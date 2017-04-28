09:41, 28 Nisan 2017 Cuma

Putin'den Kuzey Kore iÃ§in 'altÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'yÄ± ziyaret eden Japonya BaÅŸbakanÄ±Â Åžinzo AbeÂ ile Kremlin SarayÄ±'nda bir araya gelen Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir Putin,Â Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki durumun ciddi ÅŸekilde kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini belirterek, "Konuya mÃ¼dahil olan tÃ¼m Ã¼lkeleri, savaÅŸ sÃ¶ylemlerinden kaÃ§Ä±nmaya, sakin ve yapÄ±cÄ± bir diyaloÄŸa Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz. Bu baÄŸlamda altÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin bir an evvel baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± ortak bir gÃ¶rev olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.

Putin, Rusya ile Japonya arasÄ±nda aidiyet tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸanan Kuril AdalarÄ± konusunu detaylÄ±ca deÄŸerlendirdiklerini belirterek, "Kuril AdalarÄ±'nda, ortak ekonomik ve ticari faaliyetlerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in Ã¶ncelikli projelerin belirlenmesi konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±k. Projelerin incelenmesi iÃ§in bu yaz Japon yetkililer Kuril AdalarÄ±'na ziyarette bulunacak." ifadelerini kullandÄ±.

Rusya ve Japonya'nÄ±n, 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan Kuril AdalarÄ±'nÄ±n egemenliÄŸi konusundaki uyuÅŸmazlÄ±k nedeniyle imzalayamadÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na deÄŸinen Putin, her iki Ã¼lkenin stratejik Ã§Ä±karlarÄ±na cevap veren ve halklarÄ± tarafÄ±ndan kabul gÃ¶recek bir mutabakat saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

"KUZEY KORE'YÄ° PROVOKASYONA SON VERMEYE Ã‡AÄžIRIYORUZ"

Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe de Putin ile Kuzey Kore meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼klerini belirterek, "Japonya ve Rusya, bu konuda yakÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edecek. Kuzey Kore'yi BM GÃ¼venlik Konseyi kararÄ±na uymaya ve provokatif eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz." dedi.Â