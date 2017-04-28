09:28, 28 Nisan 2017 Cuma

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m BBC World'e konuÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BBC World'e verdiÄŸi rÃ¶portajda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu ve sorularÄ± cevapladÄ±.

TÃ¼rkiye'de yapÄ±lan referandumla Ã¼lkenin "diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸe ve tek parti yÃ¶netimine" doÄŸru gittiÄŸi eleÅŸtirilerine iliÅŸkin YÄ±ldÄ±rÄ±m, yapÄ±lan bu eleÅŸtirilerin Ã§ok acÄ±masÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yledi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "DiktatÃ¶rlÃ¼k olan yerde seÃ§im olur mu? Siyasi partiler olur mu? VatandaÅŸÄ±n oy verdiÄŸi yerde diktatÃ¶rlÃ¼k olur mu? BunlarÄ±n hiÃ§birisine, bu iddialara katÄ±lmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ 50 milyona yakÄ±n vatandaÅŸ sandÄ±ÄŸa gitti, oy verdi ve tercihini kullandÄ±." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, 24 milyona yakÄ±n kiÅŸinin "HayÄ±r", 25 milyonun Ã¼zerinde vatandaÅŸÄ±n da "Evet" oyu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve arada 1 milyon 400 bin fark bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "DiktatÃ¶rlÃ¼k olsaydÄ± orana da kendimiz karar verirdik. YÃ¼zde 80-90 uygun bir oranda bu iÅŸi yapar aradan Ã§Ä±kardÄ±k. Halbuki CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸduÄŸu ve oturduÄŸu ilÃ§e ÃœskÃ¼dar'da bile 'HayÄ±r' oylarÄ± Ã¶nde Ã§Ä±ktÄ±, 'Evet'ler daha az Ã§Ä±ktÄ±. Benim milletvekili olduÄŸum Ä°zmir'de 'HayÄ±r' oylarÄ± Ã¶nde, Ä°stanbul'da da aynÄ±, bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerin birÃ§oÄŸunda da aynÄ±." ifadesini kullandÄ±.Â

"MÄ°LYONLARIN VERDÄ°ÄžÄ° KARARI YÄ°NE MÄ°LLET DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°R"

"Ana muhalefet partisi CHP'nin seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmediÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±na, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesine ne diyorsunuz?" ÅŸeklindeki sorusu Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin kabul ettiÄŸini ana muhalefet partisi kabul etmese ne yazar? Milletin verdiÄŸi kararÄ± mahkemede dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yok. Ne Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi ne Anayasa Mahkemesinde ne de baÅŸka bir mahkeme milletin verdiÄŸi kararÄ± deÄŸiÅŸtiremez. MilyonlarÄ±n verdiÄŸi kararÄ± yine millet deÄŸiÅŸtirir. Onun iÃ§in bunlar beyhude gayretlerdir. Benim tavsiyem ana muhalefet partisi miletin iradesine tabi olmak, bir dahaki seÃ§imlere veya referanduma daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, daha Ã§ok milletin gÃ¶zÃ¼nÃ¼ girsin." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Evet" ve "HayÄ±r" oyu kullananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n birbirine Ã§ok yakÄ±n olmasÄ± ve geniÅŸ Ã§apta bir ulusal mutabakatla bir araya getirilmesi iÃ§in neler yapÄ±labileceÄŸinin sorulmasÄ± Ã¼zerine, aradaki farkÄ±n Ã§ok ya da az olmasÄ±nÄ±n izafi bir ÅŸey olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lÄ±p ayrÄ±lmamasÄ± iÃ§in yapÄ±lan referandumda da oylarÄ±n birbirine Ã§ok yakÄ±n olduÄŸunu fakat ayrÄ±lmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde oy kullananlarÄ±n "bu seÃ§imi tanÄ±mÄ±yoruz" ÅŸeklinde ifadelerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â