10:49, 28 Nisan 2017 Cuma

Bolu'da 'ByLock' kullanan 9 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±





Bolu'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 9 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bolu'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 9 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Bolu Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve "ByLock" kullandÄ±klarÄ± iddia edilen 7 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi, 1 akademisyen, 1 doktor ve daha Ã¶nce Ã¶rgÃ¼te baÄŸlÄ± ÅŸirketlerde Ã§alÄ±ÅŸan 5 kiÅŸi olmak Ã¼zere, 14 ÅŸÃ¼phelinin savcÄ±lÄ±k sorgusu tamamlandÄ±. TutuklanmalarÄ± talebiyle mahkemeye sevk edilen Enes Harun Ã‡elebi, Emine GÃ¶k, Cemil Ã–Ã§al, Seval Ã–Ã§al, Hasan BÄ±Ã§akÃ§Ä±, Ä°lhan Silahtar, Muhammet Demir, Ayhan Kuzlu ve Abdullah Ãœnal tutuklandÄ±, S.O, Ã–.K, Ä°.D, A.C. ile Ã–.T. adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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