11:22, 28 Nisan 2017 Cuma

ErdoÄŸan'dan Makedonya'ya 'SaÄŸduyu' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Makedonya Meclisindeki olaylardan derin endiÅŸe duyulduÄŸu ifade edilerek, taraflara saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Makedonya'da uzun zamandÄ±r sÃ¼ren siyasi krizin, dÃ¼n Meclis binasÄ±nda yaÅŸanan olaylarla tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§mesinden derin endiÅŸe duyulduÄŸu belirtildi.

Ãœlkede yaÅŸanan gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n, taraflar arasÄ±nda diyalog, uzlaÅŸma ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼ ile en kÄ±sa sÃ¼rede Ã§Ã¶zÃ¼lmesinin Ã¼mit edildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan, Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± SayÄ±n Gyorge Ä°vanov'la bir sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ã¼lkemizin yapÄ±cÄ± tutumunu ve temennilerini dile getirmiÅŸti. Balkanlarda huzurun ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesisi konusunda kilit Ã¶neme sahip bir Ã¼lke olan Makedonya'nÄ±n, iÃ§inden geÃ§tiÄŸi bu zor dÃ¶nemi, taraflarÄ±n saÄŸduyusuyla bir an Ã¶nce geride bÄ±rakmasÄ±nÄ± diliyoruz. Ãœlkede, yeni hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n demokratik hukuk devleti ilkeleri Ã§erÃ§evesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi, tÃ¼m gruplarÄ±n yararÄ±na olacaktÄ±r. TÃ¼rkiye olarak, kadim tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel baÄŸlara sahip olduÄŸumuz Makedonya'yÄ±, huzurlu ve mÃ¼reffeh geleceÄŸi yolunda attÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m adÄ±mlarda desteklemeye devam edeceÄŸiz."