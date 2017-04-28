09:47, 28 Nisan 2017 Cuma

Etiyopya'da 7,7 milyon kiÅŸi gÄ±da yardÄ±mÄ±na muhtaÃ§





Etiyopya'nÄ±n bazÄ± eyaletlerinde yaÅŸanan ÅŸiddetli kuraklÄ±k nedeniyle gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyan insanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 5,6 milyondan 7,7 milyona Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Etiyopya'nÄ±n resmi haber ajansÄ± ENA'ya aÃ§Ä±klamalarda bulunanÂ Ulusal Afet Risk YÃ¶netimi Komisyonu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abebe Zewdie, Oromo, Amhara ile GÃ¼ney UluslarÄ± ve HalklarÄ± eyaletlerinin bazÄ± bÃ¶lgelerinde ciddi su kÄ±tlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hasatlarda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yledi. Acil olarak 432 bin ton gÄ±daya ihtiyaÃ§ olduÄŸunu belirten Zewdie, yardÄ±ma muhtaÃ§ kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n iseÂ 5,6 milyondan 7,7 milyona yÃ¼kseldiÄŸini duyurdu.Â Ã–nceki haftalarda BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsani YardÄ±m Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) ile ortak aÃ§Ä±klama yapan komisyon, Ã¼lkede ikinci hasat mevsiminde Ã§ok az yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸi belirterek, gelecek aylarda Ã¼lkede salgÄ±n hastalÄ±klarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan korkulduÄŸunu kaydetmiÅŸti. AyrÄ±ca bu sebeple 4,4 milyon kiÅŸinin ise tÄ±bbi mÃ¼dahaleye ihtiyaÃ§ duymasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Afet Risk YÃ¶netimi Komisyonu BaÅŸkanÄ± Mitiku Kassa da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin acil durumlara mÃ¼dahale etmek iÃ§in 1 milyar dolarlÄ±k talepte bulunduÄŸunu ancak bu miktarÄ±n bÃ¼yÃ¼k oranda karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.Â

Ä°lgili Konular Etiyopya

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.