GÃ¼ncelleme: 10:15, 28 Nisan 2017 Cuma

DÄ±ÅŸ ticaret rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu ile GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸiyle oluÅŸturulan geÃ§ici dÄ±ÅŸ ticaret verilerine gÃ¶re; ihracat 2017 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±nÂ aynÄ±Â ayÄ±na gÃ¶re %13,6Â artarak 14 milyarÂ 496 milyon dolar, ithalat %6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

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Mart ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolar oldu. Beklenti de 4.50 milyar dolardÄ±.



Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2016 Mart ayÄ±nda %71,8 iken, 2017 Mart ayÄ±nda %76,3'e yÃ¼kseldi.

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