10:38, 28 Nisan 2017 Cuma

HSK'ya Ã¼yelik baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Meclis tarafÄ±ndanÂ Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu'na (HSK) seÃ§ilecek 7 Ã¼yelik iÃ§in, ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan aday adaylarÄ±nÄ±n 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 18.00'e kadar TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÅŸvuru yapmalarÄ±na iliÅŸkin duyuru yaptÄ±.

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kesin sonuÃ§larÄ± iÃ§eren 663 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir duyuru yapÄ±ldÄ±.Â

Duyuruda, Anayasa'nÄ±n geÃ§ici 21. maddesinin (C) fÄ±krasÄ± gereÄŸince, TBMM tarafÄ±ndan, Ã¼Ã§Ã¼ YargÄ±tay Ã¼yeleri, biri DanÄ±ÅŸtay Ã¼yeleri ve Ã¼Ã§Ã¼ nitelikleri kanunda belirtilen yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n hukuk dallarÄ±nda gÃ¶rev yapan Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri ile avukatlar arasÄ±ndan olmak Ã¼zere, Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu'na yedi Ã¼ye seÃ§imi yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

Åžartlara haiz bulunan ilgililerin, belgeleriyle 2 MayÄ±s 2017 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 18:00'e kadar, "TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Yeni Halkla Ä°liÅŸkiler BinasÄ± Komisyonlar BloÄŸu Kat: Alt Zemin Oda No: AZ006 BakanlÄ±klar/ANKARA" adresine ÅŸahsen baÅŸvurmalarÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.Â

BaÅŸvuruda ÅŸu belgelerin teslim edilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret edildi:

- (a) TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na hitaben yazÄ±lacak baÅŸvuru dilekÃ§esi

- (b) Ã–z geÃ§miÅŸ

- (c) Son altÄ± ay iÃ§erisinde Ã§ektirilmiÅŸ 2 adet vesikalÄ±k fotoÄŸraf

- (Ã§) NÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± Ã¶rneÄŸi (baÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla 65 yaÅŸÄ±n doldurulmamÄ±ÅŸ olduÄŸunun tespiti iÃ§in gerekmektedir.

- (d) En az dÃ¶rt yÄ±llÄ±k yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim diplomasÄ±nÄ±n ya da mezuniyet belgesinin onaylÄ± Ã¶rneÄŸi veya aslÄ± ibraz edilmek kaydÄ±yla bir sureti

- (e) Aday adayÄ±nÄ±n Ã¼yesi olduÄŸu kuruma gÃ¶re DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ya da YargÄ±tay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nacak belgeÂ

- (f) Aday adayÄ± olmak isteyen avukatlarÄ±n fiili olarak baÄŸlÄ± olduÄŸu barodan alacaÄŸÄ± avukatlÄ±k sÃ¼resini gÃ¶sterir belge, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmakta olan avukatlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kurum veya kuruluÅŸtan alacaklarÄ± hizmet belgesi, Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri iÃ§in YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan Ã¶ÄŸretim Ã¼yeliÄŸinde geÃ§en fiili hizmet sÃ¼resini gÃ¶sterecek ÅŸekilde alÄ±nacak belge

- (g) Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in son Ã¼Ã§ ay iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ adli sicil ve arÅŸiv bilgilerini gÃ¶sterir belge

- (ÄŸ) YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ herhangi bir siyasi partiye Ã¼ye olunmadÄ±ÄŸÄ±na dair belge

- (h) Erkek aday adaylarÄ± iÃ§in askerlik durum belgesi.

Duyuruda, (d), (g), (ÄŸ) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin YargÄ±tay ve DanÄ±ÅŸtay Ã¼yeleri tarafÄ±ndan ibraz edilmesinin gerekmediÄŸi belirtildi.

Son baÅŸvuru tarihinden sonra yapÄ±lan baÅŸvurular ile eksik belgeli baÅŸvurularÄ±n iÅŸleme konulmayacaÄŸÄ± ifade edildi.

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 29-30 Nisan Cumartesi ve Pazar gÃ¼nleri ile 1 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼nÃ¼n tatil olmasÄ± nedeniyle, gÃ¶revlendirilecek memur aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, aday adaylarÄ±nÄ±n baÅŸvurularÄ±nÄ± alacak.

Â