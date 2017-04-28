FransÄ±z medyasÄ±ndan Le Pen'e tepki

Fransa'da 28Â medyaÂ kuruluÅŸu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±Â Marine LeÂ Pen'e, dÃ¼zenlediÄŸi mitinglerde basÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±tlama ve engellemeler nedeniyle tepki gÃ¶sterdi.
Le Monde gazetesinin haberine gÃ¶re, 28 medya kuruluÅŸu, seÃ§im kampanyasÄ± Ã§erÃ§evesinde dÃ¼zenlediÄŸi birÃ§ok mitingin medya tarafÄ±ndan izlenmesini yasaklayarak kamuoyunu bilgilendirmeyi engellediÄŸi gerekÃ§esiyle Le Pen'e karÅŸÄ± ortak bir metin imzaladÄ±.
Le Monde, Le Point, Mediapart, L'Obs, Le Figaro, France 2, France 24, LibÃ©ration ve M6 ortak metne imza atan kuruluÅŸlar arasÄ±nda yer aldÄ±.
Haberde Le Pen'in, mitinglerini takip edecek basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±na kendisinin karar verdiÄŸi belirtildi ve siyasi partilerin medyanÄ±n iÅŸine karÄ±ÅŸma hakkÄ±na sahip olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunda YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi lideri Emmanuel Macron oylarÄ±n yÃ¼zde 24,01'ini, Le Pen de yÃ¼zde 21,30'unu aldÄ±. Macron ve Le Pen'in yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± ikinci tur 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak.
Fransa'da 28 medya kuruluÅŸu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Le Pen'e, mitinglerinin takip edilmesini engellediÄŸi iÃ§in tepki gÃ¶sterdi
Ä°srail cezaevlerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan 5 Filistinli tutuklunun, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin fiziki saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ± sonucu baÅŸ Ã§evresi ve yÃ¼zÃ¼nde morluklar olduÄŸu bildirildi
Makedonya Meclisinde meclis baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda 1'i aÄŸÄ±r 9 kiÅŸi yaralandÄ±
Berlin'de bir hastanede, polis ÅŸÃ¼phelendiÄŸi bir kiÅŸiyi bacaÄŸÄ±ndan vurdu
Save the Children (Ã‡ocuklarÄ± KurtarÄ±n VakfÄ±), savcÄ±lara, Akdeniz'de bazÄ± STK'larÄ±n LibyalÄ± insan tacirleriyle doÄŸrudan irtibat halinde olduÄŸuna dair iddialara iliÅŸkin kanÄ±t sunmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ± yakasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten bu yana bÃ¶lgeden kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 400 bine yÃ¼kseldi
ABD Ã¶zel kuvvetlerinin Afganistanâ€™Ä±n Nangahar ilinde DEAÅž ile girdikleri Ã§atÄ±ÅŸmada iki Amerikan askerinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Fransa ve Avrupa'nÄ±n diÄŸer Ã¼lkelerinde faaliyet gÃ¶steren Azerbaycan diaspora Ã¶rgÃ¼tleri temsilcileri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin TÃ¼rkiye kararÄ±nÄ± protesto etti
Kendilerini "faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ±" olarak tanÄ±mlayan Ã¶ÄŸrenciler, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imininde ikinci tura kalan Le Pen ve Macron'u protesto etti
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak topraklarÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k silahlÄ± gruplarÄ±n faaliyetleri konusunda sorumluluk almasÄ±nÄ± istedi
Avrupa'ya gÃ¶Ã§ sÄ±rasÄ±nda Ä°talya'da kaybolduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Tunuslu genÃ§lerin anneleri, hÃ¼kÃ¼met sarayÄ± Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenleyerek, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda bilgi istedi
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde gÃ¶rev yapan ABD askerleri geri Ã§ekildi.
Suriye tarafÄ±ndan AkÃ§akale ve SuruÃ§ ilÃ§eleri arasÄ±ndaki karakola havan mermisi atÄ±ldÄ±
Londra Whitehall'da, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in konutuna ve bakanlÄ±klara giden yolu polis trafiÄŸe kapattÄ±
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Afrika Temyiz Mahkemesi, Habre hakkÄ±nda verilen Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±
MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, iÃ§ piyasanÄ±n balÄ±k ihtiyacÄ±nÄ± gÃ¶zetmek iÃ§in ihracattan vergi alacak