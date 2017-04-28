ErdoÄŸan'dan Makedonya'ya 'SaÄŸduyu' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Makedonya Meclisindeki olaylardan derin endiÅŸe duyulduÄŸu ifade edilerek, taraflara saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Makedonya'da uzun zamandÄ±r sÃ¼ren siyasi krizin, dÃ¼n Meclis binasÄ±nda yaÅŸanan olaylarla tÄ±rmanÄ±ÅŸa geÃ§mesinden derin endiÅŸe duyulduÄŸu belirtildi.
Ãœlkede yaÅŸanan gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n, taraflar arasÄ±nda diyalog, uzlaÅŸma ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼ ile en kÄ±sa sÃ¼rede Ã§Ã¶zÃ¼lmesinin Ã¼mit edildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan, Makedonya CumhurbaÅŸkanÄ± SayÄ±n Gyorge Ä°vanov'la bir sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ã¼lkemizin yapÄ±cÄ± tutumunu ve temennilerini dile getirmiÅŸti. Balkanlarda huzurun ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesisi konusunda kilit Ã¶neme sahip bir Ã¼lke olan Makedonya'nÄ±n, iÃ§inden geÃ§tiÄŸi bu zor dÃ¶nemi, taraflarÄ±n saÄŸduyusuyla bir an Ã¶nce geride bÄ±rakmasÄ±nÄ± diliyoruz. Ãœlkede, yeni hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n demokratik hukuk devleti ilkeleri Ã§erÃ§evesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi, tÃ¼m gruplarÄ±n yararÄ±na olacaktÄ±r. TÃ¼rkiye olarak, kadim tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel baÄŸlara sahip olduÄŸumuz Makedonya'yÄ±, huzurlu ve mÃ¼reffeh geleceÄŸi yolunda attÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m adÄ±mlarda desteklemeye devam edeceÄŸiz."
AGÄ°T Genel Sekreteri Zannier, "Åžiddet derhal durdurulmalÄ±dÄ±r. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, parlamento Ã¼yelerinin emniyetini saÄŸlamalÄ± ve failleri adalete teslim etmelidir" dedi
Ä°sveÃ§ polisi, bu ay baÅŸÄ±nda Stockholm'Ã¼n merkezindeki kamyonlu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Beni kenti sakinlerinden Mutondwe, "BM askerleri kendi yerleÅŸkeleri etrafÄ±nda olup bitene ses Ã§Ä±karmÄ±yor. Sadece kendileri saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nda mÃ¼dahale ediyorlar" dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Makedonya'daki meclis olaylarÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Balkanlarda huzurun ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n tesisi konusunda kilit Ã¶neme sahip bir Ã¼lke olan Makedonya'nÄ±n, iÃ§inden geÃ§tiÄŸi bu zor dÃ¶nemi, taraflarÄ±n saÄŸduyusuyla bir an Ã¶nce geride bÄ±rakmasÄ±nÄ± diliyoruz" denildi
United HavayollarÄ±nÄ±n, gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin uÃ§aktan sÃ¼rÃ¼kleyerek indirdiÄŸi yolcu ile "mahkeme dÄ±ÅŸÄ±" bir anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD Savunma Ä°stihbarat AjansÄ±nÄ±n, eski Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'i 2014 yÄ±lÄ±nda Rus televizyon kanalÄ± Russia Today'den para almasÄ± nedeniyle uyardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Etiyopya'nÄ±n bazÄ± eyaletlerinde yaÅŸanan ÅŸiddetli kuraklÄ±k nedeniyle gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyaÃ§ duyan insanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 5,6 milyondan 7,7 milyona Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki duruma dahil olan tÃ¼m Ã¼lkelere, savaÅŸ sÃ¶ylemlerinden kaÃ§Ä±nma ve diyalog Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Bu baÄŸlamda altÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin bir an evvel baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± ortak bir gÃ¶rev olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kabinesi, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Alexander Acosta'nÄ±n Senato tarafÄ±ndan onaylanmasÄ±yla tamamlandÄ±
Afganistan'da bir hafta sÃ¼ren operasyonlarda 18 Taliban Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Fransa'da 28 medya kuruluÅŸu, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Le Pen'e, mitinglerinin takip edilmesini engellediÄŸi iÃ§in tepki gÃ¶sterdi
Ä°srail cezaevlerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan 5 Filistinli tutuklunun, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin fiziki saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ± sonucu baÅŸ Ã§evresi ve yÃ¼zÃ¼nde morluklar olduÄŸu bildirildi
Makedonya Meclisinde meclis baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§ilmesinin ardÄ±ndan Ã§Ä±kan olaylarda 1'i aÄŸÄ±r 9 kiÅŸi yaralandÄ±
Berlin'de bir hastanede, polis ÅŸÃ¼phelendiÄŸi bir kiÅŸiyi bacaÄŸÄ±ndan vurdu
Save the Children (Ã‡ocuklarÄ± KurtarÄ±n VakfÄ±), savcÄ±lara, Akdeniz'de bazÄ± STK'larÄ±n LibyalÄ± insan tacirleriyle doÄŸrudan irtibat halinde olduÄŸuna dair iddialara iliÅŸkin kanÄ±t sunmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Irak'Ä±n Musul kentinin batÄ± yakasÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten bu yana bÃ¶lgeden kaÃ§an sivillerin sayÄ±sÄ± 400 bine yÃ¼kseldi