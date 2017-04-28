01:11, 28 Nisan 2017 Cuma

FransÄ±z medyasÄ±ndan Le Pen'e tepki





Fransa'da 28 medya kuruluÅŸu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Le Pen'e, mitinglerinin takip edilmesini engellediÄŸi iÃ§in tepki gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'da 28Â medyaÂ kuruluÅŸu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±Â Marine LeÂ Pen'e, dÃ¼zenlediÄŸi mitinglerde basÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± kÄ±sÄ±tlama ve engellemeler nedeniyle tepki gÃ¶sterdi. Le Monde gazetesinin haberine gÃ¶re, 28 medya kuruluÅŸu, seÃ§im kampanyasÄ± Ã§erÃ§evesinde dÃ¼zenlediÄŸi birÃ§ok mitingin medya tarafÄ±ndan izlenmesini yasaklayarak kamuoyunu bilgilendirmeyi engellediÄŸi gerekÃ§esiyle Le Pen'e karÅŸÄ± ortak bir metin imzaladÄ±. Le Monde, Le Point, Mediapart, L'Obs, Le Figaro, France 2, France 24, LibÃ©ration ve M6 ortak metne imza atan kuruluÅŸlar arasÄ±nda yer aldÄ±. Haberde Le Pen'in, mitinglerini takip edecek basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±na kendisinin karar verdiÄŸi belirtildi ve siyasi partilerin medyanÄ±n iÅŸine karÄ±ÅŸma hakkÄ±na sahip olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turunda YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ Hareketi lideri Emmanuel Macron oylarÄ±n yÃ¼zde 24,01'ini, Le Pen de yÃ¼zde 21,30'unu aldÄ±. Macron ve Le Pen'in yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± ikinci tur 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak.

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