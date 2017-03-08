09:26, 28 Nisan 2017 Cuma

Halk oylamasÄ±nÄ±n kesin sonuÃ§larÄ± Resmi Gazete'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK), halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kesin sonuÃ§larÄ± iÃ§eren 663 sayÄ±lÄ± kararÄ±Â Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

YSK'nÄ±n kararÄ±nda, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Genel Kurulunca 21 Ocak 2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun"un, Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin Halkoyuna SunulmasÄ± HakkÄ±nda Kanun hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ halkoyuna sunulduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Kararda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±yla ilgili il seÃ§im kurullarÄ± tarafÄ±ndan yurt iÃ§i sandÄ±k sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re dÃ¼zenlenerek gÃ¶nderilen birleÅŸtirme tutanaklarÄ± ve Ankara Ä°l SeÃ§im Kurulunca yurt dÄ±ÅŸÄ± sandÄ±k sonuÃ§larÄ± ile gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±ndan gelen sandÄ±k sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re dÃ¼zenlenen birleÅŸtirme tutanaklarÄ±nÄ±n YSK'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Bu sonuÃ§lara gÃ¶re yurt iÃ§i sandÄ±klarÄ± halk oylamasÄ± sonucunun, "Yurt iÃ§i seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± olan 55 milyon 319 bin 222 seÃ§menden 48 milyon 374 bin 576'sÄ±nÄ±n oy kullandÄ±ÄŸÄ±, kullanÄ±lan oylarÄ±n 47 milyon 528 bin 949'unun geÃ§erli, 845 bin 627'sinin geÃ§ersiz, katÄ±lma oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 87,45 olduÄŸu" ÅŸeklinde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Bu Ã§erÃ§evede 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HalkoylamasÄ± kesin sonuÃ§larÄ±nÄ±n tespitine ve ilanÄ±na karar verildiÄŸi bildirildi.Â