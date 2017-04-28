BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu Haziran sonu hizmette

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Haziran sonu itibarÄ±yla hizmete gireceÄŸini belirterek, "Gerek Ã‡in'den, gerek Kazakistan'dan, TÃ¼rkmenistan'dan Ã¶zellikle Azerbaycan ve GÃ¼rcistan Ã¼zerinden, Orta Asya'daki yÃ¼k hareketi Kars Ã¼zerinden, TÃ¼rkiye'nin batÄ±sÄ±na ve oradan da Avrupa'ya gidecek." dedi.
Bakan Arslan, Ã§eÅŸitli temaslarÄ± kapsamÄ±nda geldiÄŸi Kars Harakani HavalimanÄ±'nda, Kars Valisi Rahmi DoÄŸan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, AK Parti Kars Ä°l BaÅŸkanÄ± Adem Ã‡alkÄ±n, bazÄ± il protokolÃ¼ ve partililer tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.
Kars ValiliÄŸi'ni ziyaret eden Arslan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu projesi ile ilgili yerinde bilgi almak ve ilÃ§elerde de ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in Kars'a geldiklerini belirtti.
Kentteki ulaÅŸÄ±mla ilgili diÄŸer proje Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sorunsuz bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Arslan, "Genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼z ve Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± kaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r burada ÅŸantiyelerde gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±lar. Haziran'da iÅŸletmeye aÃ§mak adÄ±na, herhangi bir aksaklÄ±k yaÅŸanmamasÄ±, varsa problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi konusunda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±lar. Ã‡alÄ±ÅŸmalarda herhangi bir aksaklÄ±k yok. Memnuniyetle gÃ¶rÃ¼yoruz ki BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu projesi Haziran sonu itibarÄ±yla hizmete girecek. BÃ¶ylece Ã¼lkemiz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda pay alabilir hale gelecek." diye konuÅŸtu.
Gardaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Bakan Arslan, garÄ±n Kars kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle uyumlu SelÃ§uklu ve OsmanlÄ± motifleriyle sÃ¼slendiÄŸini aktardÄ±.
Arslan, yÃ¼kleme boÅŸaltma iÅŸlemlerinin ise ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini bildirdi.
BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin tamamlanmasÄ±yla orta koridorun da tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bakan Arslan, ÅŸu bilgileri verdi:
"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n sÃ¼rekli takip ettikleri, talimatlandÄ±rdÄ±klarÄ± uluslararasÄ± bÃ¶yle bir projeyi de artÄ±k bitirme aÅŸamasÄ±na getirmiÅŸ olmanÄ±n da memnuniyetini sizinle paylaÅŸmak istiyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gerek Ã‡in'den gerek Kazakistan'dan, TÃ¼rkmenistan'dan Ã¶zellikle Azerbaycan ve GÃ¼rcistan Ã¼zerinden, Orta Asya'daki yÃ¼k hareketi Kars Ã¼zerinden, TÃ¼rkiye'nin batÄ±sÄ±na ve oradan da Avrupa'ya gidecek. HareketliliÄŸi orta koridoru tamamlayacak olan bu proje bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi. Ä°nÅŸallah Haziran ayÄ± itibarÄ±yla hizmete girmiÅŸ olacak ve biz orta koridoru bÃ¶ylece tamamlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Kesintisiz hale getirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. DÃ¼nyanÄ±n yÃ¼k hareketi TÃ¼rkiye Ã¼zerinden saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak."
Kars'ta Lojistik Merkezi'nin temellerinin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve projenin takip edildiÄŸini kaydeden Bakan Arslan, "UluslararasÄ± yÃ¼k hareketi Kars merkezli olacak. Orta DoÄŸu'ya, Karadeniz'e de daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayacak gÃ¼zel bir tesis olacak. Hem yÃ¼k aktarmayÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olacak, hem de cazibe merkezleri kapsamÄ±nda Ã¼retilecek Ã¼rÃ¼nlerin hedef pazara eriÅŸtirilmesini saÄŸlayacak projenin takipÃ§isiyiz." diye konuÅŸtu.
Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen gÃ¼venlik korucusu KÄ±rgÄ±z TÃ¼rk'Ã¼ NazÄ±m TaÅŸtekin'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ulupamir kÃ¶yÃ¼nde yas var
Teknik arÄ±za nedeniyle yangÄ±n ve tahliye alarmÄ±nÄ±n Ã§almasÄ± Ã¼zerine boÅŸaltÄ±lan Marmaray'da seferler normale dÃ¶ndÃ¼
CHP'li Ã‡am, referandumla ilgili AÄ°HM'e itiraz baÅŸvurusu yaptÄ±.
UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu projesi Haziran sonu itibarÄ±yla hizmete girecek, bÃ¶ylece Ã¼lkemiz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda pay alabilir hale gelecek" dedi
Ä°Ã‡DAÅž TarÄ±m Ä°sÌ§letmeleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ OdabasÌ§Ä±, "Anadolu cogÌ†rafyasÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en zengin gen varlÄ±gÌ†Ä±na sahip. Bu zenginligÌ†imize sahip Ã§Ä±kmayÄ± ve onu korumayÄ± milli bir gÃ¶rev biliyoruz. Anadolu tohumlarÄ±nÄ± gÃ¼vence altÄ±na alarak gelisÌ§tirme ve gÃ¼vence altÄ±na alarak milli tarÄ±mÄ±mÄ±zÄ± yabancÄ± Ã¼lkelere bagÌ†Ä±mlÄ±lÄ±ktan kurtarmayÄ± hedefliyoruz" dedi
Meteorolojiden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 3 dereceyle Kars'ta Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak.
Bolu'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 9 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Meclis tarafÄ±ndan HSK'ya 7 Ã¼yelik iÃ§in, ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan aday adaylarÄ±nÄ±n 2 MayÄ±s SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 18.00'e kadar TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuru yapmalarÄ±na iliÅŸkin duyuru yaptÄ±
TSK tarafÄ±ndan, PYD/YPG/PKK Ã¶rgÃ¼tlerince, 11 hudut karakoluna 13 kez silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu ve saldÄ±rÄ±lara meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda misliyle mukabelede bulunulduÄŸu belirtildi
Ä°hracat 2017 yÄ±lÄ± Mart ayÄ±nda, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalat yÃ¼zde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. DÄ±ÅŸ aÃ§Ä±k Mart'ta 4.49 milyar dolar oldu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milletin verdiÄŸi kararÄ± mahkemede dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeye hiÃ§ kimsenin hakkÄ± yok. Ne Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi ne Anayasa Mahkemesinde ne de baÅŸka bir mahkeme milletin verdiÄŸi kararÄ± deÄŸiÅŸtiremez" dedi.
YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kesin sonuÃ§larÄ± iÃ§eren kararÄ± Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±
Kars MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Alp, "Rus TÃ¼mgeneral Vasiliy Geyman Ä°htimaldir olabilir, Adli soruÅŸturma devam ediyor. Bulunan cesedin kimliÄŸinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in araÅŸtÄ±rma yapmak lazÄ±m, henÃ¼z kimliÄŸi tespit edilmiÅŸ deÄŸil." dedi.
SÃ¼t Ã¼retimine katkÄ± amacÄ±yla baÅŸkent PriÅŸtine'ye baÄŸlÄ± kÃ¶ylerdeki Ã¼Ã§ten fazla ineÄŸi olan 70 sÃ¼t Ã¼reticisine sÃ¼t saÄŸma makineleri ve sÃ¼t taÅŸÄ±ma bidonlarÄ± verildi
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼