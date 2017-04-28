11:43, 28 Nisan 2017 Cuma

BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu Haziran sonu hizmette

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin Haziran sonu itibarÄ±yla hizmete gireceÄŸini belirterek, "Gerek Ã‡in'den, gerek Kazakistan'dan, TÃ¼rkmenistan'dan Ã¶zellikle Azerbaycan ve GÃ¼rcistan Ã¼zerinden, Orta Asya'daki yÃ¼k hareketi Kars Ã¼zerinden, TÃ¼rkiye'nin batÄ±sÄ±na ve oradan da Avrupa'ya gidecek." dedi.

Bakan Arslan, Ã§eÅŸitli temaslarÄ± kapsamÄ±nda geldiÄŸi Kars Harakani HavalimanÄ±'nda, Kars Valisi Rahmi DoÄŸan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, AK Parti Kars Ä°l BaÅŸkanÄ± Adem Ã‡alkÄ±n, bazÄ± il protokolÃ¼ ve partililer tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.

Kars ValiliÄŸi'ni ziyaret eden Arslan, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu projesi ile ilgili yerinde bilgi almak ve ilÃ§elerde de ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in Kars'a geldiklerini belirtti.

Kentteki ulaÅŸÄ±mla ilgili diÄŸer proje Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sorunsuz bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Arslan, "Genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼z ve Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± kaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r burada ÅŸantiyelerde gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±lar. Haziran'da iÅŸletmeye aÃ§mak adÄ±na, herhangi bir aksaklÄ±k yaÅŸanmamasÄ±, varsa problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi konusunda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±lar. Ã‡alÄ±ÅŸmalarda herhangi bir aksaklÄ±k yok. Memnuniyetle gÃ¶rÃ¼yoruz ki BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu projesi Haziran sonu itibarÄ±yla hizmete girecek. BÃ¶ylece Ã¼lkemiz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda pay alabilir hale gelecek." diye konuÅŸtu.

Gardaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Bakan Arslan, garÄ±n Kars kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle uyumlu SelÃ§uklu ve OsmanlÄ± motifleriyle sÃ¼slendiÄŸini aktardÄ±.

Arslan, yÃ¼kleme boÅŸaltma iÅŸlemlerinin ise ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini bildirdi.

BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin tamamlanmasÄ±yla orta koridorun da tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bakan Arslan, ÅŸu bilgileri verdi:

"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n, BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n sÃ¼rekli takip ettikleri, talimatlandÄ±rdÄ±klarÄ± uluslararasÄ± bÃ¶yle bir projeyi de artÄ±k bitirme aÅŸamasÄ±na getirmiÅŸ olmanÄ±n da memnuniyetini sizinle paylaÅŸmak istiyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gerek Ã‡in'den gerek Kazakistan'dan, TÃ¼rkmenistan'dan Ã¶zellikle Azerbaycan ve GÃ¼rcistan Ã¼zerinden, Orta Asya'daki yÃ¼k hareketi Kars Ã¼zerinden, TÃ¼rkiye'nin batÄ±sÄ±na ve oradan da Avrupa'ya gidecek. HareketliliÄŸi orta koridoru tamamlayacak olan bu proje bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi. Ä°nÅŸallah Haziran ayÄ± itibarÄ±yla hizmete girmiÅŸ olacak ve biz orta koridoru bÃ¶ylece tamamlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Kesintisiz hale getirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. DÃ¼nyanÄ±n yÃ¼k hareketi TÃ¼rkiye Ã¼zerinden saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak."

Kars'ta Lojistik Merkezi'nin temellerinin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve projenin takip edildiÄŸini kaydeden Bakan Arslan, "UluslararasÄ± yÃ¼k hareketi Kars merkezli olacak. Orta DoÄŸu'ya, Karadeniz'e de daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayacak gÃ¼zel bir tesis olacak. Hem yÃ¼k aktarmayÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olacak, hem de cazibe merkezleri kapsamÄ±nda Ã¼retilecek Ã¼rÃ¼nlerin hedef pazara eriÅŸtirilmesini saÄŸlayacak projenin takipÃ§isiyiz." diye konuÅŸtu.