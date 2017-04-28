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09:57, 28 Nisan 2017 Cuma
Afganistan
09:16, 28 Nisan 2017 Cuma

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Afganistan'da Taliban'a karÅŸÄ± operasyon
Afganistan'da Taliban'a karÅŸÄ± operasyon

Afganistan'da bir hafta sÃ¼ren operasyonlarda 18 Taliban Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Badgis vilayetindeÂ Taliban'a yÃ¶nelik yaklaÅŸÄ±k bir hafta Ã¶nce baÅŸlatÄ±lan operasyonun sona erdiÄŸi bildirildi.

Badgis Askeri Birlikleri KomutanÄ± Åžir Hamza Darbandi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Badgis'in Bala Murgab ilÃ§esinde Taliban'a karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±Â operasyonun tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Operasyonda 18 Taliban Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Darbandi, 29 Taliban mensubunun da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Darbandi, ayrÄ±ca operasyon sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 4 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, iki gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.



Ä°lgili Konular taliban Afganistan
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