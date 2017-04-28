10:28, 28 Nisan 2017 Cuma

Hudut karakollarÄ±na saldÄ±rÄ±lara misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verildi | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden (TSK) yapÄ±lan bilgilendirmede,Â PYD/YPG/PKK mensuplarÄ±nca muhtelif birliklere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar hakkÄ±nda bilgi verildi.Â

Buna gÃ¶re, 39'uncu Mekanize Piyade TugayÄ± 2'nci Hudut Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±Â Halepli Hudut Karakolu'na saat 09.00 sularÄ±nda makineli tÃ¼fekle 30-40 atÄ±m,Â GÃ¶khan Hudut Karakolu'na saat 09.00 sularÄ±nda zagros silahÄ± ile 1 atÄ±m, hafif silahlar ile 40 atÄ±m,Â Ufuk Hudut KarakoluÂ bÃ¶lgesinde bulunan ZMA aracÄ±na saat 11.00 sularÄ±nda zagros silahÄ± ile 5 atÄ±m atÄ±ÅŸ veÂ Erol Ã‡avuÅŸ Hudut Karakolu'na saat 11.00 sularÄ±nda zagros silahÄ± ile atÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirildi.

"SALDIRILARA MEÅžRU MÃœDAFAA KAPSAMINDA MÄ°SLÄ°YLE MUKABELEDE BULUNULDU"

Mardin KÄ±zÄ±ltepe bÃ¶lgesindeki 5â€™inci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±Â Mehmet YaylacÄ± Hudut KarakoluÂ nÃ¶bet mevzisine saat 10.00 sularÄ±nda hafif silah ile 5 atÄ±m atÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±. Urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esi sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan 20â€™nci ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±Â TekÃ§e Hudut KarakoluÂ gÃ¶zetleme tepesine saat 16.00 sularÄ±nda havan ya da roket olduÄŸu deÄŸerlendirilen mÃ¼himmatla saldÄ±rÄ±da bulunuldu. SaldÄ±rÄ±da hafif yaralanan bir asker, tedavisi yapÄ±lmak Ã¼zere hastaneye sevk edildi.

Hudut emniyet gÃ¶revindeki gÃ¼venlik kuvvetlerine yÃ¶nelik, PYD/YPG/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca sÄ±nÄ±r Ã¶tesinden yapÄ±lan hudut tacizi kapsamÄ±ndaki saldÄ±rÄ±lara meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda misliyle mukabelede bulunuldu.

"TSK'NIN TERÃ–RLE MÃœCADELEDEKÄ° KARARLI TUTUMU SÃœRECEK"

Konuya iliÅŸkin yapÄ±lan deÄŸerlendirmede ise Sincar ve KaraÃ§ok DaÄŸÄ± bÃ¶lgesindeki PYD/YPG/PKK unsurlarÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan hava harekatÄ± sonrasÄ±nda,Â AfrinÂ bÃ¶lgesindeÂ 7 farklÄ± hudut karakoluna 9 kez, Mardin KÄ±zÄ±ltepe bÃ¶lgesinde 3 farklÄ± hudut karakoluna 3 kez, ÅžanlÄ±urfa AkÃ§akaleâ€™de hudut karakoluna 1 kez olmak Ã¼zere, toplam 11 hudut karakoluna 13 kez silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu belirtildi.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda verilen karÅŸÄ±lÄ±klarÄ±n aÃ§Ä±k kaynaklarca "TÃ¼rkiye'nin saldÄ±rgan hareketleri" olarak gÃ¶sterilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve uluslararasÄ± kamuoyunun yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirilmeye gayret edildiÄŸi ancak TSK'nÄ±n terÃ¶rle mÃ¼cadeledeki kararlÄ± tutumunun aynen devam edeceÄŸi bildirildi.