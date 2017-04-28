10:33, 28 Nisan 2017 Cuma

'ABD Savunma Ä°stihbarat AjansÄ± Flynn'i uyardÄ±' iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Temsilciler Meclisi HÃ¼kÃ¼met Denetleme Komitesi, eski Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± emekli GeneralÂ Michael Flynn'inÂ Rus televizyon kanalÄ±ndan para aldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin belgeleri yayÄ±nladÄ±.

Komitedeki en Ã¼st dÃ¼zey Demokrat Milletvekili Elijah Cummings tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir aÃ§Ä±klama ile basÄ±na duyurulan belgelerde, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸdenetÃ§isinin de Flynn'e nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda birÂ soruÅŸturmaÂ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Cummings aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Bu belgeler, General Flynn'in Pentagon tarafÄ±ndan uyarÄ±lmasÄ±na raÄŸmen yabancÄ± kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± parayÄ± neden sakladÄ±ÄŸÄ± konusunda ciddi sorunlara yol aÃ§Ä±yor. SoruÅŸturmayÄ± tamamlamak iÃ§in bir sonraki adÄ±mÄ±mÄ±z Beyaz Saray'dan talep ettiÄŸimiz belgeleri almak. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na tasnif dÄ±ÅŸÄ± olan belgeleri bizimle paylaÅŸmasÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Bu aÃ§Ä±klamadan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra HÃ¼kÃ¼met Denetleme Komitesi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Jason Chaffetz de Flynn'in Rus televizyonundan aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶demeyi aÃ§Ä±klamayarak kanunlarÄ± ihlal etmiÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi. Chaffetz, Kara Kuvvetleri SekreterliÄŸine Flynn ile ilgili son deÄŸerlendirmesini talep etmek Ã¼zere bir mektup yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

OBAMA YÃ–NETÄ°MÄ°NE SUÃ‡LAMA

GÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde iddialara deÄŸinen Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer ise konunun Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸdenetÃ§isi tarafÄ±ndan incelenmesinin uygun olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Flynn'i, hÃ¼kÃ¼mette gÃ¶revlendirmek Ã¼zereÂ ABDÂ BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n davet ettiÄŸini hatÄ±rlatan Spicer, eski BaÅŸkan Barack Obama yÃ¶netimini suÃ§layarak Flynn'i onlarÄ±n gÃ¼venlik taramasÄ±ndan geÃ§irdiÄŸini ve onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.