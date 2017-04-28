HSK'ya Ã¼yelik baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Meclis tarafÄ±ndanÂ Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu'na (HSK) seÃ§ilecek 7 Ã¼yelik iÃ§in, ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan aday adaylarÄ±nÄ±n 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 18.00'e kadar TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÅŸvuru yapmalarÄ±na iliÅŸkin duyuru yaptÄ±.
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kesin sonuÃ§larÄ± iÃ§eren 663 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir duyuru yapÄ±ldÄ±.Â
Duyuruda, Anayasa'nÄ±n geÃ§ici 21. maddesinin (C) fÄ±krasÄ± gereÄŸince, TBMM tarafÄ±ndan, Ã¼Ã§Ã¼ YargÄ±tay Ã¼yeleri, biri DanÄ±ÅŸtay Ã¼yeleri ve Ã¼Ã§Ã¼ nitelikleri kanunda belirtilen yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n hukuk dallarÄ±nda gÃ¶rev yapan Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri ile avukatlar arasÄ±ndan olmak Ã¼zere, Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu'na yedi Ã¼ye seÃ§imi yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
Åžartlara haiz bulunan ilgililerin, belgeleriyle 2 MayÄ±s 2017 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 18:00'e kadar, "TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Yeni Halkla Ä°liÅŸkiler BinasÄ± Komisyonlar BloÄŸu Kat: Alt Zemin Oda No: AZ006 BakanlÄ±klar/ANKARA" adresine ÅŸahsen baÅŸvurmalarÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.Â
BaÅŸvuruda ÅŸu belgelerin teslim edilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret edildi:
- (a) TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na hitaben yazÄ±lacak baÅŸvuru dilekÃ§esi
- (b) Ã–z geÃ§miÅŸ
- (c) Son altÄ± ay iÃ§erisinde Ã§ektirilmiÅŸ 2 adet vesikalÄ±k fotoÄŸraf
- (Ã§) NÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± Ã¶rneÄŸi (baÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla 65 yaÅŸÄ±n doldurulmamÄ±ÅŸ olduÄŸunun tespiti iÃ§in gerekmektedir.
- (d) En az dÃ¶rt yÄ±llÄ±k yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim diplomasÄ±nÄ±n ya da mezuniyet belgesinin onaylÄ± Ã¶rneÄŸi veya aslÄ± ibraz edilmek kaydÄ±yla bir sureti
- (e) Aday adayÄ±nÄ±n Ã¼yesi olduÄŸu kuruma gÃ¶re DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ya da YargÄ±tay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nacak belgeÂ
- (f) Aday adayÄ± olmak isteyen avukatlarÄ±n fiili olarak baÄŸlÄ± olduÄŸu barodan alacaÄŸÄ± avukatlÄ±k sÃ¼resini gÃ¶sterir belge, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmakta olan avukatlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kurum veya kuruluÅŸtan alacaklarÄ± hizmet belgesi, Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri iÃ§in YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan Ã¶ÄŸretim Ã¼yeliÄŸinde geÃ§en fiili hizmet sÃ¼resini gÃ¶sterecek ÅŸekilde alÄ±nacak belge
- (g) Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in son Ã¼Ã§ ay iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ adli sicil ve arÅŸiv bilgilerini gÃ¶sterir belge
- (ÄŸ) YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ herhangi bir siyasi partiye Ã¼ye olunmadÄ±ÄŸÄ±na dair belge
- (h) Erkek aday adaylarÄ± iÃ§in askerlik durum belgesi.
Duyuruda, (d), (g), (ÄŸ) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin YargÄ±tay ve DanÄ±ÅŸtay Ã¼yeleri tarafÄ±ndan ibraz edilmesinin gerekmediÄŸi belirtildi.
Son baÅŸvuru tarihinden sonra yapÄ±lan baÅŸvurular ile eksik belgeli baÅŸvurularÄ±n iÅŸleme konulmayacaÄŸÄ± ifade edildi.
TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 29-30 Nisan Cumartesi ve Pazar gÃ¼nleri ile 1 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼nÃ¼n tatil olmasÄ± nedeniyle, gÃ¶revlendirilecek memur aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, aday adaylarÄ±nÄ±n baÅŸvurularÄ±nÄ± alacak.
Â
Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen gÃ¼venlik korucusu KÄ±rgÄ±z TÃ¼rk'Ã¼ NazÄ±m TaÅŸtekin'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ulupamir kÃ¶yÃ¼nde yas var
Teknik arÄ±za nedeniyle yangÄ±n ve tahliye alarmÄ±nÄ±n Ã§almasÄ± Ã¼zerine boÅŸaltÄ±lan Marmaray'da seferler normale dÃ¶ndÃ¼
CHP'li Ã‡am, referandumla ilgili AÄ°HM'e itiraz baÅŸvurusu yaptÄ±.
UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu projesi Haziran sonu itibarÄ±yla hizmete girecek, bÃ¶ylece Ã¼lkemiz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda pay alabilir hale gelecek" dedi
Ä°Ã‡DAÅž TarÄ±m Ä°sÌ§letmeleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ OdabasÌ§Ä±, "Anadolu cogÌ†rafyasÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en zengin gen varlÄ±gÌ†Ä±na sahip. Bu zenginligÌ†imize sahip Ã§Ä±kmayÄ± ve onu korumayÄ± milli bir gÃ¶rev biliyoruz. Anadolu tohumlarÄ±nÄ± gÃ¼vence altÄ±na alarak gelisÌ§tirme ve gÃ¼vence altÄ±na alarak milli tarÄ±mÄ±mÄ±zÄ± yabancÄ± Ã¼lkelere bagÌ†Ä±mlÄ±lÄ±ktan kurtarmayÄ± hedefliyoruz" dedi
Meteorolojiden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 3 dereceyle Kars'ta Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak.
Bolu'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 9 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Meclis tarafÄ±ndan HSK'ya 7 Ã¼yelik iÃ§in, ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan aday adaylarÄ±nÄ±n 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 18.00'e kadar TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuru yapmalarÄ±na iliÅŸkin duyuru yaptÄ±
TSK tarafÄ±ndan, PYD/YPG/PKK Ã¶rgÃ¼tlerince, 11 hudut karakoluna 13 kez silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu ve saldÄ±rÄ±lara meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda misliyle mukabelede bulunulduÄŸu belirtildi
Ä°hracat 2017 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat yÃ¼zde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. DÄ±ÅŸ aÃ§Ä±k Mart'ta 4.49 milyar dolar oldu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin verdiÄŸi kararÄ± mahkemede dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yok. Ne Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi ne Anayasa Mahkemesinde ne de baÅŸka bir mahkeme milletin verdiÄŸi kararÄ± deÄŸiÅŸtiremez" dedi.
YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kesin sonuÃ§larÄ± iÃ§eren kararÄ± Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±
Kars MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Alp, "Rus TÃ¼mgeneral Vasiliy Geyman Ä°htimaldir olabilir, Adli soruÅŸturma devam ediyor. Bulunan cesedin kimliÄŸinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rma yapmak lazÄ±m, henÃ¼z kimliÄŸi tespit edilmiÅŸ deÄŸil." dedi.
SÃ¼t Ã¼retimine katkÄ± amacÄ±yla baÅŸkent PriÅŸtine'ye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerdeki Ã¼Ã§ten fazla ineÄŸi olan 70 sÃ¼t Ã¼reticisine sÃ¼t saÄŸma makineleri ve sÃ¼t taÅŸÄ±ma bidonlarÄ± verildi
Istanbul Photo Awards 2017â€™de Ã¶dÃ¼l kazanan fotoÄŸraflarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi, 4 MayÄ±s'ta Ankara'da CerModern Sanat Merkezinde aÃ§Ä±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼