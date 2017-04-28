Afganistan'da Taliban'a karÅŸÄ± operasyon

Afganistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Badgis vilayetindeÂ Taliban'a yÃ¶nelik yaklaÅŸÄ±k bir hafta Ã¶nce baÅŸlatÄ±lan operasyonun sona erdiÄŸi bildirildi.
Badgis Askeri Birlikleri KomutanÄ± Åžir Hamza Darbandi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Badgis'in Bala Murgab ilÃ§esinde Taliban'a karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±Â operasyonun tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Operasyonda 18 Taliban Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Darbandi, 29 Taliban mensubunun da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Darbandi, ayrÄ±ca operasyon sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 4 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, iki gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Etiyopya'nÄ±n bazÄ± eyaletlerinde yaÅŸanan ÅŸiddetli kuraklÄ±k nedeniyle gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyan insanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 5,6 milyondan 7,7 milyona Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki duruma dahil olan tÃ¼m Ã¼lkelere, savaÅŸ sÃ¶ylemlerinden kaÃ§Ä±nma ve diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Bu baÄŸlamda altÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin bir an evvel baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± ortak bir gÃ¶rev olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kabinesi, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Alexander Acosta'nÄ±n Senato tarafÄ±ndan onaylanmasÄ±yla tamamlandÄ±
Afganistan'da bir hafta sÃ¼ren operasyonlarda 18 Taliban Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Fransa'da 28 medya kuruluÅŸu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Le Pen'e, mitinglerinin takip edilmesini engellediÄŸi iÃ§in tepki gÃ¶sterdi
Ä°srail cezaevlerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan 5 Filistinli tutuklunun, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin fiziki saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ± sonucu baÅŸ Ã§evresi ve yÃ¼zÃ¼nde morluklar olduÄŸu bildirildi
Makedonya Meclisinde meclis baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda 1'i aÄŸÄ±r 9 kiÅŸi yaralandÄ±
Berlin'de bir hastanede, polis ÅŸÃ¼phelendiÄŸi bir kiÅŸiyi bacaÄŸÄ±ndan vurdu
Save the Children (Ã‡ocuklarÄ± KurtarÄ±n VakfÄ±), savcÄ±lara, Akdeniz'de bazÄ± STK'larÄ±n LibyalÄ± insan tacirleriyle doÄŸrudan irtibat halinde olduÄŸuna dair iddialara iliÅŸkin kanÄ±t sunmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ± yakasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten bu yana bÃ¶lgeden kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 400 bine yÃ¼kseldi
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Fransa ve Avrupa'nÄ±n diÄŸer Ã¼lkelerinde faaliyet gÃ¶steren Azerbaycan diaspora Ã¶rgÃ¼tleri temsilcileri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin TÃ¼rkiye kararÄ±nÄ± protesto etti
Kendilerini "faÅŸizm karÅŸÄ±tÄ±" olarak tanÄ±mlayan Ã¶ÄŸrenciler, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imininde ikinci tura kalan Le Pen ve Macron'u protesto etti
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan'a Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak topraklarÄ±ndaki kÃ¼Ã§Ã¼k silahlÄ± gruplarÄ±n faaliyetleri konusunda sorumluluk almasÄ±nÄ± istedi
Avrupa'ya gÃ¶Ã§ sÄ±rasÄ±nda Ä°talya'da kaybolduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Tunuslu genÃ§lerin anneleri, hÃ¼kÃ¼met sarayÄ± Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenleyerek, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n akÄ±beti hakkÄ±nda bilgi istedi
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde gÃ¶rev yapan ABD askerleri geri Ã§ekildi.