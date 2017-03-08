Halk oylamasÄ±nÄ±n kesin sonuÃ§larÄ± Resmi Gazete'de

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK), halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kesin sonuÃ§larÄ± iÃ§eren 663 sayÄ±lÄ± kararÄ±Â Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
YSK'nÄ±n kararÄ±nda, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Genel Kurulunca 21 Ocak 2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayÄ±lÄ± "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun"un, Anayasa DeÄŸiÅŸikliklerinin Halkoyuna SunulmasÄ± HakkÄ±nda Kanun hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ halkoyuna sunulduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Kararda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±yla ilgili il seÃ§im kurullarÄ± tarafÄ±ndan yurt iÃ§i sandÄ±k sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re dÃ¼zenlenerek gÃ¶nderilen birleÅŸtirme tutanaklarÄ± ve Ankara Ä°l SeÃ§im Kurulunca yurt dÄ±ÅŸÄ± sandÄ±k sonuÃ§larÄ± ile gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±ndan gelen sandÄ±k sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re dÃ¼zenlenen birleÅŸtirme tutanaklarÄ±nÄ±n YSK'ye ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Bu sonuÃ§lara gÃ¶re yurt iÃ§i sandÄ±klarÄ± halk oylamasÄ± sonucunun, "Yurt iÃ§i seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± olan 55 milyon 319 bin 222 seÃ§menden 48 milyon 374 bin 576'sÄ±nÄ±n oy kullandÄ±ÄŸÄ±, kullanÄ±lan oylarÄ±n 47 milyon 528 bin 949'unun geÃ§erli, 845 bin 627'sinin geÃ§ersiz, katÄ±lma oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 87,45 olduÄŸu" ÅŸeklinde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Bu Ã§erÃ§evede 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi HalkoylamasÄ± kesin sonuÃ§larÄ±nÄ±n tespitine ve ilanÄ±na karar verildiÄŸi bildirildi.Â
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin verdiÄŸi kararÄ± mahkemede dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yok. Ne Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi ne Anayasa Mahkemesinde ne de baÅŸka bir mahkeme milletin verdiÄŸi kararÄ± deÄŸiÅŸtiremez" dedi.
YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kesin sonuÃ§larÄ± iÃ§eren kararÄ± Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±
Kars MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Alp, "Rus TÃ¼mgeneral Vasiliy Geyman Ä°htimaldir olabilir, Adli soruÅŸturma devam ediyor. Bulunan cesedin kimliÄŸinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rma yapmak lazÄ±m, henÃ¼z kimliÄŸi tespit edilmiÅŸ deÄŸil." dedi.
SÃ¼t Ã¼retimine katkÄ± amacÄ±yla baÅŸkent PriÅŸtine'ye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerdeki Ã¼Ã§ten fazla ineÄŸi olan 70 sÃ¼t Ã¼reticisine sÃ¼t saÄŸma makineleri ve sÃ¼t taÅŸÄ±ma bidonlarÄ± verildi
Istanbul Photo Awards 2017â€™de Ã¶dÃ¼l kazanan fotoÄŸraflarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi, 4 MayÄ±s'ta Ankara'da CerModern Sanat Merkezinde aÃ§Ä±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
YSK, 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nÄ±n kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, 25 milyon 157 bin 463 seÃ§men "evet", 23 milyon 779 bin 141 seÃ§men "hayÄ±r" oyu kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Avrupa BirliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ± Ã¼zerinden Ã¼lkemizin demokrasisini sorgulamasÄ±na izin veremeyiz" dedi
YSK, 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nÄ±n, "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemiyle yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n reddi kararÄ±nÄ±n gerekÃ§esini aÃ§Ä±kladÄ±
THY, 1 MayÄ±s'tan itibaren yapÄ±lan bilet satÄ±ÅŸÄ± ile 1 Temmuz itibariyle gerÃ§ekleÅŸtirilen dÄ±ÅŸ hat seferlerinde parÃ§a bagaj uygulamasÄ±nÄ±n geÃ§erli olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye-Afrika TarÄ±m BakanlarÄ± 1. ToplantÄ±sÄ± ve TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada FETÃ– ile ilgili, "Bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n faaliyetlerine Ã¼lkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynÄ± tehditle siz de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilirsiniz" dedi
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rus mevkidaÅŸÄ± Medvedev'e Karadeniz'de yaÅŸanan gemi kazasÄ± nedeniyle Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini iletti.