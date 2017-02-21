Trump'Ä±n kabinesi tamamlandÄ±

Putin'den Kuzey Kore iÃ§in 'altÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki duruma dahil olan tÃ¼m Ã¼lkelere, savaÅŸ sÃ¶ylemlerinden kaÃ§Ä±nma ve diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Bu baÄŸlamda altÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin bir an evvel baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± ortak bir gÃ¶rev olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.