÅŸÄ±yan bir gemi Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Rus askeri gemisideki 78 personelin tamamÄ± kurtarÄ±lÄ±rken gemi sulara gÃ¶mÃ¼ldÃ¼