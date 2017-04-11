ABD'deki 'Ã§ifte bilet skandalÄ±'nda uzlaÅŸma

David Dao adlÄ± 69 yaÅŸÄ±ndakiÂ yolcunun avukatÄ± Thomas Demetrio, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mÃ¼vekkili ileÂ United HavayollarÄ±Â arasÄ±nda "dostane bir uzlaÅŸmaya" varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Demetrio, taraflarÄ±n anlaÅŸmanÄ±n "tutarÄ±" konusunun gizli tutulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
United HavayollarÄ± Ãœst YÃ¶neticisi Oscar Munoz'un olayÄ±n ardÄ±ndan "doÄŸru ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylediÄŸini hatÄ±rlatan Demetrio, "Bay Munoz doÄŸru ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi ve yaptÄ±." dedi.
Kamuoyunda geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±ran olay, 9 Nisan'da United HavayollarÄ±nÄ±n 3411 sefer sayÄ±lÄ± uÃ§uÅŸu sÄ±rasÄ±nda O'Hare UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Chicago'dan Louisville kentine gitmek iÃ§in bilet alan yolculardan Dao, teklif edilen 800 dolar tutarÄ±ndaki tazminatÄ± kabul eden gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§Ä±kmayÄ±nca bilgisayar tarafÄ±ndan belirlenen diÄŸer 3 yolcuyla uÃ§aktan indirilmek istenmiÅŸti. Doktor olduÄŸunu belirterek randevulu hastalarÄ± iÃ§in uÃ§aktan inmeyi reddeden Dao, diÄŸer yolcularÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ± arasÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan yerde sÃ¼rÃ¼klenerek kabinden Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Olay sÄ±rasÄ±nda yaralanan Dao'nun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin sosyal medyada yayÄ±nlanmasÄ±yla "skandal" ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
AGÄ°T Genel Sekreteri Zannier, "Åžiddet derhal durdurulmalÄ±dÄ±r. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, parlamento Ã¼yelerinin emniyetini saÄŸlamalÄ± ve failleri adalete teslim etmelidir" dedi
Ä°sveÃ§ polisi, bu ay baÅŸÄ±nda Stockholm'Ã¼n merkezindeki kamyonlu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Beni kenti sakinlerinden Mutondwe, "BM askerleri kendi yerleÅŸkeleri etrafÄ±nda olup bitene ses Ã§Ä±karmÄ±yor. Sadece kendileri saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nda mÃ¼dahale ediyorlar" dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Makedonya'daki meclis olaylarÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Balkanlarda huzurun ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesisi konusunda kilit Ã¶neme sahip bir Ã¼lke olan Makedonya'nÄ±n, iÃ§inden geÃ§tiÄŸi bu zor dÃ¶nemi, taraflarÄ±n saÄŸduyusuyla bir an Ã¶nce geride bÄ±rakmasÄ±nÄ± diliyoruz" denildi
United HavayollarÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin uÃ§aktan sÃ¼rÃ¼kleyerek indirdiÄŸi yolcu ile "mahkeme dÄ±ÅŸÄ±" bir anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD Savunma Ä°stihbarat AjansÄ±nÄ±n, eski Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'i 2014 yÄ±lÄ±nda Rus televizyon kanalÄ± Russia Today'den para almasÄ± nedeniyle uyardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Etiyopya'nÄ±n bazÄ± eyaletlerinde yaÅŸanan ÅŸiddetli kuraklÄ±k nedeniyle gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyan insanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 5,6 milyondan 7,7 milyona Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki duruma dahil olan tÃ¼m Ã¼lkelere, savaÅŸ sÃ¶ylemlerinden kaÃ§Ä±nma ve diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Bu baÄŸlamda altÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin bir an evvel baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± ortak bir gÃ¶rev olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kabinesi, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Alexander Acosta'nÄ±n Senato tarafÄ±ndan onaylanmasÄ±yla tamamlandÄ±
Afganistan'da bir hafta sÃ¼ren operasyonlarda 18 Taliban Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Fransa'da 28 medya kuruluÅŸu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Le Pen'e, mitinglerinin takip edilmesini engellediÄŸi iÃ§in tepki gÃ¶sterdi
Ä°srail cezaevlerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan 5 Filistinli tutuklunun, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin fiziki saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ± sonucu baÅŸ Ã§evresi ve yÃ¼zÃ¼nde morluklar olduÄŸu bildirildi
Makedonya Meclisinde meclis baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda 1'i aÄŸÄ±r 9 kiÅŸi yaralandÄ±
Berlin'de bir hastanede, polis ÅŸÃ¼phelendiÄŸi bir kiÅŸiyi bacaÄŸÄ±ndan vurdu
Save the Children (Ã‡ocuklarÄ± KurtarÄ±n VakfÄ±), savcÄ±lara, Akdeniz'de bazÄ± STK'larÄ±n LibyalÄ± insan tacirleriyle doÄŸrudan irtibat halinde olduÄŸuna dair iddialara iliÅŸkin kanÄ±t sunmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ± yakasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten bu yana bÃ¶lgeden kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 400 bine yÃ¼kseldi