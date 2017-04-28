09:04, 28 Nisan 2017 Cuma

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 28 Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Swissotel'de Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'ne katılacak.



- Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Gine Devlet Başkanı Alpha Conde ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, Atlantik Konseyi Yönetim Kurulunu kabul edecek.



(İstanbul/11.00/14.30/17.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak ile Cizre'de incelemelerde bulunacak, "Kayyum Belediye Başkanları" ile bir araya gelecek.



(Şırnak/11.00/13.30/15.00)



2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4. Trabzon Kitap Fuarı etkinliklerine katılacak.



(Trabzon/14.00)



3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığı, Büyükkalecik belde ve İscehisar ilçe teşkilatını ziyaret edecek, Büyükkalecik ve İscehisar’da Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliklerine katılacak.



(Afyonkarahisar/09.30-12.30)





EKONOMİ



1- Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi



- ABD, İsrail, Katar, BAE gibi çeşitli ülke ve şirketlerin üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenen zirvenin ikinci gün oturumları gerçekleştirilecek.



- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zirveye iştirak edecek.



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, zirve kapsamında düzenlenecek özel oturuma katılacak.



(İstanbul/10.45/12.45)



2- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Sigorta Birliği Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.



(İstanbul/10.00)



3- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Ticaret Odasının düzenlediği "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne katılacak.



(Ankara/09.30)



4- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, E-Ticaret Zirvesi'ne iştirak edecek.



(İstanbul/10.00)



5- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım İş Forumu dolayısıyla basın toplantısı düzenliyor.



(Antalya/09.00)



6- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ''Bilişimde Gelişim, Bilişimle Gelişim'' ana temasıyla düzenlenen BİMY’24 Konferansı'na iştirak edecek.



(Antalya/09.30)



7- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ile Sarıkamış, Selim, Akyaka, Arpaçay, Susuz ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.



(Kars/09.30-18.30)



8- TÜİK, bu yılın ocak-mart dönemi turizm istatistiklerini, mart ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB üyesi ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Malta'da düzenlenecek, gayriresmi nitelikteki "Gymnich Toplantıları" kapsamındaki programa iştirak edecek, temaslarda bulunacak.



(Valletta)



2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



(Musul)



3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam)



5- Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.



(Kahire)



KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Okçular Vakfında "Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Yolunda" basın toplantısına iştirak edecek.



(İstanbul/11.00)



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince düzenlenecek 1. Spor ve Kültür Şenliği'ne katılacak.



(İstanbul/11.00)



2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off 4. maçlarında Darüşşafaka Doğuş, Volkswagen Arena'da İspanya temsilcisi Real Madrid, Anadolu Efes ise Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Yunanistan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak.



(İstanbul/19.30/21.15)



3- Basketbolda bu yıl ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu İspanya'da başlayacak.



- Organizasyonun ilk gününde Türkiye temsilcisi Banvit, Fransa'nın Monaco, ev sahibi Iberostar ise İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak.



(Tenerife/19.00/22.00)



4- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın ilk maçında Gaziantepspor ile Kardemir Karabükspor, Kalyon Arena'da karşı karşıya gelecek.



(Gaziantep/20.00)



5- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, Garanti Koza Arena'da sürüyor.



(İstanbul/12.30)



6- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Halkbank ile Arkas Spor, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(Ankara/16.00)



7- Voleybolda Efeler Ligi play-off üçüncülük-dördüncülük ikinci maçında Ziraat Bankası ile Fenerbahçe, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(Ankara/18.30)



8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük-dördüncülük ilk maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/18.00)



9- TFF 1. Lig'de 30. hafta, Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor, Samsunspor-Ümraniyespor, Sivasspor-Giresunspor maçlarıyla başlayacak.



(Mersin/Samsun/18.00/Sivas/18.30)





ÖZEL HABER



1- "Şimdiye kadar 344 bal ormanı kuruldu"



- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu:



- "Arıcılara kovan veriyoruz, yerlerini yapıyoruz, her türlü desteği veriyoruz. Şimdiye kadar 344 bal ormanı kuruldu. 2017 yılında 54 tane talep edildi. Şu anda bir miktarı yapıldı, kalanı da yıl sonuna kadar yapılacak"



- "Bu konuda bakanlığımız eylem planı hazırlıyor. Bu yılın sonuna kadar eylem planını tamamlayacağız. Ben bundan dolayı çok mutluyum çünkü arıcılar hakikaten hayat buldu"



(Canan Tükelay/Afyonkarahisar)



2- "Zorunlu trafik sigortasında çok hassasız"



- Hazine Müsteşarı Osman Çelik:



- "Yasal olarak bütün sigorta şirketlerinin teklif verme zorunluluğu var"



- "(Zorunlu trafik sigortasında teklif vermeyen veya poliçe tanzim etmeyen sigorta şirketleri) Bunlarla ilgili gerekli uyarıları yapıyoruz. Buna rağmen gerekli adım atılmazsa mevzuattan kaynaklanan yetkimizi kullanacağız. Buna yönelik olarak verdiğimiz cezalar var. Bu konuda hassasız"



(Uğur Aslanhan/İstanbul)



3- Türkiye'nin "Kaplan"ı vitrine çıkıyor



- ROKETSAN tarafından üretilen Kaplan füzesi, IDEF'17'de ilk kez sergilenecek



- Zorlu kalifikasyon testlerinde 120 kilometre menzilde etkinliğini ispat eden füze, hedefleri hassas olarak vurabiliyor



- ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar:



- "Kritik hedefleri hızlı ve etkin bir şekilde ateş altına almak için geliştirdiğimiz sistemlerimize, müşterilerimizin ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz"





