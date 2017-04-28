11:06, 28 Nisan 2017 Cuma

Ã‡anakkale'ye "tohum bankasÄ±" kurulacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡anakkale'nin Biga ilÃ§esinde faaliyet gÃ¶steren aÄŸÄ±r sanayi kuruluÅŸlarÄ±ndan Ã‡elik Enerji Tersane ve UlaÅŸÄ±m Sanayi AÅž (Ä°Ã‡DAÅž), TÃ¼rkiye'nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tohum bankasÄ±nÄ± Ã‡anakkale'de kurma kararÄ± aldÄ±.

Ä°Ã‡DAÅž TarÄ±m Ä°sÌ§letmeleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Turgut OdabasÌ§Ä±, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, inceleme yaptÄ±klarÄ± dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli 10 tohum bankasÄ± arasÄ±ndan Londra ve Amsterdam'dakileri Ã¶rnek aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

YÃ¼ksek teknoloji donanÄ±mlÄ± bir tohum bankasÄ± kurmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± bildiren OdabaÅŸÄ±, "Anadolu cogÌ†rafyasÄ± dÃ¼nyanÄ±n en zengin gen varlÄ±gÌ†Ä±na sahip. Bu zenginligÌ†imize sahip Ã§Ä±kmayÄ± ve onu korumayÄ± milli bir gÃ¶rev biliyoruz. Anadolu tohumlarÄ±nÄ± gÃ¼vence altÄ±na alarak gelisÌ§tirme ve milli tarÄ±mÄ±mÄ±zÄ± yabancÄ± Ã¼lkelere bagÌ†Ä±mlÄ±lÄ±ktan kurtarmayÄ± hedefliyoruz." ifadelerini kulandÄ±.

OdabaÅŸÄ±, dÃ¼nyadaki bitkilerin dÃ¶rtte birinin gelecek 50 yÄ±l iÃ§inde yok olma tehlikesiyle karsÌ§Ä± karsÌ§Ä±ya oldugÌ†u iÅŸaret etti.

Tohum bankalarÄ±nÄ±n Ã¶neminin gÃ¼n geÃ§tikÃ§e arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan OdabaÅŸÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"IÌ‡Ã‡DASÌ§ olarak binlerce dÃ¶nÃ¼m tarÄ±msal arazimizi tohum bankasÄ±yla taÃ§landÄ±rmak, tohumlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼vence altÄ±na alarak milli tarÄ±mÄ±mÄ±zÄ± yabancÄ± Ã¼lkelere bagÌ†Ä±mlÄ±lÄ±ktan kurtarmayÄ± hedefliyoruz. Anadolu cogÌ†rafyasÄ± dÃ¼nyanÄ±n en zengin gen varlÄ±gÌ†Ä±na sahip. Bu zenginligÌ†imize sahip Ã§Ä±kmayÄ± ve onu korumayÄ± milli bir gÃ¶rev biliyoruz. Tohum bankasÄ± Akdeniz havzasÄ±nda olasÄ± kuraklÄ±gÌ†a karsÌ§Ä± Nuh'un gemisi, yani gelecegÌ†imizin sigorta poliÃ§esi olacaktÄ±r. Sebze, meyve, hububat, sera bitkileri ve digÌ†er bitki varlÄ±gÌ†Ä±nda kendi tohumlarÄ±mÄ±zÄ±n patentine sahip olmamÄ±zÄ±n stratejik aÃ§Ä±dan TÃ¼rkiye iÃ§in hayati Ã¶nem tasÌ§Ä±dÄ±gÌ†Ä±na inanÄ±yoruz. SÌ§irket olarak bu bakÄ±sÌ§ aÃ§Ä±sÄ±yla ilgili kurumlarla gÃ¶rÃ¼sÌ§ ve Ã§alÄ±sÌ§ma basÌ§latmÄ±sÌ§ bulunuyoruz."

- "Milyonlarca dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ± Ã‡anakkale'ye kazandÄ±racagÌ†Ä±z"

OdabaÅŸÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli 10 tohum bankasÄ±nÄ± incelediklerini belirterek, "Londra ve Amsterdam Ã¶rnekleri Ã¼zerinde Ã§alÄ±sÌ§Ä±yoruz. Tohum korumak sanÄ±ldÄ±gÌ†Ä±ndan Ã§ok daha ciddi bir isÌ§tir. SandÄ±gÌ†a tohum konarak Ã§eyiz gibi saklanamÄ±yor. ProjelendirecegÌ†imiz banka iÃ§ ortamÄ± minimum nem seviyesinde tutulan, tohumuna gÃ¶re sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 5 ve 5 derecelik farklÄ± atmosferik koruma kosÌ§ullarÄ±nda ciddi enerji sarfÄ±yla tohumlarÄ±n en sagÌ†lÄ±klÄ± ve uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ sÌ§ekilde saklanmasÄ±nÄ± sagÌ†layacaktÄ±r. Milyonlarca dolarlÄ±k bu yatÄ±rÄ±mÄ± en yetkin donanÄ±mÄ±yla en kÄ±sa zamanda Ã‡anakkale'ye kazandÄ±racagÌ†Ä±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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