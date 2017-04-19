10:50, 28 Nisan 2017 Cuma

Meteorolojiden 3 ile saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±





Meteorolojiden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 3 dereceyle Kars'ta Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, havanÄ±n bÃ¶lge genelinde parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu olmasÄ±, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan ve Ardahan Ã§evrelerinde kÄ±sa sÃ¼reli ile yerel olmak Ã¼zere saÄŸanaÄŸÄ±n etkisini gÃ¶stermesi bekleniyor. BÃ¶lgede gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±klarÄ± Erzincan'da 9, IÄŸdÄ±r'da 6, Tunceli'de 4, Erzurum'da 3, AÄŸrÄ±'da 2, Ardahan'da sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 2 ve Kars'ta sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 3 derece kaydedildi. GÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n ise IÄŸdÄ±r ve Erzincan'da 23, Tunceli ile AÄŸrÄ±'da 18, Erzurum'da 17, Kars'ta 16 ve Ardahan'da 15 derece olacaÄŸÄ± tahmininde bulunuldu. BÃ¶lgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ± mevsim normallerinde seyredecek.

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