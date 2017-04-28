BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m BBC World'e konuÅŸtu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BBC World'e verdiÄŸi rÃ¶portajda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu ve sorularÄ± cevapladÄ±.
TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan referandumla Ã¼lkenin "diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe ve tek parti yÃ¶netimine" doÄŸru gittiÄŸi eleÅŸtirilerine iliÅŸkin YÄ±ldÄ±rÄ±m, yapÄ±lan bu eleÅŸtirilerin Ã§ok acÄ±masÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yledi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "DiktatÃ¶rlÃ¼k olan yerde seÃ§im olur mu? Siyasi partiler olur mu? VatandaÅŸÄ±n oy verdiÄŸi yerde diktatÃ¶rlÃ¼k olur mu? BunlarÄ±n hiÃ§birisine, bu iddialara katÄ±lmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ 50 milyona yakÄ±n vatandaÅŸ sandÄ±ÄŸa gitti, oy verdi ve tercihini kullandÄ±." dedi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, 24 milyona yakÄ±n kiÅŸinin "HayÄ±r", 25 milyonun Ã¼zerinde vatandaÅŸÄ±n da "Evet" oyu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve arada 1 milyon 400 bin fark bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "DiktatÃ¶rlÃ¼k olsaydÄ± orana da kendimiz karar verirdik. YÃ¼zde 80-90 uygun bir oranda bu iÅŸi yapar aradan Ã§Ä±kardÄ±k. Halbuki CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸduÄŸu ve oturduÄŸu ilÃ§e ÃœskÃ¼dar'da bile 'HayÄ±r' oylarÄ± Ã¶nde Ã§Ä±ktÄ±, 'Evet'ler daha az Ã§Ä±ktÄ±. Benim milletvekili olduÄŸum Ä°zmir'de 'HayÄ±r' oylarÄ± Ã¶nde, Ä°stanbul'da da aynÄ±, bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerin birÃ§oÄŸunda da aynÄ±." ifadesini kullandÄ±.Â
"Ana muhalefet partisi CHP'nin seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmediÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±na, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesine ne diyorsunuz?" ÅŸeklindeki sorusu Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin kabul ettiÄŸini ana muhalefet partisi kabul etmese ne yazar? Milletin verdiÄŸi kararÄ± mahkemede dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yok. Ne Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi ne Anayasa Mahkemesinde ne de baÅŸka bir mahkeme milletin verdiÄŸi kararÄ± deÄŸiÅŸtiremez. MilyonlarÄ±n verdiÄŸi kararÄ± yine millet deÄŸiÅŸtirir. Onun iÃ§in bunlar beyhude gayretlerdir. Benim tavsiyem ana muhalefet partisi miletin iradesine tabi olmak, bir dahaki seÃ§imlere veya referanduma daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, daha Ã§ok milletin gÃ¶zÃ¼nÃ¼ girsin." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Evet" ve "HayÄ±r" oyu kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n birbirine Ã§ok yakÄ±n olmasÄ± ve geniÅŸ Ã§apta bir ulusal mutabakatla bir araya getirilmesi iÃ§in neler yapÄ±labileceÄŸinin sorulmasÄ± Ã¼zerine, aradaki farkÄ±n Ã§ok ya da az olmasÄ±nÄ±n izafi bir ÅŸey olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lÄ±p ayrÄ±lmamasÄ± iÃ§in yapÄ±lan referandumda da oylarÄ±n birbirine Ã§ok yakÄ±n olduÄŸunu fakat ayrÄ±lmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde oy kullananlarÄ±n "bu seÃ§imi tanÄ±mÄ±yoruz" ÅŸeklinde ifadelerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin verdiÄŸi kararÄ± mahkemede dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yok. Ne Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi ne Anayasa Mahkemesinde ne de baÅŸka bir mahkeme milletin verdiÄŸi kararÄ± deÄŸiÅŸtiremez" dedi.
YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kesin sonuÃ§larÄ± iÃ§eren kararÄ± Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±
Kars MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Alp, "Rus TÃ¼mgeneral Vasiliy Geyman Ä°htimaldir olabilir, Adli soruÅŸturma devam ediyor. Bulunan cesedin kimliÄŸinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rma yapmak lazÄ±m, henÃ¼z kimliÄŸi tespit edilmiÅŸ deÄŸil." dedi.
SÃ¼t Ã¼retimine katkÄ± amacÄ±yla baÅŸkent PriÅŸtine'ye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerdeki Ã¼Ã§ten fazla ineÄŸi olan 70 sÃ¼t Ã¼reticisine sÃ¼t saÄŸma makineleri ve sÃ¼t taÅŸÄ±ma bidonlarÄ± verildi
Istanbul Photo Awards 2017â€™de Ã¶dÃ¼l kazanan fotoÄŸraflarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi, 4 MayÄ±s'ta Ankara'da CerModern Sanat Merkezinde aÃ§Ä±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
YSK, 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nÄ±n kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, 25 milyon 157 bin 463 seÃ§men "evet", 23 milyon 779 bin 141 seÃ§men "hayÄ±r" oyu kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Avrupa BirliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere kimi kurum ve devletlerin 16 Nisan halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ± Ã¼zerinden Ã¼lkemizin demokrasisini sorgulamasÄ±na izin veremeyiz" dedi
YSK, 16 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nÄ±n, "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemiyle yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n reddi kararÄ±nÄ±n gerekÃ§esini aÃ§Ä±kladÄ±
THY, 1 MayÄ±s'tan itibaren yapÄ±lan bilet satÄ±ÅŸÄ± ile 1 Temmuz itibariyle gerÃ§ekleÅŸtirilen dÄ±ÅŸ hat seferlerinde parÃ§a bagaj uygulamasÄ±nÄ±n geÃ§erli olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye-Afrika TarÄ±m BakanlarÄ± 1. ToplantÄ±sÄ± ve TarÄ±m Ä°ÅŸ Forumu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada FETÃ– ile ilgili, "Bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n faaliyetlerine Ã¼lkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynÄ± tehditle siz de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilirsiniz" dedi
TÄ°KA, Macaristan'Ä±n Kenderes kentindeki hastaneye saÄŸlÄ±k ekipmanÄ± saÄŸladÄ±
Zaman gazetesinin eski yÃ¶netici ve yazarlarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
Hakkari ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, il genelinde 25 bÃ¶lgeye giriÅŸin yasaklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rus mevkidaÅŸÄ± Medvedev'e Karadeniz'de yaÅŸanan gemi kazasÄ± nedeniyle Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini iletti.