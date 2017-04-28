Hudut karakollarÄ±na saldÄ±rÄ±lara misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verildi | FOTO

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden (TSK) yapÄ±lan bilgilendirmede,Â PYD/YPG/PKK mensuplarÄ±nca muhtelif birliklere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda bilgi verildi.Â
Buna gÃ¶re, 39'uncu Mekanize Piyade TugayÄ± 2'nci Hudut Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±Â Halepli Hudut Karakolu'na saat 09.00 sularÄ±nda makineli tÃ¼fekle 30-40 atÄ±m,Â GÃ¶khan Hudut Karakolu'na saat 09.00 sularÄ±nda zagros silahÄ± ile 1 atÄ±m, hafif silahlar ile 40 atÄ±m,Â Ufuk Hudut KarakoluÂ bÃ¶lgesinde bulunan ZMA aracÄ±na saat 11.00 sularÄ±nda zagros silahÄ± ile 5 atÄ±m atÄ±ÅŸ veÂ Erol Ã‡avuÅŸ Hudut Karakolu'na saat 11.00 sularÄ±nda zagros silahÄ± ile atÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Mardin KÄ±zÄ±ltepe bÃ¶lgesindeki 5â€™inci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±Â Mehmet YaylacÄ± Hudut KarakoluÂ nÃ¶bet mevzisine saat 10.00 sularÄ±nda hafif silah ile 5 atÄ±m atÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±. Urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esi sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan 20â€™nci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±Â TekÃ§e Hudut KarakoluÂ gÃ¶zetleme tepesine saat 16.00 sularÄ±nda havan ya da roket olduÄŸu deÄŸerlendirilen mÃ¼himmatla saldÄ±rÄ±da bulunuldu. SaldÄ±rÄ±da hafif yaralanan bir asker, tedavisi yapÄ±lmak Ã¼zere hastaneye sevk edildi.
Hudut emniyet gÃ¶revindeki gÃ¼venlik kuvvetlerine yÃ¶nelik, PYD/YPG/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca sÄ±nÄ±r Ã¶tesinden yapÄ±lan hudut tacizi kapsamÄ±ndaki saldÄ±rÄ±lara meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda misliyle mukabelede bulunuldu.
Konuya iliÅŸkin yapÄ±lan deÄŸerlendirmede ise Sincar ve KaraÃ§ok DaÄŸÄ± bÃ¶lgesindeki PYD/YPG/PKK unsurlarÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan hava harekatÄ± sonrasÄ±nda,Â AfrinÂ bÃ¶lgesindeÂ 7 farklÄ± hudut karakoluna 9 kez, Mardin KÄ±zÄ±ltepe bÃ¶lgesinde 3 farklÄ± hudut karakoluna 3 kez, ÅžanlÄ±urfa AkÃ§akaleâ€™de hudut karakoluna 1 kez olmak Ã¼zere, toplam 11 hudut karakoluna 13 kez silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu belirtildi.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda verilen karÅŸÄ±lÄ±klarÄ±n aÃ§Ä±k kaynaklarca "TÃ¼rkiye'nin saldÄ±rgan hareketleri" olarak gÃ¶sterilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve uluslararasÄ± kamuoyunun yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirilmeye gayret edildiÄŸi ancak TSK'nÄ±n terÃ¶rle mÃ¼cadeledeki kararlÄ± tutumunun aynen devam edeceÄŸi bildirildi.
Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen gÃ¼venlik korucusu KÄ±rgÄ±z TÃ¼rk'Ã¼ NazÄ±m TaÅŸtekin'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ulupamir kÃ¶yÃ¼nde yas var
Teknik arÄ±za nedeniyle yangÄ±n ve tahliye alarmÄ±nÄ±n Ã§almasÄ± Ã¼zerine boÅŸaltÄ±lan Marmaray'da seferler normale dÃ¶ndÃ¼
CHP'li Ã‡am, referandumla ilgili AÄ°HM'e itiraz baÅŸvurusu yaptÄ±.
UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu projesi Haziran sonu itibarÄ±yla hizmete girecek, bÃ¶ylece Ã¼lkemiz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda pay alabilir hale gelecek" dedi
Ä°Ã‡DAÅž TarÄ±m Ä°sÌ§letmeleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ OdabasÌ§Ä±, "Anadolu cogÌ†rafyasÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en zengin gen varlÄ±gÌ†Ä±na sahip. Bu zenginligÌ†imize sahip Ã§Ä±kmayÄ± ve onu korumayÄ± milli bir gÃ¶rev biliyoruz. Anadolu tohumlarÄ±nÄ± gÃ¼vence altÄ±na alarak gelisÌ§tirme ve gÃ¼vence altÄ±na alarak milli tarÄ±mÄ±mÄ±zÄ± yabancÄ± Ã¼lkelere bagÌ†Ä±mlÄ±lÄ±ktan kurtarmayÄ± hedefliyoruz" dedi
Meteorolojiden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 3 dereceyle Kars'ta Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak.
Bolu'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 9 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Meclis tarafÄ±ndan HSK'ya 7 Ã¼yelik iÃ§in, ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan aday adaylarÄ±nÄ±n 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 18.00'e kadar TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuru yapmalarÄ±na iliÅŸkin duyuru yaptÄ±
TSK tarafÄ±ndan, PYD/YPG/PKK Ã¶rgÃ¼tlerince, 11 hudut karakoluna 13 kez silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu ve saldÄ±rÄ±lara meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda misliyle mukabelede bulunulduÄŸu belirtildi
Ä°hracat 2017 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat yÃ¼zde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. DÄ±ÅŸ aÃ§Ä±k Mart'ta 4.49 milyar dolar oldu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin verdiÄŸi kararÄ± mahkemede dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yok. Ne Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi ne Anayasa Mahkemesinde ne de baÅŸka bir mahkeme milletin verdiÄŸi kararÄ± deÄŸiÅŸtiremez" dedi.
YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kesin sonuÃ§larÄ± iÃ§eren kararÄ± Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±
Kars MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Alp, "Rus TÃ¼mgeneral Vasiliy Geyman Ä°htimaldir olabilir, Adli soruÅŸturma devam ediyor. Bulunan cesedin kimliÄŸinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rma yapmak lazÄ±m, henÃ¼z kimliÄŸi tespit edilmiÅŸ deÄŸil." dedi.
SÃ¼t Ã¼retimine katkÄ± amacÄ±yla baÅŸkent PriÅŸtine'ye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerdeki Ã¼Ã§ten fazla ineÄŸi olan 70 sÃ¼t Ã¼reticisine sÃ¼t saÄŸma makineleri ve sÃ¼t taÅŸÄ±ma bidonlarÄ± verildi
Istanbul Photo Awards 2017â€™de Ã¶dÃ¼l kazanan fotoÄŸraflarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi, 4 MayÄ±s'ta Ankara'da CerModern Sanat Merkezinde aÃ§Ä±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼